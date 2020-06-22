Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - отметил Гебрейсус.

Напомним, 21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост за сутки с начала пандемии COVID-19.

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