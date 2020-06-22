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Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней"

Насиров не прибыл в суд из-за

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не пришел в суд, где рассматривают его дело. Причиной стало якобы "обострение хронических болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Адвокаты Насирова заявили, что "в связи с резким обострением хронических болезней" Насиров еще 18 июня якобы был госпитализирован в клиническую больницу "Феофания" и находится там на стационарном лечении.

Они сказали, что их подзащитный по состоянию здоровья принимать участие в заседании не может.

Но так как документов, подтверждающих госпитализацию Насирова, у них не было, сторона обвинения попросила признать, что обвиняемый не пришел в суд без уважительной причины.

"С 18 числа - и никаких документов нет, которые подтверждают медицинскую болезнь. Ну мы же о Насирове немного знаем его состояние, что он может болеть. Непонятно, почему он не предоставил какие-то документы через защитников или лично, что именно за болезнь и есть ли у него возможность являться на судебные заседания", - сказал прокурор.

Члены судебной коллегии, посоветовавшись, решили ходатайство защиты удовлетворить частично и отложили заседание на 23 июня. При этом причины неявки Насирова признали неуважительными.

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Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Насиров Роман (762) Антикоррупционный суд (1208)


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Топ комментарии
+10
Как суд, так сразу обострение.
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22.06.2020 15:00
+7
Такі хворобливі люди - хто цих інвалідів на роботу брав?
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22.06.2020 15:05
+6
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2842
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22.06.2020 15:10
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Как суд, так сразу обострение.
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22.06.2020 15:00 Ответить
Такой молодой и такой больной, шо ж будет лет через десять с ним?
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22.06.2020 15:12 Ответить
Ну Насирлов же не украинский патриот и не активист, его можно 10 лет приглашать в суд. Такие вот у нас суды для тех кто миллиардами ворует, потому что они и пишут все законы.
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22.06.2020 15:16 Ответить
Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб" - Цензор.НЕТ 9329
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22.06.2020 15:31 Ответить
В таку спеку ковдра м'яко кажучи не комфортна. Краще сидіти в "хатинці" з кондиціонером.
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22.06.2020 15:01 Ответить
Ковдру міль погризла
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22.06.2020 15:04 Ответить
Одеяло нашёл 😊
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22.06.2020 15:01 Ответить
У него «рак» срочным образом обострился
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22.06.2020 15:03 Ответить
снова диарея?
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22.06.2020 15:04 Ответить
а как же каратэ)))))))))))))))))) ктож теперь судить будет чемпионат на носу))
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22.06.2020 17:03 Ответить
как только суку народа пытаются взять за фаберже ,происходит локальное воспаление дупы, ....... регламент
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22.06.2020 15:04 Ответить
Такі хворобливі люди - хто цих інвалідів на роботу брав?
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22.06.2020 15:05 Ответить
Прокурорские уже в открытую просят: купи справку и мы отстанем!
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22.06.2020 15:06 Ответить
"Правоохранители расследуют действия врачей и соратников Владислава Мангера, которые препятствовали его приводу в суд Прокуратура и полиция расследуют действия врачей Херсонского областного кардиодиспансера, куда госпитализировали Владислава Мангера на прошлых выходных, после того, как не явился в суд для избрания меры пресечения "...
Что , и в Феофании врачам вдруг стремно стало?
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22.06.2020 15:09 Ответить
когда клоуна будут арестовывать у него тоже обострится геморрой
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22.06.2020 15:09 Ответить
как только в суд,Насиров требует плед
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22.06.2020 15:09 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2842
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22.06.2020 15:10 Ответить
Ну прямо мумия фараона
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22.06.2020 19:05 Ответить
Порохоботы знают как красиво увиливать от ответственности.
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22.06.2020 15:11 Ответить
картины в музее выставлять, чтобы клоуна опозорить
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22.06.2020 15:13 Ответить
ага, ермак с братиком ниразу тоже не увиливали..
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22.06.2020 15:16 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 6394Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 1259
