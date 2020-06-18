РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7830 посетителей онлайн
Новости Силовики
17 115 71
изнасилование (909) Львов (4506) Нацполиция (16193) правоохранительные органы (2959) силовики (2797)

18-летний львовянин задержан за изнасилование мальчика, - Нацполиция. ФОТО

Во Львове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

18-летний львовянин задержан за изнасилование мальчика, - Нацполиция 01

18 июня в 12:40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. В парке ребенок был изнасилован.

За несколько часов правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Читайте: 14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть, - СМИ

18-летний львовянин задержан за изнасилование мальчика, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Также читайте: За изнасилование двух девочек задержали рецидивиста на Днепропетровщине

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
За таке треб а саджати на палю.
показать весь комментарий
18.06.2020 23:54
+15
А как все таки на счёт кастрации педофилов?
кто закон забраковал ?
показать весь комментарий
18.06.2020 23:58
+12
Якщо ще залишились якісь поняття на зоні то півник під шконкой буде кукарекати від дзвонка до дзвонка
показать весь комментарий
18.06.2020 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потошнило.
показать весь комментарий
18.06.2020 23:53 Ответить
За таке треб а саджати на палю.
показать весь комментарий
18.06.2020 23:54 Ответить
Мати -одиначка...Був би батько...
показать весь комментарий
18.06.2020 23:54 Ответить
Якщо ще залишились якісь поняття на зоні то півник під шконкой буде кукарекати від дзвонка до дзвонка
показать весь комментарий
18.06.2020 23:56 Ответить
Він ще незрозумів що сам себе згвалтував.... причому багато разово, на Зоні зрозуміє.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:22 Ответить
Поняття зараз вже не ті. Ще наприкінці нульових знайомий, що працював вчителем у школі при СІЗО, розповідав, що за зґвалтування вже майже не опускають. Причина проста - там ледве не кожен третій за такою статтею.
Але цей випадок - особливий. Гомосексуальне зґвалтування дитини... Тут треба або жорстко петушманити, або просто розірвати на клапті.
показать весь комментарий
19.06.2020 03:28 Ответить
100% , в кожному випадку його життя вже не буде ніколи таким як було , якщо взагалі воно буде
показать весь комментарий
19.06.2020 06:53 Ответить
Ото вже нагодують падлюгу печивом у клітинку на зоні!
показать весь комментарий
19.06.2020 01:03 Ответить
Навіть не печивом, а скоріше вафлями.
показать весь комментарий
19.06.2020 03:29 Ответить
Далеко не впевнений. Приймуть, як рідного
показать весь комментарий
19.06.2020 05:56 Ответить
Очень плохая статья.На зоне зарежут.
показать весь комментарий
18.06.2020 23:57 Ответить
Не, свою жизнь будет отрабатывать, рассказывали, никто там мараться об такое не будет, а вот ублажать всех будет, все время.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:07 Ответить
Не обов'язково самим маратися. Ось уривок із книги http://testlib.meta.ua/book/156414/read/ "Маньяки. Слепая смерть" - можна змусити виродка самовистругатися приблизно отак:

