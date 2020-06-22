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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые

COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые

Недавние исследования в Англии и других странах показали, что взрослые с диабетом 1 и 2 типа имеют повышенный риск смерти, если они заразятся COVID-19. Но в начале июня группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 - это не просто риск для людей с диабетом - он может вызвать диабет.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Science Alert, передает Цензор.НЕТ.

Существует два основных типа диабета:

Тип 1, вызванное собственной иммунной системой организма, которая атакует островковые клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, так называемое аутоиммунное заболевание. В конце концов, островков больше не осталось, и, следовательно, нельзя сделать инсулин для контроля уровня глюкозы в крови;

Тип 2 возникает, когда островковые клетки должны производить огромное количество инсулина, потому что основные органы-мишени не реагируют должным образом на сообщения инсулина. В конце концов, островковые клетки истощаются и умирают.

Зарегистрированы случаи острого диабета, который развивается при паротите и энтеровирусных инфекциях. По COVID-19, то с Китая поступил отчет о человеке с хорошим здоровьем, у которого обнаружили диабет, названный кетоацидозом, после того, как пациент заболел COVID-19.

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До пандемии COVID-19 в Восточной Азии произошла вспышка атипичной пневмонии (2002-04), которая также была вызвана коронавирусом. Были зарегистрированы случаи острого диабета у людей с пневмонией, вызванной ОРВИ. В большинстве случаев диабет рассасывался через три года, но он сохранялся у 10% пациентов.

Коронавирусы, ответственные за текущие и предыдущие вспышки, имеют подобный путь проникновения в клетки. Известные в настоящее время белковые шипы на поверхности вируса прикрепляются к рецепторам ACE2, которые в изобилии присутствуют в клетках легких, почек и островков в поджелудочной железе. Предполагается, что после попадания в островке COVID-19 нарушает нормальную функцию клеток, приводя к нарушениям в путях, которые поддерживают уровень глюкозы в крови с помощью секреции инсулина. Также возможно, что инвазия клеток приводит к острому воспалению, которое убивает островковые клетки. Поэтому ученые предполагают, что COVID-19 может вызвать диабет 1 или 2 типа, или же это может быть даже новая форма диабета.

В отличие от большого количества данных, представленных о риске смерти от известного диабета, тяжелого ожирения, высокого кровяного давления и тому подобное, имеется мало данных о COVID-19 и недавно диагностирован диабет. Для решения этой проблемы авторы письма NEJM разработали базу для регистрации всех случаев диабета, связанных с новым коронавирусом.

Новый обзор исследований COVID-19 показал, что около половины госпитализированных пациентов испытывают неврологические симптомы. Специалисты предполагают, что это заболевание грозит всей нервной системе, а не только респираторной инфекцией.

Автор: 

болезнь (590) карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Все эти "может" не имеют никакого научного подтверждения. Каждый говорит, что в голову взбредет.
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22.06.2020 14:58
+7
COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые - Цензор.НЕТ 5292
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22.06.2020 14:57
+6
Вот это поворот! А енурез чи діарею ковід може визвать?
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22.06.2020 14:59
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COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые - Цензор.НЕТ 5292
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22.06.2020 14:57 Ответить
Все эти "может" не имеют никакого научного подтверждения. Каждый говорит, что в голову взбредет.
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22.06.2020 14:58 Ответить
Конечно, ведь ты против всех

But in early June, several well respected academics from around the world https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2018688 wrote a letter to the New England Journal of Medicine (NEJM) suggesting that COVID-19 is not just a risk for people with diabetes - it may actually cause diabetes.

Ведь в New England Journal of Medicine (NEJM) пишут только дилетанты, не имеющие к медицине никакого отношения.
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22.06.2020 15:07 Ответить
Коричневое, ты хочешь сказать, что эти данные проверенные и точные? Уже ВОЗ много наговорила за полгода и потом поменяла свои установки на обратные. Чего ты за них -опу дерешь? Или тебе делать нечего и ты абы мне противоречить, потому что я против олигархата, а ты за олигархат волаешь, бо шоколадный?
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22.06.2020 15:14 Ответить
Ладно ты Порошенко не навидишь за то, что он был Президентом и Верховным главнокомандующим.
Ладно ты Монику ненавидишь, т.к. он ничего не делает того, что делал Порошенко, как Президент и Верховный главнокомандующий.
Но какого чёрта ты лезешь в науку, если ты не понимаешь слова "гипотеза"?
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22.06.2020 15:24 Ответить
Не хами, шоколадно- олигархическое и коричневое, не я куда -то лезу, а ты постоянно торчишь в моих комментариях и волаешь за олигархат, чтобы я не писала. Тебе начхать на науку, тебе главное нагавкать на оппонента, потому что ты не терпишь свободы слова и мнения и свобода для тебя - жах. Ты уже рожден рабом.
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22.06.2020 16:18 Ответить
ему пеця будку пообещал построить под иппотеку, вот чувак и старается
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22.06.2020 17:27 Ответить
Это ж надо какие ужасы только не напридумывают.
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22.06.2020 14:59 Ответить
Вот это поворот! А енурез чи діарею ковід може визвать?
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22.06.2020 14:59 Ответить
ляшко и шмыга могут запросто
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22.06.2020 15:01 Ответить
Диарея - один из симптомов заболевания COVID-19. Это с февраля было известно. Так что шутка получилась неудачной.
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22.06.2020 15:27 Ответить
У здоровых вызвать диабет?
Скорее ведмежью болезнь и слабоумие.
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22.06.2020 15:04 Ответить
Судя по комментариям выше, по второму признаку, комментаторы переболели коронавирусом.
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22.06.2020 15:09 Ответить
Скорее сидение в четырех стенах в течение всего карантина вызовет диабет даже у здорового человека. Если что, это медицинский факт, а не сарказм или шуточки.
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22.06.2020 15:29 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 15:12 Ответить
А можна про порохоботів більш розлого?
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22.06.2020 15:15 Ответить
Медицине, в том виде, что мы ее знали, кранты. Останется один Ковид, и его потомки.
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22.06.2020 17:46 Ответить
Чей Крым?
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22.06.2020 15:15 Ответить
Український Путєн *****
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22.06.2020 15:18 Ответить
COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені - Цензор.НЕТ 9597
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22.06.2020 15:22 Ответить
В 1870році лікар(не пам'ятаю імені),який входив в склад американської хартії лікарів,які формували штатівську систему охорони здоров'я,експериментально довів,що така процедура,як «обрізання» лікує від паралізу нижніх кінцівок!І дякуючи клопотанням цього лікаря,»обрізання»було внесено в список обов'язкових мед.процедур,тому що крім лікування паралічу,було виявлено,що метод «обрізання»лікує бронхіальну астму,атаки паніки,безсоння,головну біль,високий тиск!В США і Великій Британії на законодавчому рівні було затверджено,що всі чоловіки є зобов'язані проходити цю медичну процедуру.В Англії,обов'язкове обрізання проіснувало до 1946 року і було відмінене,як не дієве.В США-до 1960.
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22.06.2020 15:28 Ответить
Пропажа денег в бюджете - ещё oдин симптом COVID-19.
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22.06.2020 15:35 Ответить
 
 