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Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ
Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.
"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - отметил Гебрейсус.
Напомним, 21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост за сутки с начала пандемии COVID-19.
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+9 Лариса #401376
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Если я земеню батарейки
с мылом и вазелином
зачем США финансировать фсб?
а найти лекарство не могут
вам не кажется это странным 🙄