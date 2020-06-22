Кличко об участии в "партии мэров": приняли решение идти своей политсилой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не будет участвовать в "партии мэров", а будет выдвигаться на предстоящих выборах от своей политической силы "УДАР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил во время брифинга 22 июня.
"Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - отметил Кличко.
По его словам, он общается относительно сотрудничества демократических сил с различными политиками и с разными партиями.
"Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, я убежден, мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице", - отметил он.
"А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. - полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу - ради защиты интересов граждан, местного самоуправления, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", - добавил Кличко.
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Ну с кучмой ему личным пиарщиком того выступать не пахло... при омельченко в доле был... с космосом и олесиком на камеру - непримиримый барец, а по факту соучастник дерибана киевских земель... при ялынковиче все устраивало до поры до времени, пока Колесников со своим альтисом в киевские схемы не влез...
Но, как же тогда откаты с «реконструкции» городских скверов/парков и школьных дворов получать ???
Напомните-ка, насколько там парк партизанской славы «нареконструировали' за 2 года? С менее 30 млн грн аж до почти 85-ти?! А что сделали: старую плитку местами даже поленились для видимости переложить и «фонтан» (две трубы-три в ней дырки) для лохов сандалили вместо напорного? )))
А что там с «парком» вокруг озера Серебряный кол на выделенные пару лет 200 млн грн «благоустройства' сделали? Подскажу: влепили незаконный конфискат, две заправки и офисный центр...
Чого добре ще якісь клоуни жи_івські потраплять для дискредитації політсили