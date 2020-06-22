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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 14 судей и 50 работников аппаратов больны коронавирусом

В Украине 14 судей и 50 работников аппаратов больны коронавирусом

В украинских судах по состоянию на 22 июня зафиксировано 64 случая заражения COVID-19. Среди больных коронавирусом - 14 судей и 50 работников аппарата суда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации со ссылкой на заместителя председателя ГСА Сергея Чернуцкого, передает Цензор.НЕТ.

"При том, что у нас рост числа зараженных, к счастью, ни одного летального случая не было, а заболевшие коронавирусом постепенно выздоравливают", - отметил Чернуцкий.

По словам Чернуцкого, еще 18 июня было 12 зараженных судей.

Он добавил, что сейчас в судах различных уровней приняли меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Чернуцкий также отметил, что на закупку защитных и дезинфицирующих средств судам нужно 195,5 миллиона гривен. По его словам, председатель ГСА Зиновий Холоднюк дважды обращался к правительству (в марте и апреле) относительно выделения этих средств, однако Кабмин так и не сделал этого.

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Автор: 

карантин (16729) суд (25096) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Давайте краще вже статистику скільки судів і працівників того апарату здохло від КОВІДу.
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22.06.2020 14:42
+3
И ведь, все же выживут ....
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22.06.2020 14:41
+1
Фуфло это все.Не хотят принимать неправомерные решения.Чувствуют,власть может смениться,скоро.Политики свалят,а им сидеть(висеть).
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22.06.2020 14:48
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И ведь, все же выживут ....
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22.06.2020 14:41 Ответить
И не говори,еще и страховку получат.
Щас короной выгодно болеть.Ну правда примазаным.
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22.06.2020 14:48 Ответить
Все плачут и я немного.
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22.06.2020 14:51 Ответить
Давайте краще вже статистику скільки судів і працівників того апарату здохло від КОВІДу.
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22.06.2020 14:42 Ответить
Фуфло это все.Не хотят принимать неправомерные решения.Чувствуют,власть может смениться,скоро.Политики свалят,а им сидеть(висеть).
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22.06.2020 14:48 Ответить
Если в 14-ом не висели, то чего им сейчас сцать? А на работу не ходят потому что им за это платят - и бюджет и подсудимые
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22.06.2020 15:01 Ответить
Иногда лучше"болеть",чем потом сидеть.
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22.06.2020 14:49 Ответить
Сидящих и весящих судей не видел.
Поэтому помолимся, дабы сидели, висели, болели та страждали всі нечестиці від влади. Амінь.
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22.06.2020 15:25 Ответить
Лохотрон.
БЮДЖЕНТИКОВ проще "нарисовать" в статистику, что типа болеют.
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22.06.2020 18:05 Ответить
В Україні 14 суддів і 50 працівників апаратів хворі на коронавірус - Цензор.НЕТ 6056
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22.06.2020 18:10 Ответить
Бозя все бачить...
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22.06.2020 21:42 Ответить
 
 