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апелляция (623) Стерненко (393) домашний арест (181) Найем Маси (137) мера пресечения (423)

На домашний арест Стерненко подали апелляцию

На домашний арест Стерненко подали апелляцию

Адвокаты подали апелляцию на избранную Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом защитник Стерненко Маси Найем сообщил изданию УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, защита Стерненко подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в Киевский апелляционный суд.

Найем также добавил, что дата заседания суда еще не назначена. Однако, он предполагает, что, возможно, заседание состоится на следующей неделе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

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Топ комментарии
+11
"Зеленський,ти програв…Перший раз ти програв,ще коли став балотуватися на посаду президента!!!Це було величезною помилкою…Потім ти програв,коли був парад до Дня Незалежності,парад…окремий від тебе!!!Десятки тисяч вийшли на Народний Парад,щоб показати тобі,що ти ніхто!!!Ти злякався і задніми дворами втік з Майдану…Тоді це тобі було попередження,що може бути…якщо ти не будеш за Україну!!!…не дійшло…
Випадкові люди у Владі,випадкові міністри,корупція,свої прокурори…в результаті,Україна жебрачка…Україна голодна й безробітна!!!Набридло слухати і дивитися твої видосики,твою брехню,спостерігати за твоєю бездіяльністю!!!Зеленський,ти вирішив ще більше затягнути на собі петлю,коли в ім'я своїх амбіцій-почати переслідувати у всіх своїх проколах Пороха!!!Ось тут було все ясно-виконував прохання Путьки…у що б то не стало-посадити Пороха!!!
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20.06.2020 17:20
+10
Никогда не следил за судебным делом Стерненко и не был его фаном, но после того как начал замечать, что кацапы и шариесосы дрыщут кровью от любого упоминания одесского "правосека" полностью помненял свое мнение о нем. Потому что враг моего врага - мне не враг.
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20.06.2020 17:51
+5
Когда судить будут не именем государства, а именем народа, когда громада сможет выбирать и отзывать судей - тогда можно надеяться на правосудие.
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20.06.2020 17:30
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Правила форума Совет форумчан
"Зеленський,ти програв…Перший раз ти програв,ще коли став балотуватися на посаду президента!!!Це було величезною помилкою…Потім ти програв,коли був парад до Дня Незалежності,парад…окремий від тебе!!!Десятки тисяч вийшли на Народний Парад,щоб показати тобі,що ти ніхто!!!Ти злякався і задніми дворами втік з Майдану…Тоді це тобі було попередження,що може бути…якщо ти не будеш за Україну!!!…не дійшло…
Випадкові люди у Владі,випадкові міністри,корупція,свої прокурори…в результаті,Україна жебрачка…Україна голодна й безробітна!!!Набридло слухати і дивитися твої видосики,твою брехню,спостерігати за твоєю бездіяльністю!!!Зеленський,ти вирішив ще більше затягнути на собі петлю,коли в ім'я своїх амбіцій-почати переслідувати у всіх своїх проколах Пороха!!!Ось тут було все ясно-виконував прохання Путьки…у що б то не стало-посадити Пороха!!!
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20.06.2020 17:20 Ответить
Правильно.
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20.06.2020 17:21 Ответить
Когда судить будут не именем государства, а именем народа, когда громада сможет выбирать и отзывать судей - тогда можно надеяться на правосудие.
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20.06.2020 17:30 Ответить
И судьей будет вдова Кузнецова.
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20.06.2020 17:45 Ответить
У неё юридическое образование? Я думаю - судьёй будет Стерненко.
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20.06.2020 17:51 Ответить
Подгорело, острое шариятко?
И на зону судьи попадают, и в АД говорят, почти все попадают.
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20.06.2020 18:24 Ответить
Но на зоне не все выживают с грехами.
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20.06.2020 18:55 Ответить
Невиновные на зоне тоже не все выживают.
У Вас германский флажок - как относитесь к убийству Хангошвили, в центре Берлина российским убийцей?
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20.06.2020 19:04 Ответить
В мире убивают тысячи людей. Как раз в Германии найдут его. Это не моя задача. Если бы я знал, кто убийца то высказывался за его наказание.
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20.06.2020 19:23 Ответить
В мире убивают тысячи людей российские спецслужбы? Вас не беспокоит публичное убийство человека в центре Берлина спецслужбой далёкой страны? А убийца давно найден, но он ведь вроде как не убийца, пока суд не назвал его таковым.
Но Стерненко Вы хотите видеть в тюрьме...
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20.06.2020 19:43 Ответить
Прапорець у нього німецький,а душенькою воно--рашистська смердюча вата.
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24.06.2020 03:50 Ответить
Це вдова того самого, який сказав сім'ї, що іде на роботу, а сам пішов під дім Сергія, і чекав його щоби напасти на нього за гроші? Це така в нього робота? Це таких людей Ви хочете суддями призначити?
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20.06.2020 20:05 Ответить
Не тільки відзивати, але й шкіру на ремені зрізати.
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21.06.2020 09:20 Ответить
Я вже давно кажу, що не Ванга, але мені здається, що це засідання по апеляції буде проходити в той саме день і час, коли Пороха знову будуть намагатись арештувати. Тобто 1-го липня...
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20.06.2020 17:31 Ответить
А какая мразь Стерненко заказала ?
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20.06.2020 17:39 Ответить
Карма называется.
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20.06.2020 17:51 Ответить
"Злые языки" говорят, что гражданин РФ Труханов.
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20.06.2020 17:53 Ответить
Об этом даже друг Кузнецова подробно говорил.
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20.06.2020 18:30 Ответить
Никогда не следил за судебным делом Стерненко и не был его фаном, но после того как начал замечать, что кацапы и шариесосы дрыщут кровью от любого упоминания одесского "правосека" полностью помненял свое мнение о нем. Потому что враг моего врага - мне не враг.
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20.06.2020 17:51 Ответить
А у пуйла враг ленин с драпированным мавзолеем власовской тряпкой и сталин лютый нелюдь...То они тебе тогда друзья?!)))))))))))))))))))))
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20.06.2020 18:03 Ответить
Если Стерненка не убьют, у него неплохое политическое будущее может быть. Чувак не зашкварен, думаю мог бы влится в единственную не зашкваренную партию в зраде
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20.06.2020 20:21 Ответить
Примерно такое же будущее, как и у Надежды Савченко. Вспомните потом мои слова...
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20.06.2020 21:53 Ответить
Зеленский, Венедиктова и Аваков, а так же их подельники судьи и прокуроры, будут осуждены за антигосударственную деятельность и приговорены к длительным тюремным срокам. Слава Украине!
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20.06.2020 22:46 Ответить
 
 