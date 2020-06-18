18-летний львовянин задержан за изнасилование мальчика, - Нацполиция. ФОТО

Во Львове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

18 июня в 12:40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. В парке ребенок был изнасилован.

За несколько часов правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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