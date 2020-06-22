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Вінницька область (986) діти (4939) зґвалтування (377) педофіл (158)

28-річний чоловік побив і зґвалтував 6-річну дівчинку на Вінниччині, - поліція

28-річний чоловік побив і зґвалтував 6-річну дівчинку на Вінниччині, - поліція

Повідомлення про злочин в поліцію надійшло 20 червня від місцевої жительки, яка проживає по сусідству. 28-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника ямпільської поліції Ярослава Марченка, поліцейські встановили, що після того, як зловмисник вчинив відносно малолітньої дитини насильницькі дії сексуального характеру, він наніс їй ще кілька ударів рукою по голові та тулубу. На місці злочину працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився 28-річний родич дівчинки, раніше судимий за крадіжку, мешканець цього ж населеного пункту.

На момент вчинення правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У медичному закладі підозрюваного освідували. Лікарі зафіксували в організмі зловмисника 1.7 проміле алкоголю.

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На місці вчинення злочину слідчо-оперативною групою вилучені речові докази.

Потерпілу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування. Наразі вона знаходиться у лікарні.

Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). За таке правопорушення передбачено покарання - до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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Топ коментарі
+11
Ох и животное...
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22.06.2020 13:39
+10
Про этого урода сразу скажу так:
28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция - Цензор.НЕТ 23
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22.06.2020 13:37
+6
О каких 15 лет или кастрации может идти речь ? Таких сразу надо заводить за угол дома ,ставить на колени и пулю в затылок.
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22.06.2020 15:20
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Про этого урода сразу скажу так:
28-летний мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку на Виннитчине, - полиция - Цензор.НЕТ 23
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22.06.2020 13:37 Відповісти
Ох и животное...
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22.06.2020 13:39 Відповісти
то был точно не мужчина
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22.06.2020 13:40 Відповісти
Шаро*б наверное.
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22.06.2020 13:45 Відповісти
Я считаю, что принудительная кастрация - это не выход. Кастрация мозга - это приемлимая мера для таких ублюдков.
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22.06.2020 13:42 Відповісти
Дело в том, что и принудительной кастрации нет, клоун не желает её применять, вот и развёл этих тварей - педофилов. Ему и невдомёк, что и его дети могут от педофилов также пострадать.
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22.06.2020 20:04 Відповісти
Причем здесь это? Где там педофилы на параде? Педофилия везде вне закона. А взрослые люди имеют право на секс друг с другом.
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22.06.2020 14:01 Відповісти
а кто оставил ребенка наедине с пьяным зе-ка??????? чего ждали?????
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22.06.2020 14:21 Відповісти
Ни разу не спалился. По любому мамка виновата.
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11.08.2020 10:34 Відповісти
О каких 15 лет или кастрации может идти речь ? Таких сразу надо заводить за угол дома ,ставить на колени и пулю в затылок.
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22.06.2020 15:20 Відповісти
Посмотрите на Стране крови, что делают с такими в Африке.
Там покрышки идут по назначению.
А ребенку травма на всю жизнь...жесть.....
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22.06.2020 17:55 Відповісти
В Австрии есть закон , запрещающий оставлять детей возрастом до 10 лет без адекватных взрослых дома и на улице
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22.06.2020 15:32 Відповісти
а как там понимают шо взрослый адекватный?
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22.06.2020 18:45 Відповісти
есть такая книга князь мира сего почитайте .
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22.06.2020 15:57 Відповісти
от навіщо таким "людям" жити взагалі?? Що корисного воно може принести суспільству, родині, близьким, сусідам, співгромадянам?? Цю мерзенну істоту треба просто роздерти на частини, на крихітні частинки, щоб навіть спогадів про цю паскудну мерзенну гидоту не залишилось..
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22.06.2020 17:56 Відповісти
тестить на нём лекарства а не в тюрьму его.
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22.06.2020 18:47 Відповісти
тестить на нём лекарства и именно в тюрьме!!!
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22.06.2020 20:13 Відповісти
А вам не кажется, что после того, что не приняли принудительную кастрацию, педофилы вообще ощутили полнейшую свободу???
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22.06.2020 20:11 Відповісти
 
 