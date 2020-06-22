Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб"

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не прийшов до суду, де розглядають його справу. Причиною стало нібито "загострення хронічних хвороб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Адвокати Насірова заявили, що "у зв'язку з різким загостренням хронічних хвороб" Насіров ще 18 червня нібито був госпіталізований до клінічної лікарні "Феофанія" і перебуває там на стаціонарному лікуванні.

Вони сказали, що їхній підзахисний за станом здоров'я брати участь у засіданні не може.

Але оскільки документів, що підтверджують госпіталізацію Насірова, у них не було, сторона звинувачення попросила визнати, що обвинувачений не прийшов до суду без поважної причини.

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"З 18 числа – і ніяких документів немає, які підтверджують медичну хворобу. Ну ми ж про Насірова трохи знаємо його стан, що він може хворіти. Незрозуміло, чому він не надав якихось документів через захисників або особисто, що саме за хвороба й чи є в нього можливість бути на судовому засіданні", – сказав прокурор.

Члени судової колегії, порадившись, вирішили клопотання захисту задовольнити частково і відклали засідання на 23 червня. При цьому причини неявки Насірова визнали неповажними.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.