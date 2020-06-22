За добу у Волинській області виявили 70 нових випадків COVID-19, - ОДА
За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 70 нових випадків захворювання на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Так, нові випадки зафіксовано: Ратнівський район –29, Ківерцівський район – 10, м. Луцьк – 8, Луцький район – 4, Ковельський район – 7, Старовижівський район – 4, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район -1.
Загалом станом на 22 червня в області зареєстровано 1852 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Луцьк – 369 випадків, в т.ч. 10 летальних;
- Луцький район – 140 випадків, в т.ч. 3 летальних;
- Ковельський район – 288 випадків, в тому числі 9 летальних;
- Ківерцівський район – 236 випадків, в т.ч. 6 летальних;
- Володимир-Волинський район – 190 випадків, в т.ч. 3 летальних;
- м. Нововолинськ – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
- Іваничівський район – 27 випадків;
- Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
- Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
- Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
- Старовижівський район – 63 випадки, в т.ч. 2 летальних;
- Горохівський район – 46 випадків, в тому числі 1 летальний;
- Любешівський район – 31 випадок;
- Турійський район – 30 випадків;
- Любомльський район – 28 випадків;
- Рожищенський район – 16 випадків;
- Шацький район – 16 випадків;
- Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 832 особи, в тому числі за останню добу – 246 осіб.
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