"Знакомый сыщик из МУРа рассказывал, как чудом удалось спасти задержанного в Москве за серию нападений на детей извращенца. Соседи по камере в "Матросской тишине" сначала основательно попользовали его, давая волю вынужденному воздержанию и собственной фантазии, а затем выдали кусок бритвенного лезвия: "Срок тебе до рассвета…". Подследственного, истекавшего на полу кровью, случайно заметил заглянувший в глазок камеры дежурный по этажу. Самоубийцу откачали в тюремном лазарете, перевели в другую камеру, но вряд ли это изменит его судьбу".
показать весь комментарий
19.06.2020 03:47 Ответить
Так то в России. А в Украине толерантность.
показать весь комментарий
19.06.2020 07:09 Ответить
а, леонидович, так ты ватник? то-то я вчера не мог понять, что ты такой тупой упрямый осел, а ты оказывается ватник!
показать весь комментарий
19.06.2020 09:48 Ответить
У порохоботских дебилов, все кто против Порошенки, ватники. а тебе вчера навтыкали по полной аргументированно, даже со статьями, так ты тупо по порохоботски сразу слился. так, что не тебе об этом пытаться даже размышлять.
показать весь комментарий
19.06.2020 09:53 Ответить
это не ты ли навтыкал? это там ты навтыкал, где уперся, как тупая баранина в свою чушь, пока на тебя не плюнули, как на бессмысленное и бесполезное животное?
показать весь комментарий
19.06.2020 10:26 Ответить
Ты там обосрался по полной, теперь и тут решил разпетушиться?
показать весь комментарий
19.06.2020 10:30 Ответить
да о чем мне спорить с ватником, утверждающим, что поступок Зайцевой летевшей со скоростью 120 км/ч равносилен поступку человека, бегущего по тротуару.
все, свободен, я по пятницам не подаю
показать весь комментарий
19.06.2020 10:36 Ответить
"человек, бегущий по тротуару не обязан предполагать, что его кто-то толкнет и он зашибет кого-то насмерть" - тут вы противоречите сами себе. Так и едущий на машине по ДОРОГЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ не обязан предполагать, что его кто то столкнет и он зашибет кого-то насмерть на ТРОТУАРЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ.
Так что не писти, все ходы записаны. Обосравшегося порохобота сразу видно, когда он начинает ВРАТЬ, не понимая своим убогим умишком, что есть полная запись.
показать весь комментарий
19.06.2020 10:45 Ответить
редкостный д-б
показать весь комментарий
19.06.2020 11:00 Ответить
Все уже в курсе кто ты.
показать весь комментарий
19.06.2020 11:05 Ответить
Це було правдою років 20 тому. Зараз інакше
показать весь комментарий
19.06.2020 05:58 Ответить
Никто его не зарежет. Нужно ж кому то и плевки вытирать, убирать, подметать да и ногой пнуть есть кого и почувствовать себя хоть в чем то выше. Научится передвигаться "на карачках" - если голова такой гниды поднимается выше стола то в нее со всей силы бьют чем попало... То что его ждет хуже смерти.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:09 Ответить
Якось отак:

