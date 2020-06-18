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18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція. ФОТО

У Львові поліція оперативно затримала підозрюваного в зґвалтуванні 12-річного хлопчика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

18-річного львівянина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція 01

18 червня о 12:40 в поліцію надійшло повідомлення від львів'янки про те, що під час прогулянки з дітьми зник її 12-річний син. Незабаром хлопчик повернувся додому і розповів, що на вулиці Роксолани невідомий чоловік покликав його в парк нібито допомогти штовхати мопед і пообіцяв купити газований напій. У парку дитину було зґвалтовано.

За кілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний житель Львова. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

18-річного львівянина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+23
За таке треб а саджати на палю.
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18.06.2020 23:54
+15
А как все таки на счёт кастрации педофилов?
кто закон забраковал ?
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18.06.2020 23:58
+12
Якщо ще залишились якісь поняття на зоні то півник під шконкой буде кукарекати від дзвонка до дзвонка
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18.06.2020 23:56
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18.06.2020 23:53 Відповісти
За таке треб а саджати на палю.
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18.06.2020 23:54 Відповісти
Мати -одиначка...Був би батько...
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18.06.2020 23:54 Відповісти
Якщо ще залишились якісь поняття на зоні то півник під шконкой буде кукарекати від дзвонка до дзвонка
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18.06.2020 23:56 Відповісти
Він ще незрозумів що сам себе згвалтував.... причому багато разово, на Зоні зрозуміє.
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19.06.2020 00:22 Відповісти
Поняття зараз вже не ті. Ще наприкінці нульових знайомий, що працював вчителем у школі при СІЗО, розповідав, що за зґвалтування вже майже не опускають. Причина проста - там ледве не кожен третій за такою статтею.
Але цей випадок - особливий. Гомосексуальне зґвалтування дитини... Тут треба або жорстко петушманити, або просто розірвати на клапті.
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19.06.2020 03:28 Відповісти
100% , в кожному випадку його життя вже не буде ніколи таким як було , якщо взагалі воно буде
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19.06.2020 06:53 Відповісти
Ото вже нагодують падлюгу печивом у клітинку на зоні!
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19.06.2020 01:03 Відповісти
Навіть не печивом, а скоріше вафлями.
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19.06.2020 03:29 Відповісти
Далеко не впевнений. Приймуть, як рідного
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19.06.2020 05:56 Відповісти
Очень плохая статья.На зоне зарежут.
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18.06.2020 23:57 Відповісти
Не, свою жизнь будет отрабатывать, рассказывали, никто там мараться об такое не будет, а вот ублажать всех будет, все время.
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19.06.2020 00:07 Відповісти
Не обов'язково самим маратися. Ось уривок із книги http://testlib.meta.ua/book/156414/read/ "Маньяки. Слепая смерть" - можна змусити виродка самовистругатися приблизно отак:

"Знакомый сыщик из МУРа рассказывал, как чудом удалось спасти задержанного в Москве за серию нападений на детей извращенца. Соседи по камере в "Матросской тишине" сначала основательно попользовали его, давая волю вынужденному воздержанию и собственной фантазии, а затем выдали кусок бритвенного лезвия: "Срок тебе до рассвета…". Подследственного, истекавшего на полу кровью, случайно заметил заглянувший в глазок камеры дежурный по этажу. Самоубийцу откачали в тюремном лазарете, перевели в другую камеру, но вряд ли это изменит его судьбу".
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19.06.2020 03:47 Відповісти
Так то в России. А в Украине толерантность.
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19.06.2020 07:09 Відповісти
а, леонидович, так ты ватник? то-то я вчера не мог понять, что ты такой тупой упрямый осел, а ты оказывается ватник!
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19.06.2020 09:48 Відповісти
У порохоботских дебилов, все кто против Порошенки, ватники. а тебе вчера навтыкали по полной аргументированно, даже со статьями, так ты тупо по порохоботски сразу слился. так, что не тебе об этом пытаться даже размышлять.
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19.06.2020 09:53 Відповісти
это не ты ли навтыкал? это там ты навтыкал, где уперся, как тупая баранина в свою чушь, пока на тебя не плюнули, как на бессмысленное и бесполезное животное?
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19.06.2020 10:26 Відповісти
Ты там обосрался по полной, теперь и тут решил разпетушиться?
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19.06.2020 10:30 Відповісти
да о чем мне спорить с ватником, утверждающим, что поступок Зайцевой летевшей со скоростью 120 км/ч равносилен поступку человека, бегущего по тротуару.
все, свободен, я по пятницам не подаю
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19.06.2020 10:36 Відповісти
"человек, бегущий по тротуару не обязан предполагать, что его кто-то толкнет и он зашибет кого-то насмерть" - тут вы противоречите сами себе. Так и едущий на машине по ДОРОГЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ не обязан предполагать, что его кто то столкнет и он зашибет кого-то насмерть на ТРОТУАРЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ.
Так что не писти, все ходы записаны. Обосравшегося порохобота сразу видно, когда он начинает ВРАТЬ, не понимая своим убогим умишком, что есть полная запись.
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19.06.2020 10:45 Відповісти
редкостный д-б
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19.06.2020 11:00 Відповісти
Все уже в курсе кто ты.
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19.06.2020 11:05 Відповісти
Це було правдою років 20 тому. Зараз інакше
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19.06.2020 05:58 Відповісти
Никто его не зарежет. Нужно ж кому то и плевки вытирать, убирать, подметать да и ногой пнуть есть кого и почувствовать себя хоть в чем то выше. Научится передвигаться "на карачках" - если голова такой гниды поднимается выше стола то в нее со всей силы бьют чем попало... То что его ждет хуже смерти.
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19.06.2020 00:09 Відповісти
Якось отак:

