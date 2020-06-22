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Винницкая область (1009) дети (6346) изнасилование (909) педофил (493)

28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция

28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция

Сообщение о преступлении в полицию поступило 20 июня от местной жительницы, которая проживает по соседству. 28-летний злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам начальника Ямпольского полиции Ярослава Марченко, полицейские установили, что после того, как злоумышленник совершил в отношении малолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера, он нанес ей еще несколько ударов рукой по голове и туловищу. На месте преступления сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 28-летний родственник девочки, ранее судимый за кражу житель этого же населенного пункта.

На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинском учреждении подозреваемого освидетельствовали. Врачи зафиксировали в организме злоумышленника 1.7 промилле алкоголя.

На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

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Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Сейчас она находится в больнице.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.
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Топ комментарии
+11
Ох и животное...
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22.06.2020 13:39
+10
Про этого урода сразу скажу так:
28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция - Цензор.НЕТ 23
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22.06.2020 13:37
+6
О каких 15 лет или кастрации может идти речь ? Таких сразу надо заводить за угол дома ,ставить на колени и пулю в затылок.
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22.06.2020 15:20
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Про этого урода сразу скажу так:
28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция - Цензор.НЕТ 23
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22.06.2020 13:37 Ответить
Ох и животное...
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22.06.2020 13:39 Ответить
то был точно не мужчина
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22.06.2020 13:40 Ответить
Шаро*б наверное.
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22.06.2020 13:45 Ответить
Я считаю, что принудительная кастрация - это не выход. Кастрация мозга - это приемлимая мера для таких ублюдков.
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22.06.2020 13:42 Ответить
Дело в том, что и принудительной кастрации нет, клоун не желает её применять, вот и развёл этих тварей - педофилов. Ему и невдомёк, что и его дети могут от педофилов также пострадать.
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22.06.2020 20:04 Ответить
Причем здесь это? Где там педофилы на параде? Педофилия везде вне закона. А взрослые люди имеют право на секс друг с другом.
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22.06.2020 14:01 Ответить
а кто оставил ребенка наедине с пьяным зе-ка??????? чего ждали?????
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22.06.2020 14:21 Ответить
Ни разу не спалился. По любому мамка виновата.
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11.08.2020 10:34 Ответить
О каких 15 лет или кастрации может идти речь ? Таких сразу надо заводить за угол дома ,ставить на колени и пулю в затылок.
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22.06.2020 15:20 Ответить
Посмотрите на Стране крови, что делают с такими в Африке.
Там покрышки идут по назначению.
А ребенку травма на всю жизнь...жесть.....
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22.06.2020 17:55 Ответить
В Австрии есть закон , запрещающий оставлять детей возрастом до 10 лет без адекватных взрослых дома и на улице
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22.06.2020 15:32 Ответить
а как там понимают шо взрослый адекватный?
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22.06.2020 18:45 Ответить
есть такая книга князь мира сего почитайте .
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22.06.2020 15:57 Ответить
от навіщо таким "людям" жити взагалі?? Що корисного воно може принести суспільству, родині, близьким, сусідам, співгромадянам?? Цю мерзенну істоту треба просто роздерти на частини, на крихітні частинки, щоб навіть спогадів про цю паскудну мерзенну гидоту не залишилось..
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22.06.2020 17:56 Ответить
тестить на нём лекарства а не в тюрьму его.
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22.06.2020 18:47 Ответить
тестить на нём лекарства и именно в тюрьме!!!
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22.06.2020 20:13 Ответить
А вам не кажется, что после того, что не приняли принудительную кастрацию, педофилы вообще ощутили полнейшую свободу???
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22.06.2020 20:11 Ответить
 
 