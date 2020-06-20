На домашний арест Стерненко подали апелляцию

Адвокаты подали апелляцию на избранную Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом защитник Стерненко Маси Найем сообщил изданию УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, защита Стерненко подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в Киевский апелляционный суд.

Найем также добавил, что дата заседания суда еще не назначена. Однако, он предполагает, что, возможно, заседание состоится на следующей неделе.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.