18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7036
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19.06.2020 03:40 Відповісти
Честно - убил бы. И неважно, что сам сел бы
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19.06.2020 06:00 Відповісти
Важно. В падлу сидеть за убийство опущенной падали который и так не жилец.
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19.06.2020 15:49 Відповісти
..та да..= так-то оно так...- НО!- аффект частенько побеждает меру наказания...
и в этом конкретном случае я бы строго не судил...)
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19.06.2020 17:29 Відповісти
А как все таки на счёт кастрации педофилов?
кто закон забраковал ?
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18.06.2020 23:58 Відповісти
зеля под себя законы затачивает, помнит падла свои гейские делишки в 95 кв
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19.06.2020 00:06 Відповісти
А таки ж "да!" Если за его "шалости" спросят "по понятиям" то быть ему опущенным...
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19.06.2020 04:38 Відповісти
Европа Пороху не разрешила , не гуманно .
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19.06.2020 06:36 Відповісти
Не трудно догадаться.
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19.06.2020 07:58 Відповісти
Кастрація, а потім 15 років у ролі Маньки на зоні. Не треба з ними панькатися, зробив таке по повній получив, щоб другі знали що їх чекає.
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19.06.2020 00:04 Відповісти
Таких повбивав би усіх, до одного. Там часом толерантно відношусь до геїв, лесбіянок, трансів. Нехай живуть, поки до нас не лізуть. Щось не так?
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19.06.2020 06:05 Відповісти
Власне, найчастіше це відхилення, чи хвороба лікуванню не піддається. А хім. кастрація вирішує усі проблеми
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19.06.2020 00:05 Відповісти
На России там всё законодательно,многие читали.как в одной северо кавказских республик Начальник полиции взял в жёны 12 летнюю невесту ,вы представляете как это всё по варварски и что ребёнок испытала в таком возрасте.
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19.06.2020 00:09 Відповісти
В кавказких республиках свои правила и законы и москва туда сцыт лезть после 2 чеченской
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19.06.2020 00:20 Відповісти
Только невесте оказалось 17 лет. А так да, просто ужас.
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19.06.2020 11:07 Відповісти
читаю твой коммент, свинособако, и угораю с твоих оправданий
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19.06.2020 00:28 Відповісти
Чьих холоп будешь коль под знаком вопроса вписался в тему ,небось с рассеюшки
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19.06.2020 00:46 Відповісти
Это ж какую ваву нужно иметь в голове, чтобы встало на ребёнка?....... Мальчика к тому же.... ЖЕСТЬ.....
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19.06.2020 00:12 Відповісти
Треба бути гомосексуалістом-ефебофілом із вираженою сексуальною агресією.
На жаль, доволі поширена вава.
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19.06.2020 03:33 Відповісти
Мальчик явно не еврей иначе бы не пошёл из за бутылки газировки толкать мопед
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19.06.2020 00:14 Відповісти
Пошёл бы за деньги
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19.06.2020 06:23 Відповісти
А че его лицо припрятали. Героя надо знать в лицо и семейку его тоже.
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19.06.2020 00:25 Відповісти
Законы такие прописаны во всех демократических государствах ,что подозреваемый имеет право отказаться от показа физиономии
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19.06.2020 00:31 Відповісти
ПетуШария поклонник
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19.06.2020 00:26 Відповісти
Той випадок, коли не хочеться говорити про західні стандарти пенітенціарної системи.
Такого виродка - петушманити. Жорстко. Або вночі "уронити головою об батарею" (50 разів).
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19.06.2020 03:35 Відповісти
Педофилы во всех тюрьмах на Западе находятся в отдельных блоках. Никогда и нигде (кроме особо недоразвитых стран (и мы в том числе)) их не селят совместно с другими осужденными ибо результат всегда один "прикре самогубство".
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19.06.2020 04:45 Відповісти
В курсі. Але не впевнений, чи це добре
(бо якраз тут "прикре самогубство" - цілком справедливий фінал)
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19.06.2020 04:50 Відповісти
Вряд ли. А паРашке может быть. Но в Украине даже зеки обленились. И врял ли его будут прессовать. Хотя все возможно.
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19.06.2020 06:19 Відповісти
А наши мусора этих 3.14даров ещё и охраняет...
18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7582
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19.06.2020 06:21 Відповісти
Это гомосеки, а 3.14дары на расее и в разных дыныры, лыныры. Насильники на такие марши не ходят
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19.06.2020 07:33 Відповісти
Кульмінація парадів гомосятини.
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19.06.2020 06:52 Відповісти
Находиться будет в гареме, а дальше всё зависит от кошелька. Сейчас многое решают деньги, к сожалению.
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19.06.2020 06:56 Відповісти
жаль дитину.
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19.06.2020 07:24 Відповісти
Опять Лемберг?! Что ещё ожидать от недополяков!
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19.06.2020 08:05 Відповісти
Кацап згинь бісова душа...Чорти б тебе взяли....
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19.06.2020 09:08 Відповісти
Трындец просто, за гранью понимания....
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19.06.2020 08:17 Відповісти
Це переселенець з Донбасу Родион Анютин. Він притягувався раніше по кримінальних справах.
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19.06.2020 09:07 Відповісти
В Західній Україні більшість населення супроти збочень бо релігіна культура досить висока і бояться відповідальності перед Страшним судом за гріхи. А тепер багато наїхало рускоязичників для яких все по асфальту двума пальцями.
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19.06.2020 09:13 Відповісти
вы чего на "равного" наехали? этого представителя прайда охранять на марше "равенства" нужно сотней мусоров...с почестями!
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19.06.2020 10:32 Відповісти
Вот оно, звериное лицо Европы!
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19.06.2020 10:34 Відповісти
 
 