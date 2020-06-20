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апеляція (496) Стерненко (383) домашній арешт (190) Найєм Масі (139) запобіжний захід (453)

На домашній арешт Стерненка подали апеляцію

На домашній арешт Стерненка подали апеляцію

Адвокати подали апеляцію на обраний Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це захисник Стерненко Масі Найєм повідомив виданню УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, захист Стерненка вже подав апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про застосування до Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до Київського апеляційного суду.

Найєм також додав, що дата засідання суду ще не призначена. Проте, він припускає, що, можливо, засідання відбудеться наступного тижня.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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Топ коментарі
+11
"Зеленський,ти програв…Перший раз ти програв,ще коли став балотуватися на посаду президента!!!Це було величезною помилкою…Потім ти програв,коли був парад до Дня Незалежності,парад…окремий від тебе!!!Десятки тисяч вийшли на Народний Парад,щоб показати тобі,що ти ніхто!!!Ти злякався і задніми дворами втік з Майдану…Тоді це тобі було попередження,що може бути…якщо ти не будеш за Україну!!!…не дійшло…
Випадкові люди у Владі,випадкові міністри,корупція,свої прокурори…в результаті,Україна жебрачка…Україна голодна й безробітна!!!Набридло слухати і дивитися твої видосики,твою брехню,спостерігати за твоєю бездіяльністю!!!Зеленський,ти вирішив ще більше затягнути на собі петлю,коли в ім'я своїх амбіцій-почати переслідувати у всіх своїх проколах Пороха!!!Ось тут було все ясно-виконував прохання Путьки…у що б то не стало-посадити Пороха!!!
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20.06.2020 17:20
+10
Никогда не следил за судебным делом Стерненко и не был его фаном, но после того как начал замечать, что кацапы и шариесосы дрыщут кровью от любого упоминания одесского "правосека" полностью помненял свое мнение о нем. Потому что враг моего врага - мне не враг.
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20.06.2020 17:51
+5
Когда судить будут не именем государства, а именем народа, когда громада сможет выбирать и отзывать судей - тогда можно надеяться на правосудие.
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20.06.2020 17:30
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"Зеленський,ти програв…Перший раз ти програв,ще коли став балотуватися на посаду президента!!!Це було величезною помилкою…Потім ти програв,коли був парад до Дня Незалежності,парад…окремий від тебе!!!Десятки тисяч вийшли на Народний Парад,щоб показати тобі,що ти ніхто!!!Ти злякався і задніми дворами втік з Майдану…Тоді це тобі було попередження,що може бути…якщо ти не будеш за Україну!!!…не дійшло…
Випадкові люди у Владі,випадкові міністри,корупція,свої прокурори…в результаті,Україна жебрачка…Україна голодна й безробітна!!!Набридло слухати і дивитися твої видосики,твою брехню,спостерігати за твоєю бездіяльністю!!!Зеленський,ти вирішив ще більше затягнути на собі петлю,коли в ім'я своїх амбіцій-почати переслідувати у всіх своїх проколах Пороха!!!Ось тут було все ясно-виконував прохання Путьки…у що б то не стало-посадити Пороха!!!
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20.06.2020 17:20 Відповісти
Правильно.
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20.06.2020 17:21 Відповісти
Когда судить будут не именем государства, а именем народа, когда громада сможет выбирать и отзывать судей - тогда можно надеяться на правосудие.
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20.06.2020 17:30 Відповісти
И судьей будет вдова Кузнецова.
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20.06.2020 17:45 Відповісти
У неё юридическое образование? Я думаю - судьёй будет Стерненко.
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20.06.2020 17:51 Відповісти
Подгорело, острое шариятко?
И на зону судьи попадают, и в АД говорят, почти все попадают.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
Но на зоне не все выживают с грехами.
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20.06.2020 18:55 Відповісти
Невиновные на зоне тоже не все выживают.
У Вас германский флажок - как относитесь к убийству Хангошвили, в центре Берлина российским убийцей?
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20.06.2020 19:04 Відповісти
В мире убивают тысячи людей. Как раз в Германии найдут его. Это не моя задача. Если бы я знал, кто убийца то высказывался за его наказание.
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20.06.2020 19:23 Відповісти
В мире убивают тысячи людей российские спецслужбы? Вас не беспокоит публичное убийство человека в центре Берлина спецслужбой далёкой страны? А убийца давно найден, но он ведь вроде как не убийца, пока суд не назвал его таковым.
Но Стерненко Вы хотите видеть в тюрьме...
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20.06.2020 19:43 Відповісти
Прапорець у нього німецький,а душенькою воно--рашистська смердюча вата.
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24.06.2020 03:50 Відповісти
Це вдова того самого, який сказав сім'ї, що іде на роботу, а сам пішов під дім Сергія, і чекав його щоби напасти на нього за гроші? Це така в нього робота? Це таких людей Ви хочете суддями призначити?
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20.06.2020 20:05 Відповісти
Не тільки відзивати, але й шкіру на ремені зрізати.
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21.06.2020 09:20 Відповісти
Я вже давно кажу, що не Ванга, але мені здається, що це засідання по апеляції буде проходити в той саме день і час, коли Пороха знову будуть намагатись арештувати. Тобто 1-го липня...
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20.06.2020 17:31 Відповісти
А какая мразь Стерненко заказала ?
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20.06.2020 17:39 Відповісти
Карма называется.
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20.06.2020 17:51 Відповісти
"Злые языки" говорят, что гражданин РФ Труханов.
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20.06.2020 17:53 Відповісти
Об этом даже друг Кузнецова подробно говорил.
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20.06.2020 18:30 Відповісти
Никогда не следил за судебным делом Стерненко и не был его фаном, но после того как начал замечать, что кацапы и шариесосы дрыщут кровью от любого упоминания одесского "правосека" полностью помненял свое мнение о нем. Потому что враг моего врага - мне не враг.
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20.06.2020 17:51 Відповісти
А у пуйла враг ленин с драпированным мавзолеем власовской тряпкой и сталин лютый нелюдь...То они тебе тогда друзья?!)))))))))))))))))))))
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20.06.2020 18:03 Відповісти
Если Стерненка не убьют, у него неплохое политическое будущее может быть. Чувак не зашкварен, думаю мог бы влится в единственную не зашкваренную партию в зраде
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20.06.2020 20:21 Відповісти
Примерно такое же будущее, как и у Надежды Савченко. Вспомните потом мои слова...
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20.06.2020 21:53 Відповісти
Зеленский, Венедиктова и Аваков, а так же их подельники судьи и прокуроры, будут осуждены за антигосударственную деятельность и приговорены к длительным тюремным срокам. Слава Украине!
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20.06.2020 22:46 Відповісти
 
 