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22.06.2020 15:13 Ответить
Диагноз - хитрожопость второй степени.
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22.06.2020 15:14 Ответить
"Простите, как же он у вас подотделом заведовал?"
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22.06.2020 15:14 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 3450
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22.06.2020 15:15 Ответить
один Петя красавец , на зеленых всех ложил
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22.06.2020 15:15 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2050
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22.06.2020 15:17 Ответить
2 года с последнего суда скакал молодым козленком, но за 3 дня до суда достает любимое одеяло и в больничку.
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22.06.2020 15:17 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 812
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22.06.2020 15:18 Ответить
Хроническая болезнь - полушерстяная клетчатка....
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22.06.2020 15:19 Ответить
Скукотища. Когда уже что-то новенькое придумают?
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22.06.2020 15:20 Ответить
Це ще справи, які розслідувало відомство Ю.Луценка, коли ДБР (Труби) ще було в стані становлення.
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22.06.2020 17:18 Ответить
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - если не замотался в клетчатое одеяло, значит брешет.
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22.06.2020 15:24 Ответить
Хватит на сегодня😂🌷××
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22.06.2020 15:42 Ответить
У Насралова знову прикинулась ковдрова хвороба.
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22.06.2020 15:32 Ответить
во судьба у чела)))
Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб" - Цензор.НЕТ 7175
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22.06.2020 15:34 Ответить
Ему бы еще свечку в руки
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22.06.2020 15:45 Ответить
...и в крематорий.
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22.06.2020 19:07 Ответить
лучше под клечатым сидеть чем в клетке
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22.06.2020 15:42 Ответить
Да добейте его уже ... из жалости .
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22.06.2020 15:46 Ответить
нет, серьезно, на этот раз начисто отвалилось яйцо
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22.06.2020 15:46 Ответить
одел памперс, лег на каталку, укрылся пледом и ждет принудительного отправления в суд и назло судьям насрет прямо в зале суда
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22.06.2020 15:48 Ответить
Кароче, лучший шанс для Пети отпетлять от тюрьмы это доказать что то в чем его обвиняют совершал не он а его второе я Петр Инкогнито к которому Петр Порошенко не имеет никакого отношения
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22.06.2020 15:50 Ответить
Ой я памятаю, як цей ублюдок-хапок Насіров бігав по Міндоху з тупорилими дєвочками, які все підписували. Ще тоді було видно закінчить він погано.
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22.06.2020 16:08 Ответить
Что? Опять у таджика -вора срачка??
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22.06.2020 16:08 Ответить
Что? Опять у таджика -вора срачка??
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22.06.2020 16:09 Ответить
А привлечь за неуважение к суду не пробовали?
Суды отмазывают убийц (дело Сармата и пр.) и коррупционеров (дело Насирова и пр.). При этом эти так называемые "суды" преследуют и сажают за решетку украинских патриотов (дело Шеремета, дело Стерненка и пр.). Каму и чему служит нынешнее украинское правосудия? Бандит не перестает быть бандитом, надев судейскую мантию.
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22.06.2020 16:38 Ответить
Насиров был на телеэфире у Савика Шустера в "Свободе Слова" 13.06 и выглядел здоровым, а как суд,- так сразу болен. Сколько будет продолжатся это цирк? Вор должен сидеть в тюрьме!
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22.06.2020 16:44 Ответить
этот цирк будет продолжаться, пока главный клоун у власти.
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22.06.2020 17:28 Ответить
Да, действительно, что у него резкое обострение хитрости. Все до одного, кто попадает в такую ситуацию,оказываются с таким-же диагнозом, во напасть-то какая. Пинком его под сраку и сразу станет здоров!
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22.06.2020 17:26 Ответить
Видать начинает "пригорать".
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22.06.2020 19:10 Ответить
Редкий пи......ун!
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22.06.2020 19:53 Ответить
Тільки недавно ця пройдоха скакала козлом у Шустера. А як суд-то відразу майже смертельно хворий.
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22.06.2020 20:28 Ответить
Его болезнь называется - хроническое попукивание.
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22.06.2020 20:51 Ответить
Йой! Біда бідезна! Перше мангера, тепер і насірова заїло люте загострення шлангіту і радикуліту п'ят!
Якщо так триватиме і далі, картатих ковдр на всіх не вистачить. І, як наслідок, комусь таки доведеться відсидіти...
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22.06.2020 22:38 Ответить
 
 