Шкарлета можуть призначити тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, - "слуга народу" Арахамія
Ректор Чернігівського університету Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства.
Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т.в.о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на пост міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)", – пояснив Арахамія.
На запитання, чи продовжують розглядати кандидатуру очільниці Київського ліцею бізнесу Людмили Паращенко як альтернативу Сергію Шкарлету, Арахамія зазначив: "Паращенко, наскільки мені відомо, не розглядається".
На запитання, чому т.в.о. міністра освіти та науки не може залишатись Любомира Мандзій, керівник фракції монобільшості сказав: "Шкарлет проходив співбесіду і в Офісі президента і у прем'єра. Це – посада, якою керує прем'єр-міністр і прем'єр-міністр, наскільки мені відомо, бачить у ньому більш сильного менеджера. І що стосується пані Мандзій, то в мене немає, на жаль, ніяких до цього коментарів, бо це відповідальність прем'єр-міністра. Це він вирішує як її безпосередній роботодавець".
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Зеля вон тоже обещал на один срок избраться.Власть такая затягивающая штука.
Наверное деньги за министра уже не могут вернуть... потратили. Осталось только за ВрИО.
Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
пусть лучше уже молчит
и шо Ленка типа "не догадывается". типа на самоизоляцию пошла ?
"как удивительно тасуется колода......"
он по заданию ФСБ в Минобороны Украины "волонтерствовал".
Абрашка, не успеешь удрать, возмет тебя за задницу Пастор и выяснит твои поганые делишки против Украины
Вот ещё интресно - будущему министру образования украинцев «посчастливило» родиться не в Украине . А это ИМЕННО для министра образования украинцев НЕДОПУСТИМО
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3510-sergiju-shkarletu-vrucheno-nagrudnyj-znak-ta-posvidchennja-zasluzhenyj-dijach-nauky-i-tehniky-******** Сергій Шкарлет народився в м. Коканд, Ферганської області, Республіка Узбекистан, 19 жовтня 1972 року.
"Я певний час вважав його своїм другом. Він людина, м'яко кажучи, не дурна, але це великий флюгер. Людина з певними моральними деформаціями", - додав колишній колега кандидата.
П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ 2020, 20:42
У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 18 червня його комітет не підтримав кандидатуру колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"
Деталі: Підписи збираються під зверненням до президента, голів ВР та фракції "Слуга народу" з пропозицією відкликати Бабака з посади.
За даними УП, авторами цієї ініціативи є нардепи від СН Володимир Воронов і Микола Тищенко.
У якості аргументу вони наводять "критичну ситуацію, що склалась у сфері освіти на сьогоднішній день".
Під зверненням вже стоять 37 підписів народних обранців.
За інформацією джерел, Воронов і Тищенко регулярно дзвонять в Офіс президента і доповідають про кількість підписів.
Співрозмовники УП кажуть, що це виглядає як "розкол фракції". Адже звільнити збираються людину, яка "з Зеленським з кінця 2018 року".https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/