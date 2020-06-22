28-річний чоловік побив і зґвалтував 6-річну дівчинку на Вінниччині, - поліція

Повідомлення про злочин в поліцію надійшло 20 червня від місцевої жительки, яка проживає по сусідству. 28-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника ямпільської поліції Ярослава Марченка, поліцейські встановили, що після того, як зловмисник вчинив відносно малолітньої дитини насильницькі дії сексуального характеру, він наніс їй ще кілька ударів рукою по голові та тулубу. На місці злочину працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився 28-річний родич дівчинки, раніше судимий за крадіжку, мешканець цього ж населеного пункту.

На момент вчинення правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У медичному закладі підозрюваного освідували. Лікарі зафіксували в організмі зловмисника 1.7 проміле алкоголю.

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На місці вчинення злочину слідчо-оперативною групою вилучені речові докази.

Потерпілу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування. Наразі вона знаходиться у лікарні.

Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). За таке правопорушення передбачено покарання - до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.