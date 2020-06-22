РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6703 посетителя онлайн
Новости Правосудие
1 045 5
суд (24827) юстиция (758) Стерненко (393) домашний арест (181)

Суд 26 июня рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко

Суд 26 июня рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко

Киевский апелляционный суд 26 июня рассмотрит изменение меры пресечения Сергею Стерненко.

Киевский апелляционный суд в пятницу, 26 июня, рассмотрит жалобу относительно изменения меры пресечения Сергею Стерненко. Заседание начнется в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Судебное заседание будут проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко, Иван Рыбак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посмотрим насколько зашкварены эти судьи, доводы стороны обвинения тоже интересно послушать.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:13 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html Позорные «слуги» придумали, как залезть в карман украинцев - экс-нардеп Июнь 22, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html Суд 26 июня рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко - Цензор.НЕТ 9840 У нас в ВР сидят муд@ки. Это не новость. Но диагноз подтверждается регулярно. Притом именно сидят и не работают. Иногда заказывают проституток, сидя на сессии ВР. Иногда заказывают новую машину, сидя на сессии ВР. И все это они делают в рабочее время, когда получают зарплату из наших с вами налогов. Видимо, работать в ВР им …https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html#more-106510 Читать далее
показать весь комментарий
22.06.2020 14:18 Ответить
А эта тройка тоже засуживала майдановцев и на крючке у прокуратры, как бигуль?
показать весь комментарий
22.06.2020 14:29 Ответить
Нельзя ему под домашний арест, тем более в Одессу - там зарежут в порядке самообороны.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:37 Ответить
Дарма Зеленський затіяв боротьбу з патріотами. Він гадки не має, що один патріот сотні осіб біомаси вартий. А його рейтинг можна сміливо ділити на 100. Бо на виборах за Зеленського голосувала біомаса, якій всьо равно. Аби тільки була весела халява. І Зеленський навіть не може уявити, скільки в Україні патріотів. Він уявити не може, що існують люди, які не за бабло, а за ідею готові жертвувати власними інтересами. І що ця ідея полягає в короткій фразі - "Руского міра в Україні не буде!".
показать весь комментарий
22.06.2020 14:54 Ответить
 
 