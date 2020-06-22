За сутки в Волынской области выявили 70 новых случаев COVID-19, - ОГА

По данным Волынского областного лабораторного центра за последние сутки на Волыни зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Так, новые случаи зафиксированы: Ратневский район - 29, Киверцовский район - 10, г. Луцк - 8, Луцкий район - 4, Ковельский район - 7, Старовыжевский район - 4, г. Нововолынск - 4, Иваничевский район - 1, Владимир - Волынский район - 2, Рожищенский район - 1.

Всего по состоянию на 22 июня в области зарегистрировано 1852 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровел 551 человек. 52 случая болезни завершились летально.

За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:

- г. Луцк - 369 случаев, в т.ч. 10 летальных;

- Луцкий район - 140 случаев, в т.ч. 3 летальных;

- Ковельский район - 288 случаев, в том числе 9 летальных;

- Киверцовский район – 236 случаев, в т.ч. 6 летальних;

- Владимир-Волынский район – 190 случаев, в т.ч. 3 летальных;

- г. Нововолынск - 101 случай, в т.ч. 6 летальных;

- Иваничевский район - 27 случаев;

- Камень-Каширский район - 109 случаев, в т.ч. 6 летальных;

- Ратновский район - 84 случая, в т.ч. 2 летальных;

- Маневицкий район - 66 случаев, в том числе 2 летальных;

- Старовыжевский район - 63 случая, в т.ч. 2 летальных;

- Гороховский район - 46 случаев, в т.ч 2 летальных;

- Любомльский район - 28 случаев;

- Любешевский район – 31 случай

- Турийской район - 30 случаев;

- Локачинский район - 12 случаев;

- Шацкий район - 16 случаев;

- Рожищенский район - 16 случаев;

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За минувшие сутки поступило 68 сообщений о подозрении на COVID-19.

В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 вирусологической лабораторией протестировано 11 832 человека, в том числе за последние сутки - 246 человек.