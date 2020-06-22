Суд 26 червня розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка

Київський апеляційний суд 26 червня розгляне зміну запобіжного заходу Сергієві Стерненку.

Київський апеляційний суд у п'ятницю, 26 червня, розгляне скаргу щодо зміни запобіжного заходу Сергієві Стерненку. Засідання розпочнеться об 11:00. Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання проводитимуть суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко, Іван Рибак.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 (11:00). Зал судового засідання №201", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.