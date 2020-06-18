18-летний львовянин задержан за изнасилование мальчика, - Нацполиция. ФОТО
Во Львове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
18 июня в 12:40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. В парке ребенок был изнасилован.
За несколько часов правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
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Але цей випадок - особливий. Гомосексуальне зґвалтування дитини... Тут треба або жорстко петушманити, або просто розірвати на клапті.
"Знакомый сыщик из МУРа рассказывал, как чудом удалось спасти задержанного в Москве за серию нападений на детей извращенца. Соседи по камере в "Матросской тишине" сначала основательно попользовали его, давая волю вынужденному воздержанию и собственной фантазии, а затем выдали кусок бритвенного лезвия: "Срок тебе до рассвета…". Подследственного, истекавшего на полу кровью, случайно заметил заглянувший в глазок камеры дежурный по этажу. Самоубийцу откачали в тюремном лазарете, перевели в другую камеру, но вряд ли это изменит его судьбу".
все, свободен, я по пятницам не подаю
Так что не писти, все ходы записаны. Обосравшегося порохобота сразу видно, когда он начинает ВРАТЬ, не понимая своим убогим умишком, что есть полная запись.
и в этом конкретном случае я бы строго не судил...)
кто закон забраковал ?
На жаль, доволі поширена вава.
Такого виродка - петушманити. Жорстко. Або вночі "уронити головою об батарею" (50 разів).
(бо якраз тут "прикре самогубство" - цілком справедливий фінал)