18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7036
показать весь комментарий
19.06.2020 03:40 Ответить
Честно - убил бы. И неважно, что сам сел бы
показать весь комментарий
19.06.2020 06:00 Ответить
Важно. В падлу сидеть за убийство опущенной падали который и так не жилец.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:49 Ответить
..та да..= так-то оно так...- НО!- аффект частенько побеждает меру наказания...
и в этом конкретном случае я бы строго не судил...)
показать весь комментарий
19.06.2020 17:29 Ответить
А как все таки на счёт кастрации педофилов?
кто закон забраковал ?
показать весь комментарий
18.06.2020 23:58 Ответить
зеля под себя законы затачивает, помнит падла свои гейские делишки в 95 кв
показать весь комментарий
19.06.2020 00:06 Ответить
А таки ж "да!" Если за его "шалости" спросят "по понятиям" то быть ему опущенным...
показать весь комментарий
19.06.2020 04:38 Ответить
Европа Пороху не разрешила , не гуманно .
показать весь комментарий
19.06.2020 06:36 Ответить
Не трудно догадаться.
показать весь комментарий
19.06.2020 07:58 Ответить
Кастрація, а потім 15 років у ролі Маньки на зоні. Не треба з ними панькатися, зробив таке по повній получив, щоб другі знали що їх чекає.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:04 Ответить
Таких повбивав би усіх, до одного. Там часом толерантно відношусь до геїв, лесбіянок, трансів. Нехай живуть, поки до нас не лізуть. Щось не так?
показать весь комментарий
19.06.2020 06:05 Ответить
Власне, найчастіше це відхилення, чи хвороба лікуванню не піддається. А хім. кастрація вирішує усі проблеми
показать весь комментарий
19.06.2020 00:05 Ответить
На России там всё законодательно,многие читали.как в одной северо кавказских республик Начальник полиции взял в жёны 12 летнюю невесту ,вы представляете как это всё по варварски и что ребёнок испытала в таком возрасте.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:09 Ответить
В кавказких республиках свои правила и законы и москва туда сцыт лезть после 2 чеченской
показать весь комментарий
19.06.2020 00:20 Ответить
Только невесте оказалось 17 лет. А так да, просто ужас.
показать весь комментарий
19.06.2020 11:07 Ответить
читаю твой коммент, свинособако, и угораю с твоих оправданий
показать весь комментарий
19.06.2020 00:28 Ответить
Чьих холоп будешь коль под знаком вопроса вписался в тему ,небось с рассеюшки
показать весь комментарий
19.06.2020 00:46 Ответить
Это ж какую ваву нужно иметь в голове, чтобы встало на ребёнка?....... Мальчика к тому же.... ЖЕСТЬ.....
показать весь комментарий
19.06.2020 00:12 Ответить
Треба бути гомосексуалістом-ефебофілом із вираженою сексуальною агресією.
На жаль, доволі поширена вава.
показать весь комментарий
19.06.2020 03:33 Ответить
Мальчик явно не еврей иначе бы не пошёл из за бутылки газировки толкать мопед
показать весь комментарий
19.06.2020 00:14 Ответить
Пошёл бы за деньги
показать весь комментарий
19.06.2020 06:23 Ответить
А че его лицо припрятали. Героя надо знать в лицо и семейку его тоже.
показать весь комментарий
19.06.2020 00:25 Ответить
Законы такие прописаны во всех демократических государствах ,что подозреваемый имеет право отказаться от показа физиономии
показать весь комментарий
19.06.2020 00:31 Ответить
ПетуШария поклонник
показать весь комментарий
19.06.2020 00:26 Ответить
Той випадок, коли не хочеться говорити про західні стандарти пенітенціарної системи.
Такого виродка - петушманити. Жорстко. Або вночі "уронити головою об батарею" (50 разів).
показать весь комментарий
19.06.2020 03:35 Ответить
Педофилы во всех тюрьмах на Западе находятся в отдельных блоках. Никогда и нигде (кроме особо недоразвитых стран (и мы в том числе)) их не селят совместно с другими осужденными ибо результат всегда один "прикре самогубство".
показать весь комментарий
19.06.2020 04:45 Ответить
В курсі. Але не впевнений, чи це добре
(бо якраз тут "прикре самогубство" - цілком справедливий фінал)
показать весь комментарий
19.06.2020 04:50 Ответить
Вряд ли. А паРашке может быть. Но в Украине даже зеки обленились. И врял ли его будут прессовать. Хотя все возможно.
показать весь комментарий
19.06.2020 06:19 Ответить
А наши мусора этих 3.14даров ещё и охраняет...
18-річного львів'янина затримали за зґвалтування хлопчика, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7582
показать весь комментарий
19.06.2020 06:21 Ответить
Это гомосеки, а 3.14дары на расее и в разных дыныры, лыныры. Насильники на такие марши не ходят
показать весь комментарий
19.06.2020 07:33 Ответить
Кульмінація парадів гомосятини.
показать весь комментарий
19.06.2020 06:52 Ответить
Находиться будет в гареме, а дальше всё зависит от кошелька. Сейчас многое решают деньги, к сожалению.
показать весь комментарий
19.06.2020 06:56 Ответить
жаль дитину.
показать весь комментарий
19.06.2020 07:24 Ответить
Опять Лемберг?! Что ещё ожидать от недополяков!
показать весь комментарий
19.06.2020 08:05 Ответить
Кацап згинь бісова душа...Чорти б тебе взяли....
показать весь комментарий
19.06.2020 09:08 Ответить
Трындец просто, за гранью понимания....
показать весь комментарий
19.06.2020 08:17 Ответить
Це переселенець з Донбасу Родион Анютин. Він притягувався раніше по кримінальних справах.
показать весь комментарий
19.06.2020 09:07 Ответить
В Західній Україні більшість населення супроти збочень бо релігіна культура досить висока і бояться відповідальності перед Страшним судом за гріхи. А тепер багато наїхало рускоязичників для яких все по асфальту двума пальцями.
показать весь комментарий
19.06.2020 09:13 Ответить
вы чего на "равного" наехали? этого представителя прайда охранять на марше "равенства" нужно сотней мусоров...с почестями!
показать весь комментарий
19.06.2020 10:32 Ответить
Вот оно, звериное лицо Европы!
показать весь комментарий
19.06.2020 10:34 Ответить
 
 