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Новини Коронавірус і карантин
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Наслідки COVID-19 відчуватимуться ще десятиліття, - ВООЗ

Наслідки COVID-19 відчуватимуться ще десятиліття, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу у світі і далі набирає обороти, і викликані нею кризи відчуватимуться десятиліттями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемія набагато важча, ніж просто криза в охороні здоров'я. Це ще й економічна криза, і соціальна криза, а в багатьох країнах - ще й політична криза. Її наслідки відчуватимуться ще десятиліття", - зазначив Гебреєсус.

Нагадаємо, 21 червня у всьому світі зареєстрували 183 020 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний приріст за добу від початку пандемії COVID-19.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
ВОЗ - преступная организация, Америка отказалась ее финансировать. ВОЗ говорит о синтезированном вирусе, но не подала в суд на тех, кто это сделал и профинансировал. Ученые Израиля и Индии установили . что в коронавирусе есть частицы вируса Эбола и ВИЧ, есть 4 аминокислоты, которые подтверждают то, что вирус не естественного происхождения. Почему нет исков в суд?
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22.06.2020 15:03
+7
та гоните в шею этого Тедроса. предсказатель хренов.
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22.06.2020 15:06
+5
простое мыло убивает вирус
а найти лекарство не могут
вам не кажется это странным 🙄
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22.06.2020 15:03
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22.06.2020 14:56 Відповісти
Ото щастя ВОЗу привалило...
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22.06.2020 14:56 Відповісти
ВОЗ - преступная организация, Америка отказалась ее финансировать. ВОЗ говорит о синтезированном вирусе, но не подала в суд на тех, кто это сделал и профинансировал. Ученые Израиля и Индии установили . что в коронавирусе есть частицы вируса Эбола и ВИЧ, есть 4 аминокислоты, которые подтверждают то, что вирус не естественного происхождения. Почему нет исков в суд?
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22.06.2020 15:03 Відповісти
туда пролезла кацапо-фсбшная агентура
с мылом и вазелином
зачем США финансировать фсб?
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22.06.2020 15:05 Відповісти
А ти хочеш з Китаєм повоювати?
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22.06.2020 15:55 Відповісти
кацапский коктейль из околонаучных знаний .любимый напиток лапотников.ну после браги,само собой.бо до самогона там дело не доходит,изза нетерплячки
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22.06.2020 16:43 Відповісти
Они хотят обмануть весь мир! И у них это начало получаться.
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22.06.2020 19:16 Відповісти
простое мыло убивает вирус
а найти лекарство не могут
вам не кажется это странным 🙄
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22.06.2020 15:03 Відповісти
мыло не убивает вирусы . смывает с рук да .но не более. лекарств против вирусов вообще очень ограниченное количество и те с такими побочками . что почти всегда выбор умереть или жить инвалидом .
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22.06.2020 15:08 Відповісти
иди учи уроки и не забывай мыть руки перед едой
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22.06.2020 15:10 Відповісти
И руки надо мыть не в унитазе.
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22.06.2020 15:28 Відповісти
Как раз убивает, оно, мыло, растворяет липидную оболочку вируса и убивает вирус лучше любой маски и респиратора. Другое дело когда ковидло попадает в организм, здесь уже работают другие механизмы и концентрации.
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22.06.2020 16:51 Відповісти
Стопарик жидкого мыла поможет ?
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22.06.2020 17:49 Відповісти
та гоните в шею этого Тедроса. предсказатель хренов.
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22.06.2020 15:06 Відповісти
Он просто ретранслятор нужных посылов от хозяев мира.
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22.06.2020 16:12 Відповісти
чипизаторы от маска? или от винды?
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22.06.2020 16:45 Відповісти
Займитесь самообразованием в области глобализации и ее адептов.
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22.06.2020 17:13 Відповісти
ща...только от рускавабтов отреяюсь,и сразу займусь
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23.06.2020 12:17 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 15:12 Відповісти
тільки зебіли боряться зкоронавірусом.
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22.06.2020 15:17 Відповісти
Брехня. Про те що коронавірус міф доказують зебіли. Як і про пласку землю та Світову змову, типу Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G. Я вашого зебіла Алєксандро уже втомився ганяти.
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22.06.2020 15:54 Відповісти
Такой малограмотный неуч, якобы от медицины, как ты не способен бороться с данными науки ничем, кроме ослоумия. Уймись.
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22.06.2020 16:17 Відповісти
А ось і Алєксандро. Що, пару літрів сечі зранку навернув вже?
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22.06.2020 16:34 Відповісти
Молодец, полностью подтвердил сказанное мною выше.
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22.06.2020 16:39 Відповісти
Я не заміняю щеплення ;урінотерапією; і не голосував за клоуна.
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22.06.2020 16:43 Відповісти
Коронабесие и вакцинобесие - одного поля ягодки, голосование за педро еще хуже, чем за зе.
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22.06.2020 17:11 Відповісти
Втішай себе хоч так...
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22.06.2020 20:12 Відповісти
Російські та китайські вірусологи добре попрацювали над біологічною зброєю.
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22.06.2020 15:51 Відповісти
Дядько Білл Гейтс ? з дозволу Дональда Трампа (це так Трамп економив вклад США в ВООЗ) вклав приватних грошей на 2,3 млрд доларів у вигляді хабаря чиновникам ВООЗ. І що ВООЗ буде захищати інтереси якоїсь там злиденної України з боргом ]] перед МВФ в 82 млрд доларів? І ще чому 10 млн. доларів США, яка сама в дупі сидить із ковидлою і з громадянською війною, чомусь цей хабар виділила зеленій владі України. Мабуть щоб та влада створювала істерію навколо ковидли і підримала корпорацію NIH!
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22.06.2020 15:53 Відповісти
Увольте эту несведущую аблизьяну! Год-полтора, больше эпидемии не длятся.
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22.06.2020 17:23 Відповісти
Лучшее средство купирования "эпидемии" ковид - выключенный зомбоящик.
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22.06.2020 20:16 Відповісти
Читая коменти, возникае такое чувство, что ковид разрушает прежде всего мозг.
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22.06.2020 18:40 Відповісти
Он породил новую человеческую ветвь - масочник обыкновенный из семейства зомбированных. Хорошо подчиняется и выполняет все приказы хозяина.
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22.06.2020 20:10 Відповісти
Цей вірус вже буде з нами завжди. А тому те, що ляпнув цей представник ВОЗ ще одне свідчення, що цю кантору потрібно розігнати. Чим раніше-тим краще.
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22.06.2020 20:31 Відповісти
 
 