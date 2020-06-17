"Рішення абсурдне і протиправне. Готуємо апеляцію", - Стерненко

Активіст Сергій Стерненко, якого підозрюють в умисному вбивстві одного з чоловіків, які напали на нього, оскаржить рішення суду про цілодобовий домашній арешт.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стерненка, суд не вважає, що він може знищити речі і документи, але побоюється, що підозрюваний може впливати на свідків або сховатися.

"Він обґрунтовує ризики виключно тяжкістю злочину, яке мені інкримінують. Крім того, що це абсурдно, практика ЄСПЛ прямо забороняє одну лише тяжкість покарання класти в обґрунтування. А ще суддя в рішенні проти мене спирався на цю ж таки практику ЄСПЛ, що теж заборонено" , - написав Стерненко.

"Рішення абсурдне і протиправне. Готуємо апеляцію", - додав він.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.