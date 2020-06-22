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Кличко про участь у "партії мерів": ухвалили рішення йти своєю політсилою

Кличко про участь у

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не братиме участі в "партії мерів", а висуватиметься на майбутніх виборах від своєї політичної сили "УДАР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час брифінгу 22 червня.

"Я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І, як уже говорив, буду висуватися в мери від своєї політичної сили. А також поведу команду на місцеві вибори, зокрема - в Київраду", - зазначив Кличко.

За його словами, він спілкується щодо співпраці демократичних сил з різними політиками і з різними партіями.

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"Ми в команді зважували всі можливі варіанти та ухвалили рішення йти своєю політсилою. Якщо кияни знову довірять мені бути мером і реалізовувати їхні очікування, я переконаний, мені потрібно спиратися на команду, з якою я буду втілювати зміни в столиці", - зазначив він.

"А те, що там хтось говорить, що я хотів бути головнішим і т.д. - повна нісенітниця. Мені вистачає регалій і титулів. Ще раз зауважу - заради захисту інтересів громадян, місцевого самоврядування, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які будуть діяти за правилами і порядно", - додав Кличко.

Автор: 

мер (506) партія (368)


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Не будешь ты второй раз мером.
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22.06.2020 14:09 Відповісти
Ты же свой Удар давно объединил с БПП (ныне ЕС). Забыл что ли))
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22.06.2020 14:14 Відповісти
Только перед местными выборами в 2015.
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22.06.2020 14:22 Відповісти
У тебя Степы в заднем проходе неверно завернулись и застряли в заднем проходе: недалече, чем прошлой осенью в попытке поглубже лизнуть зиленского он почти изнасиловал сулугуни на объединение ... такой вот принципиальный и последовательный «демократ-виталя»...
Ну с кучмой ему личным пиарщиком того выступать не пахло... при омельченко в доле был... с космосом и олесиком на камеру - непримиримый барец, а по факту соучастник дерибана киевских земель... при ялынковиче все устраивало до поры до времени, пока Колесников со своим альтисом в киевские схемы не влез...
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22.06.2020 14:26 Відповісти
А сейчас ему разве что и осталось лохторат киевских пенсов кормить сказками о великом Виталик-строителе, который и десятой части инфраструктурных проектов времён совка 50 летней давности реализовать не способен. Просто и методично по графику реализовать готовый инженерный проект, карл (!)...
Но, как же тогда откаты с «реконструкции» городских скверов/парков и школьных дворов получать ???
Напомните-ка, насколько там парк партизанской славы «нареконструировали' за 2 года? С менее 30 млн грн аж до почти 85-ти?! А что сделали: старую плитку местами даже поленились для видимости переложить и «фонтан» (две трубы-три в ней дырки) для лохов сандалили вместо напорного? )))
А что там с «парком» вокруг озера Серебряный кол на выделенные пару лет 200 млн грн «благоустройства' сделали? Подскажу: влепили незаконный конфискат, две заправки и офисный центр...
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22.06.2020 14:34 Відповісти
Молодець, нема чого плутатись з ким завгодно.
Чого добре ще якісь клоуни жи_івські потраплять для дискредитації політсили
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22.06.2020 14:29 Відповісти
Ну если Виталика не удалось втянуть в дерьмо, пора шоблу распускать ... в смысле партейку..


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22.06.2020 15:00 Відповісти
ну, що, здравствуй 21.04.2019 в Кієвє !
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22.06.2020 15:22 Відповісти
 
 