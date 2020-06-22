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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені

COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені

Нещодавні дослідження в Англії та інших країнах показали, що дорослі з діабетом 1 і 2 типу мають підвищений ризик смерті, якщо вони заразяться COVID-19. Але на початку червня група вчених з усього світу заявила, що COVID-19 - це не просто ризик для людей з діабетом - він може викликати діабет.

Про це пише ТСН із посиланням на Science Alert, передає Цензор.НЕТ.

Існує два основних типи діабету:

Тип 1, викликаний власною імунною системою організму, що атакує острівкові клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, так зване аутоімунне захворювання. Зрештою, острівців більше не залишилося, і, отже, не можна зробити інсулін для контролю рівня глюкози в крові.

Тип 2 виникає, коли острівкові клітини повинні виробляти величезну кількість інсуліну, тому що основні органи-мішені не реагують належним чином на повідомлення інсуліну. Врешті-решт, острівкові клітини виснажуються і вмирають.

Зареєстровані випадки гострого діабету, який розвивається за паротиту і ентеровірусних інфекцій. Щодо COVID-19, то з Китаю надійшов звіт про людину з хорошим здоров'ям, у якої виявили діабет, названий кетоацидозом, після того, як пацієнт захворів на COVID-19.

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До пандемії COVID-19 в Східній Азії стався спалах атипової пневмонії (2002-04), яка також була викликана коронавірусом. Були зареєстровані випадки гострого діабету у людей з пневмонією, викликаною ГРВІ. У більшості випадків діабет розсмоктувався через три роки, але він зберігався у 10% пацієнтів.

Коронавіруси, відповідальні за поточні і попередні спалахи, мають подібний шлях проникнення в клітини. Відомі наразі білкові шипи на поверхні вірусу прикріплюються до рецепторів ACE2, які в достатку присутні в клітинах легенів, нирок і острівців у підшлунковій залозі. Передбачається, що після потрапляння в острівці COVID-19 порушує нормальну функцію клітин, приводячи до порушень в шляхах, які підтримують рівень глюкози в крові за допомогою секреції інсуліну. Також можливо, що інвазія клітин призводить до гострого запалення, яке вбиває острівкові клітини. Тож вчені припускають, що COVID-19 може викликати діабет 1 або 2 типу, або ж це може бути навіть нова форма діабету.

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На відміну від великої кількості даних, представлених про ризик смерті від відомого діабету, важкого ожиріння, високого кров'яного тиску тощо, є мало даних про COVID-19 і недавно діагностований діабет. Для вирішення цієї проблеми автори листа NEJM розробили базу для реєстрації всіх випадків діабету, пов'язаних з новим коронавірусом.

Новий огляд досліджень Covid-19 показав, що близько половини госпіталізованих пацієнтів відчувають неврологічні симптоми. Фахівці припускають, що це захворювання загрожує всій нервовій системі, а не є лише респіраторною інфекцією. 

Автор: 

хвороба (304) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Все эти "может" не имеют никакого научного подтверждения. Каждый говорит, что в голову взбредет.
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22.06.2020 14:58
+7
COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые - Цензор.НЕТ 5292
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22.06.2020 14:57
+6
Вот это поворот! А енурез чи діарею ковід може визвать?
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22.06.2020 14:59
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COVID-19 может вызывать диабет у здоровых пациентов, - ученые - Цензор.НЕТ 5292
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22.06.2020 14:57 Відповісти
Все эти "может" не имеют никакого научного подтверждения. Каждый говорит, что в голову взбредет.
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22.06.2020 14:58 Відповісти
Конечно, ведь ты против всех

But in early June, several well respected academics from around the world https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2018688 wrote a letter to the New England Journal of Medicine (NEJM) suggesting that COVID-19 is not just a risk for people with diabetes - it may actually cause diabetes.

Ведь в New England Journal of Medicine (NEJM) пишут только дилетанты, не имеющие к медицине никакого отношения.
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22.06.2020 15:07 Відповісти
Коричневое, ты хочешь сказать, что эти данные проверенные и точные? Уже ВОЗ много наговорила за полгода и потом поменяла свои установки на обратные. Чего ты за них -опу дерешь? Или тебе делать нечего и ты абы мне противоречить, потому что я против олигархата, а ты за олигархат волаешь, бо шоколадный?
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22.06.2020 15:14 Відповісти
Ладно ты Порошенко не навидишь за то, что он был Президентом и Верховным главнокомандующим.
Ладно ты Монику ненавидишь, т.к. он ничего не делает того, что делал Порошенко, как Президент и Верховный главнокомандующий.
Но какого чёрта ты лезешь в науку, если ты не понимаешь слова "гипотеза"?
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22.06.2020 15:24 Відповісти
Не хами, шоколадно- олигархическое и коричневое, не я куда -то лезу, а ты постоянно торчишь в моих комментариях и волаешь за олигархат, чтобы я не писала. Тебе начхать на науку, тебе главное нагавкать на оппонента, потому что ты не терпишь свободы слова и мнения и свобода для тебя - жах. Ты уже рожден рабом.
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22.06.2020 16:18 Відповісти
ему пеця будку пообещал построить под иппотеку, вот чувак и старается
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Это ж надо какие ужасы только не напридумывают.
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22.06.2020 14:59 Відповісти
Вот это поворот! А енурез чи діарею ковід може визвать?
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22.06.2020 14:59 Відповісти
ляшко и шмыга могут запросто
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22.06.2020 15:01 Відповісти
Диарея - один из симптомов заболевания COVID-19. Это с февраля было известно. Так что шутка получилась неудачной.
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22.06.2020 15:27 Відповісти
У здоровых вызвать диабет?
Скорее ведмежью болезнь и слабоумие.
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22.06.2020 15:04 Відповісти
Судя по комментариям выше, по второму признаку, комментаторы переболели коронавирусом.
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22.06.2020 15:09 Відповісти
Скорее сидение в четырех стенах в течение всего карантина вызовет диабет даже у здорового человека. Если что, это медицинский факт, а не сарказм или шуточки.
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22.06.2020 15:29 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 15:12 Відповісти
А можна про порохоботів більш розлого?
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22.06.2020 15:15 Відповісти
Медицине, в том виде, что мы ее знали, кранты. Останется один Ковид, и его потомки.
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22.06.2020 17:46 Відповісти
Чей Крым?
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22.06.2020 15:15 Відповісти
Український Путєн *****
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22.06.2020 15:18 Відповісти
COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені - Цензор.НЕТ 9597
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22.06.2020 15:22 Відповісти
В 1870році лікар(не пам'ятаю імені),який входив в склад американської хартії лікарів,які формували штатівську систему охорони здоров'я,експериментально довів,що така процедура,як «обрізання» лікує від паралізу нижніх кінцівок!І дякуючи клопотанням цього лікаря,»обрізання»було внесено в список обов'язкових мед.процедур,тому що крім лікування паралічу,було виявлено,що метод «обрізання»лікує бронхіальну астму,атаки паніки,безсоння,головну біль,високий тиск!В США і Великій Британії на законодавчому рівні було затверджено,що всі чоловіки є зобов'язані проходити цю медичну процедуру.В Англії,обов'язкове обрізання проіснувало до 1946 року і було відмінене,як не дієве.В США-до 1960.
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22.06.2020 15:28 Відповісти
Пропажа денег в бюджете - ещё oдин симптом COVID-19.
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22.06.2020 15:35 Відповісти
 
 