18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція. ФОТО

У Львові поліція оперативно затримала підозрюваного в зґвалтуванні 12-річного хлопчика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

18 червня о 12:40 в поліцію надійшло повідомлення від львів'янки про те, що під час прогулянки з дітьми зник її 12-річний син. Незабаром хлопчик повернувся додому і розповів, що на вулиці Роксолани невідомий чоловік покликав його в парк нібито допомогти штовхати мопед і пообіцяв купити газований напій. У парку дитину було зґвалтовано.

За кілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний житель Львова. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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