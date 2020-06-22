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Новини Правосуддя
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Суд 26 червня розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка

Суд 26 червня розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка

Київський апеляційний суд 26 червня розгляне зміну запобіжного заходу Сергієві Стерненку.

Київський апеляційний суд у п'ятницю, 26 червня, розгляне скаргу щодо зміни запобіжного заходу Сергієві Стерненку. Засідання розпочнеться об 11:00. Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання проводитимуть суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко, Іван Рибак.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 (11:00). Зал судового засідання №201", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

суд (11679) юстиція (732) Стерненко Сергій (384) домашній арешт (197)


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Посмотрим насколько зашкварены эти судьи, доводы стороны обвинения тоже интересно послушать.
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22.06.2020 14:13 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html Позорные «слуги» придумали, как залезть в карман украинцев - экс-нардеп Июнь 22, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html Суд 26 июня рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко - Цензор.НЕТ 9840 У нас в ВР сидят муд@ки. Это не новость. Но диагноз подтверждается регулярно. Притом именно сидят и не работают. Иногда заказывают проституток, сидя на сессии ВР. Иногда заказывают новую машину, сидя на сессии ВР. И все это они делают в рабочее время, когда получают зарплату из наших с вами налогов. Видимо, работать в ВР им …https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%82.html#more-106510 Читать далее
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22.06.2020 14:18 Відповісти
А эта тройка тоже засуживала майдановцев и на крючке у прокуратры, как бигуль?
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22.06.2020 14:29 Відповісти
Нельзя ему под домашний арест, тем более в Одессу - там зарежут в порядке самообороны.
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22.06.2020 14:37 Відповісти
Дарма Зеленський затіяв боротьбу з патріотами. Він гадки не має, що один патріот сотні осіб біомаси вартий. А його рейтинг можна сміливо ділити на 100. Бо на виборах за Зеленського голосувала біомаса, якій всьо равно. Аби тільки була весела халява. І Зеленський навіть не може уявити, скільки в Україні патріотів. Він уявити не може, що існують люди, які не за бабло, а за ідею готові жертвувати власними інтересами. І що ця ідея полягає в короткій фразі - "Руского міра в Україні не буде!".
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22.06.2020 14:54 Відповісти
 
 