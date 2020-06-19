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Міносвіти (1404) Арахамія (1097) Шкарлет (353)

Шкарлета можуть призначити тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, - "слуга народу" Арахамія

Шкарлета можуть призначити тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, -

Ректор Чернігівського університету Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т.в.о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на пост міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)", – пояснив Арахамія.

На запитання, чи продовжують розглядати кандидатуру очільниці Київського ліцею бізнесу Людмили Паращенко як альтернативу Сергію Шкарлету, Арахамія зазначив: "Паращенко, наскільки мені відомо, не розглядається".

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На запитання, чому т.в.о. міністра освіти та науки не може залишатись Любомира Мандзій, керівник фракції монобільшості сказав: "Шкарлет проходив співбесіду і в Офісі президента і у прем'єра. Це – посада, якою керує прем'єр-міністр і прем'єр-міністр, наскільки мені відомо, бачить у ньому більш сильного менеджера. І що стосується пані Мандзій, то в мене немає, на жаль, ніяких до цього коментарів, бо це відповідальність прем'єр-міністра. Це він вирішує як її безпосередній роботодавець".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

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Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
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Топ коментарі
+22
Кандидатуру министра образования и министра культуры СОГЛАСОВЫВАЛИ С КРЕМЛЕМ .

Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
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19.06.2020 18:02
+16
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9775
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19.06.2020 18:09
+11
Не мытьем, так катаньем. Упорные оказались зелебобики, не хотят отступать - крепко держатся за этого ватника. Видать, сам Кремль его лоббирует.
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19.06.2020 18:07
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Тих хто при владі зветься "тимчасовим" в Україні дрючком виганяють. Доведено Аваковим.
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19.06.2020 18:00 Відповісти
Угу..Авакян тож на время пришел-теперь выгнать нельзя.
Зеля вон тоже обещал на один срок избраться.Власть такая затягивающая штука.
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19.06.2020 18:05 Відповісти
ара-хамию-с его ВЫПУЧЕННЫМИ ОТ СТРАХА ГЛАЗАМИ,скоро будут снимать с должности,т.к. данный экземпляр постоянно такую туфту гонит,что даже зеленый оманский ШМОНДЕР за ним не угонится
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19.06.2020 18:43 Відповісти
Его за двери, он в окно...
Наверное деньги за министра уже не могут вернуть... потратили. Осталось только за ВрИО.
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20.06.2020 14:07 Відповісти
Ох, уже эти Остапы Бендеры, нашли законный способ ставить своих в обход законных процедур. Мошеничество, но все как бы по закону.
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19.06.2020 18:02 Відповісти
Так Ермаку уже за должность уплачено. Как же не назначить? Он и ЗНО отменяют, бабло взяток в ВУЗы потечет снова рекой. Внукам хватит.
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19.06.2020 18:19 Відповісти
"Хоть тушкой, хоть чучелом...".
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19.06.2020 19:35 Відповісти
сами эти суки не упокоятся
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19.06.2020 18:02 Відповісти
Есть прекрасные "успокоительные средства"....Янукович, жаль сбежал, не испробовал.... Но эти не выскользнут....
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19.06.2020 19:34 Відповісти
Вы не внимательно прочитали - успокаивать их уже поздно, но ход вашей мысли мне нравится
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19.06.2020 21:09 Відповісти
Вы меня недопоняли - мои "успокоительные" методы и способы недейственны только для мёртвых. Ко всем живым они применимы....И многие из живых могут превратиться в полуживых и совсем неживых...
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19.06.2020 21:27 Відповісти
Кандидатуру министра образования и министра культуры СОГЛАСОВЫВАЛИ С КРЕМЛЕМ .

Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
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19.06.2020 18:02 Відповісти
Дак це ж дуже важливо. Це як посада гебельса в аналогічному турборежимі.
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19.06.2020 18:41 Відповісти
дайте ему чебурек
пусть лучше уже молчит
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19.06.2020 18:03 Відповісти
А может лучше - по черепку, более действеннее будет.
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19.06.2020 18:39 Відповісти
"Там шпионки с крепким телом - ты их в дверь, ни в окно..." (С)
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19.06.2020 18:03 Відповісти
Вибачте не помітив "...они в окно..."
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19.06.2020 18:13 Відповісти
А може Додіка Охерамію відправити додому в рідну Обхезію?!
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19.06.2020 18:06 Відповісти
Це вже буде в листопаді, коли ********* дозрівають.
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19.06.2020 19:55 Відповісти
Не мытьем, так катаньем. Упорные оказались зелебобики, не хотят отступать - крепко держатся за этого ватника. Видать, сам Кремль его лоббирует.
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19.06.2020 18:07 Відповісти
Зелені самі вже гірші за кремль. Не треба з них провину знімати.
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19.06.2020 18:10 Відповісти
И то правда.
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19.06.2020 18:14 Відповісти
лопатой по рукам не пробовали .....?
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19.06.2020 18:14 Відповісти
Доки нам міністрів буде призначати *****?
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19.06.2020 18:08 Відповісти
Снова ёжик в тумане Арахамия генератор случайных слов включил.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
Дениска д"ермак уже бабло от этого шкарлета всосал. А вы тут...
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19.06.2020 18:09 Відповісти
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9775
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19.06.2020 18:09 Відповісти
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 267
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19.06.2020 18:16 Відповісти
Вовачка, а когда это ты с цыганкой Сильвой ?

и шо Ленка типа "не догадывается". типа на самоизоляцию пошла ?

"как удивительно тасуется колода......"
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19.06.2020 18:18 Відповісти
В помсту Бубочка з Оленкою у вигнанні свою дитину назвуть Циган.
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19.06.2020 19:58 Відповісти
Кстати может получится хороший знак, в 2010 тож цигане сына назвали Янукович, теперь эти Зеленским))))) 🤣🤣🤣 они наверное шо то знают ( Господи Помоги)
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19.06.2020 18:47 Відповісти
Ничего удивительного. Каждому своё.
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19.06.2020 19:37 Відповісти
Шкарлетом своим и подавятся. Если не лезет в горло не толкай-плохо будет. Попробуй что-то более съедобное, а главное вкусное.
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19.06.2020 18:10 Відповісти
Больше плагиаторов в ЗЮ скотоотстойник.
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19.06.2020 18:10 Відповісти
вот Арахамия, сухумский бич, тоже за дружбу с рашкой
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19.06.2020 18:14 Відповісти
да вы шо !

он по заданию ФСБ в Минобороны Украины "волонтерствовал".

Абрашка, не успеешь удрать, возмет тебя за задницу Пастор и выяснит твои поганые делишки против Украины
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19.06.2020 18:20 Відповісти
ты кажется ошибся адресом, идиот
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19.06.2020 18:27 Відповісти
Шкарлет ворог України !
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19.06.2020 18:16 Відповісти
так, "крепкий хозяйственник" же.. была такая категория гос. и комун. посадовцив другого звена, которая влилась в партию регионов после их победы на выборах, чтобы поддерживать страну, вот и в Чернигове их было немало...
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19.06.2020 18:38 Відповісти
то, як його пхають, точно не здраво.
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19.06.2020 20:03 Відповісти
Добре це чмо буде себе почувати тільки коли його запхають у дупу...
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19.06.2020 20:08 Відповісти
Обкакались слуги. Показали им кто у корыта главный.
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19.06.2020 18:18 Відповісти
пыня главный ЗЕльоный !!!!
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4719
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19.06.2020 18:20 Відповісти
Фейкова влада - фейкові призначення, фейкова робота((( не х..й, а офіс президента...
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19.06.2020 18:24 Відповісти
Очень видать незаменимый кадр , просто очен
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19.06.2020 18:28 Відповісти
Какие плюсы в образовании Украины за последние 6 лет,30 лет?.Менять и менять.Вообще бардак .И в школах и Вузах.Даже в детских садах.
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19.06.2020 18:42 Відповісти
В детских садах вообще жесть, с такой зарплатой в нянях в основном только пенсионерки ( блин хоть убейте, но не может человек в возрасте справиться с оравой детей ( я сама почти пенсионного возраста знаю о чем говорю)
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19.06.2020 18:50 Відповісти
Шкарлет на посаді міністра освіти- пряма вимога кураторів з Кремля. Так що призначать.
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19.06.2020 18:42 Відповісти
Экс регионал (!!!!!!) прошёл собеседование у табачника
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6327
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19.06.2020 18:54 Відповісти
ДО КАКИХ ПОР ВСЯКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ ТИПА ТОРГОВЦА *********** АРАХАМИИ БУДУТ ПРАВИТЬ УКРАИНОЙ ?????

