За сутки в Волынской области выявили 70 новых случаев COVID-19, - ОГА
По данным Волынского областного лабораторного центра за последние сутки на Волыни зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
Так, новые случаи зафиксированы: Ратневский район - 29, Киверцовский район - 10, г. Луцк - 8, Луцкий район - 4, Ковельский район - 7, Старовыжевский район - 4, г. Нововолынск - 4, Иваничевский район - 1, Владимир - Волынский район - 2, Рожищенский район - 1.
Всего по состоянию на 22 июня в области зарегистрировано 1852 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровел 551 человек. 52 случая болезни завершились летально.
За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:
- г. Луцк - 369 случаев, в т.ч. 10 летальных;
- Луцкий район - 140 случаев, в т.ч. 3 летальных;
- Ковельский район - 288 случаев, в том числе 9 летальных;
- Киверцовский район – 236 случаев, в т.ч. 6 летальних;
- Владимир-Волынский район – 190 случаев, в т.ч. 3 летальных;
- г. Нововолынск - 101 случай, в т.ч. 6 летальных;
- Иваничевский район - 27 случаев;
- Камень-Каширский район - 109 случаев, в т.ч. 6 летальных;
- Ратновский район - 84 случая, в т.ч. 2 летальных;
- Маневицкий район - 66 случаев, в том числе 2 летальных;
- Старовыжевский район - 63 случая, в т.ч. 2 летальных;
- Гороховский район - 46 случаев, в т.ч 2 летальных;
- Любомльский район - 28 случаев;
- Любешевский район – 31 случай
- Турийской район - 30 случаев;
- Локачинский район - 12 случаев;
- Шацкий район - 16 случаев;
- Рожищенский район - 16 случаев;
За минувшие сутки поступило 68 сообщений о подозрении на COVID-19.
В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 вирусологической лабораторией протестировано 11 832 человека, в том числе за последние сутки - 246 человек.
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