Кличко об участии в "партии мэров": приняли решение идти своей политсилой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не будет участвовать в "партии мэров", а будет выдвигаться на предстоящих выборах от своей политической силы "УДАР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил во время брифинга 22 июня.

"Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - отметил Кличко.

По его словам, он общается относительно сотрудничества демократических сил с различными политиками и с разными партиями.

"Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, я убежден, мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице", - отметил он.

"А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. - полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу - ради защиты интересов граждан, местного самоуправления, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", - добавил Кличко.

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