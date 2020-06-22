28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция

Сообщение о преступлении в полицию поступило 20 июня от местной жительницы, которая проживает по соседству. 28-летний злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам начальника Ямпольского полиции Ярослава Марченко, полицейские установили, что после того, как злоумышленник совершил в отношении малолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера, он нанес ей еще несколько ударов рукой по голове и туловищу. На месте преступления сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 28-летний родственник девочки, ранее судимый за кражу житель этого же населенного пункта.

На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинском учреждении подозреваемого освидетельствовали. Врачи зафиксировали в организме злоумышленника 1.7 промилле алкоголя.

На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

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Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Сейчас она находится в больнице.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.