Вот ещё интресно - будущему министру образования украинцев «посчастливило» родиться не в Украине . А это ИМЕННО для министра образования украинцев НЕДОПУСТИМО
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3510-sergiju-shkarletu-vrucheno-nagrudnyj-znak-ta-posvidchennja-zasluzhenyj-dijach-nauky-i-tehniky-******** Сергій Шкарлет народився в м. Коканд, Ферганської області, Республіка Узбекистан, 19 жовтня 1972 року.
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19.06.2020 18:59 Відповісти
У період Євромайдану Сергій Шкарлет також нібито погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор, але потім домовився зі студентами, які це зробили. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його певний час на свого заступника", - сказав Кухарук.
"Я певний час вважав його своїм другом. Він людина, м'яко кажучи, не дурна, але це великий флюгер. Людина з певними моральними деформаціями", - додав колишній колега кандидата.
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19.06.2020 19:02 Відповісти
Ссылка https://www.liga.net/society/articles/samyy-molodoy-rektor-eks-regional-soratnik-tabachnika-dose-potentsialnogo-ministra-mon
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19.06.2020 19:03 Відповісти
багато таких флюгерів пішли працювати під регіоналів у період 2010-2013
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19.06.2020 19:09 Відповісти
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8021
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19.06.2020 19:02 Відповісти
пока что зеленые меняют кадры на лояльные к россии и смотрят нашу реакцию, иногда торпедируют, но еще нет их перевеса, а когда они почувствуют, что сделали свой перевес и свою силу везде на местах - тогда попытаются задавить Украину своим ватным реваншем... а пока он ползучий робкий... надеюсь до осени эти попытки обречены на провал, а там посмотрим...
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19.06.2020 19:07 Відповісти
Отрыжку табачника назначат врио министра образования, сказал давид хламидия😂
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19.06.2020 19:15 Відповісти
з милом пролізе.
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19.06.2020 20:05 Відповісти
Спрятаться за спиной должностной гниды в должности ВРИО - ЭТО НАЧАЛО КОНЦА ЗЕСТАДНОСТИ С НЕлохом
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19.06.2020 20:47 Відповісти
У Раді ініціюють відставку глави комітету, що не пустив у міністри Шкарлета
П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ 2020, 20:42

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 18 червня його комітет не підтримав кандидатуру колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"
Деталі: Підписи збираються під зверненням до президента, голів ВР та фракції "Слуга народу" з пропозицією відкликати Бабака з посади.
За даними УП, авторами цієї ініціативи є нардепи від СН Володимир Воронов і Микола Тищенко.
У якості аргументу вони наводять "критичну ситуацію, що склалась у сфері освіти на сьогоднішній день".
Під зверненням вже стоять 37 підписів народних обранців.
За інформацією джерел, Воронов і Тищенко регулярно дзвонять в Офіс президента і доповідають про кількість підписів.
Співрозмовники УП кажуть, що це виглядає як "розкол фракції". Адже звільнити збираються людину, яка "з Зеленським з кінця 2018 року".https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/
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19.06.2020 21:41 Відповісти
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2276

Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9096

Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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19.06.2020 21:44 Відповісти
вот дерьмо!
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20.06.2020 00:03 Відповісти
Шкарлет-о-Харя, принесенный ветром
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20.06.2020 00:14 Відповісти
В.о. це не мінстр, а ручне управління маріонеткою. Наплювали на Конституцію зелені слуги уроду.
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20.06.2020 08:09 Відповісти
 
 