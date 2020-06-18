18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція. ФОТО
У Львові поліція оперативно затримала підозрюваного в зґвалтуванні 12-річного хлопчика.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
18 червня о 12:40 в поліцію надійшло повідомлення від львів'янки про те, що під час прогулянки з дітьми зник її 12-річний син. Незабаром хлопчик повернувся додому і розповів, що на вулиці Роксолани невідомий чоловік покликав його в парк нібито допомогти штовхати мопед і пообіцяв купити газований напій. У парку дитину було зґвалтовано.
За кілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний житель Львова. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Але цей випадок - особливий. Гомосексуальне зґвалтування дитини... Тут треба або жорстко петушманити, або просто розірвати на клапті.
"Знакомый сыщик из МУРа рассказывал, как чудом удалось спасти задержанного в Москве за серию нападений на детей извращенца. Соседи по камере в "Матросской тишине" сначала основательно попользовали его, давая волю вынужденному воздержанию и собственной фантазии, а затем выдали кусок бритвенного лезвия: "Срок тебе до рассвета…". Подследственного, истекавшего на полу кровью, случайно заметил заглянувший в глазок камеры дежурный по этажу. Самоубийцу откачали в тюремном лазарете, перевели в другую камеру, но вряд ли это изменит его судьбу".
все, свободен, я по пятницам не подаю
Так что не писти, все ходы записаны. Обосравшегося порохобота сразу видно, когда он начинает ВРАТЬ, не понимая своим убогим умишком, что есть полная запись.
и в этом конкретном случае я бы строго не судил...)
кто закон забраковал ?
На жаль, доволі поширена вава.
Такого виродка - петушманити. Жорстко. Або вночі "уронити головою об батарею" (50 разів).
(бо якраз тут "прикре самогубство" - цілком справедливий фінал)