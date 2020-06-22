В Украине 14 судей и 50 работников аппаратов больны коронавирусом

В украинских судах по состоянию на 22 июня зафиксировано 64 случая заражения COVID-19. Среди больных коронавирусом - 14 судей и 50 работников аппарата суда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации со ссылкой на заместителя председателя ГСА Сергея Чернуцкого, передает Цензор.НЕТ.

"При том, что у нас рост числа зараженных, к счастью, ни одного летального случая не было, а заболевшие коронавирусом постепенно выздоравливают", - отметил Чернуцкий.

По словам Чернуцкого, еще 18 июня было 12 зараженных судей.

Он добавил, что сейчас в судах различных уровней приняли меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Чернуцкий также отметил, что на закупку защитных и дезинфицирующих средств судам нужно 195,5 миллиона гривен. По его словам, председатель ГСА Зиновий Холоднюк дважды обращался к правительству (в марте и апреле) относительно выделения этих средств, однако Кабмин так и не сделал этого.

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