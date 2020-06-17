"Решение абсурдное и противоправное. Готовим апелляцию", - Стерненко

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве одного из нападавших на него мужчин, обжалует решение суда о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стерненко, суд не считает, что он может уничтожить вещи и документы, но опасается, что подозреваемый может влиять на свидетелей или скрыться.

"Он обосновывает риски исключительно тяжестью преступления, которое мне инкриминируют. Кроме того, что это абсурдно, практика ЕСПЧ прямо запрещает одну лишь тяжесть наказания класть в обоснование. А еще судья в решении против меня опирался на эту же таки практику ЕСПЧ, что тоже запрещено", — написал Стерненко.

"Решение абсурдное и противоправное. Готовим апелляцию", — добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко: Глава Шевченковского суда пообещал пересмотр судебного решения

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.