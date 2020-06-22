Наслідки COVID-19 відчуватимуться ще десятиліття, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу у світі і далі набирає обороти, і викликані нею кризи відчуватимуться десятиліттями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемія набагато важча, ніж просто криза в охороні здоров'я. Це ще й економічна криза, і соціальна криза, а в багатьох країнах - ще й політична криза. Її наслідки відчуватимуться ще десятиліття", - зазначив Гебреєсус.

Нагадаємо, 21 червня у всьому світі зареєстрували 183 020 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний приріст за добу від початку пандемії COVID-19.

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