COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені

Нещодавні дослідження в Англії та інших країнах показали, що дорослі з діабетом 1 і 2 типу мають підвищений ризик смерті, якщо вони заразяться COVID-19. Але на початку червня група вчених з усього світу заявила, що COVID-19 - це не просто ризик для людей з діабетом - він може викликати діабет.

Про це пише ТСН із посиланням на Science Alert, передає Цензор.НЕТ.

Існує два основних типи діабету:

Тип 1, викликаний власною імунною системою організму, що атакує острівкові клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, так зване аутоімунне захворювання. Зрештою, острівців більше не залишилося, і, отже, не можна зробити інсулін для контролю рівня глюкози в крові.

Тип 2 виникає, коли острівкові клітини повинні виробляти величезну кількість інсуліну, тому що основні органи-мішені не реагують належним чином на повідомлення інсуліну. Врешті-решт, острівкові клітини виснажуються і вмирають.

Зареєстровані випадки гострого діабету, який розвивається за паротиту і ентеровірусних інфекцій. Щодо COVID-19, то з Китаю надійшов звіт про людину з хорошим здоров'ям, у якої виявили діабет, названий кетоацидозом, після того, як пацієнт захворів на COVID-19.

Читайте також: Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз

До пандемії COVID-19 в Східній Азії стався спалах атипової пневмонії (2002-04), яка також була викликана коронавірусом. Були зареєстровані випадки гострого діабету у людей з пневмонією, викликаною ГРВІ. У більшості випадків діабет розсмоктувався через три роки, але він зберігався у 10% пацієнтів.

Коронавіруси, відповідальні за поточні і попередні спалахи, мають подібний шлях проникнення в клітини. Відомі наразі білкові шипи на поверхні вірусу прикріплюються до рецепторів ACE2, які в достатку присутні в клітинах легенів, нирок і острівців у підшлунковій залозі. Передбачається, що після потрапляння в острівці COVID-19 порушує нормальну функцію клітин, приводячи до порушень в шляхах, які підтримують рівень глюкози в крові за допомогою секреції інсуліну. Також можливо, що інвазія клітин призводить до гострого запалення, яке вбиває острівкові клітини. Тож вчені припускають, що COVID-19 може викликати діабет 1 або 2 типу, або ж це може бути навіть нова форма діабету.

Також читайте: Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені

На відміну від великої кількості даних, представлених про ризик смерті від відомого діабету, важкого ожиріння, високого кров'яного тиску тощо, є мало даних про COVID-19 і недавно діагностований діабет. Для вирішення цієї проблеми автори листа NEJM розробили базу для реєстрації всіх випадків діабету, пов'язаних з новим коронавірусом.

Новий огляд досліджень Covid-19 показав, що близько половини госпіталізованих пацієнтів відчувають неврологічні симптоми. Фахівці припускають, що це захворювання загрожує всій нервовій системі, а не є лише респіраторною інфекцією.