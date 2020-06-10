Через спалах коронавірусу на виїздах із Володимира-Волинського встановлять КПП, - міськрада

У зв'язку зі спалахом коронавірусу у Володимирі-Волинському на в'їздах і виїздах із міста 12 червня облаштують цілодобові пости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Володимир-Волинської міської ради.

"З 12 червня на в'їздах-виїздах із Володимира-Волинського облаштують пости, які контролюватимуть міграцію між містами. Таке рішення ухвалила 10 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з огляду на оцінку поточної епідемічної ситуації та рішення Волинської регіональної комісії ТЕБ і НС", - сказано в повідомленні.

Чергові на контрольно-пропускних пунктах зобов'язані здійснювати дистанційне вимірювання температури водіїв і пасажирів. У разі виявлення людей із симптомами ГРВІ - викликати мобільну медичну бригаду для забору матеріалу для подальшого лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби.

"Пункти функціонуватимуть цілодобово. До роботи будуть залучені поліцейські, медики, працівники ДСНС", - додають у міськраді.

Раніше в преcслужбі поінформували, що за останню добу у Володимирі-Волинському та районі виявили 43 нові випадки захворювання на коронавірус. Всього зареєстрували 140 випадків, 22 з яких вже одужали, а 2 - померли від ускладнень.

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