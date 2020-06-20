На домашній арешт Стерненка подали апеляцію

Адвокати подали апеляцію на обраний Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це захисник Стерненко Масі Найєм повідомив виданню УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, захист Стерненка вже подав апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про застосування до Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до Київського апеляційного суду.

Найєм також додав, що дата засідання суду ще не призначена. Проте, він припускає, що, можливо, засідання відбудеться наступного тижня.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.