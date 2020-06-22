Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней"

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не пришел в суд, где рассматривают его дело. Причиной стало якобы "обострение хронических болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Адвокаты Насирова заявили, что "в связи с резким обострением хронических болезней" Насиров еще 18 июня якобы был госпитализирован в клиническую больницу "Феофания" и находится там на стационарном лечении.

Они сказали, что их подзащитный по состоянию здоровья принимать участие в заседании не может.

Но так как документов, подтверждающих госпитализацию Насирова, у них не было, сторона обвинения попросила признать, что обвиняемый не пришел в суд без уважительной причины.

"С 18 числа - и никаких документов нет, которые подтверждают медицинскую болезнь. Ну мы же о Насирове немного знаем его состояние, что он может болеть. Непонятно, почему он не предоставил какие-то документы через защитников или лично, что именно за болезнь и есть ли у него возможность являться на судебные заседания", - сказал прокурор.

Члены судебной коллегии, посоветовавшись, решили ходатайство защиты удовлетворить частично и отложили заседание на 23 июня. При этом причины неявки Насирова признали неуважительными.

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Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.