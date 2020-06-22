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Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб"

Насіров не прийшов до суду через

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не прийшов до суду, де розглядають його справу. Причиною стало нібито "загострення хронічних хвороб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Адвокати Насірова заявили, що "у зв'язку з різким загостренням хронічних хвороб" Насіров ще 18 червня нібито був госпіталізований до клінічної лікарні "Феофанія" і перебуває там на стаціонарному лікуванні.

Вони сказали, що їхній підзахисний за станом здоров'я брати участь у засіданні не може.

Але оскільки документів, що підтверджують госпіталізацію Насірова, у них не було, сторона звинувачення попросила визнати, що обвинувачений не прийшов до суду без поважної причини.

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"З 18 числа – і ніяких документів немає, які підтверджують медичну хворобу. Ну ми ж про Насірова трохи знаємо його стан, що він може хворіти. Незрозуміло, чому він не надав якихось документів через захисників або особисто, що саме за хвороба й чи є в нього можливість бути на судовому засіданні", – сказав прокурор.

Члени судової колегії, порадившись, вирішили клопотання захисту задовольнити частково і відклали засідання на 23 червня. При цьому причини неявки Насірова визнали неповажними.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

Автор: 

Насіров Роман (984) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+10
Как суд, так сразу обострение.
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22.06.2020 15:00
+7
Такі хворобливі люди - хто цих інвалідів на роботу брав?
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22.06.2020 15:05
+6
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2842
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22.06.2020 15:10
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Как суд, так сразу обострение.
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22.06.2020 15:00 Відповісти
Такой молодой и такой больной, шо ж будет лет через десять с ним?
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22.06.2020 15:12 Відповісти
Ну Насирлов же не украинский патриот и не активист, его можно 10 лет приглашать в суд. Такие вот у нас суды для тех кто миллиардами ворует, потому что они и пишут все законы.
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22.06.2020 15:16 Відповісти
Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб" - Цензор.НЕТ 9329
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22.06.2020 15:31 Відповісти
В таку спеку ковдра м'яко кажучи не комфортна. Краще сидіти в "хатинці" з кондиціонером.
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22.06.2020 15:01 Відповісти
Ковдру міль погризла
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22.06.2020 15:04 Відповісти
Одеяло нашёл 😊
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22.06.2020 15:01 Відповісти
У него «рак» срочным образом обострился
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22.06.2020 15:03 Відповісти
снова диарея?
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22.06.2020 15:04 Відповісти
а как же каратэ)))))))))))))))))) ктож теперь судить будет чемпионат на носу))
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22.06.2020 17:03 Відповісти
как только суку народа пытаются взять за фаберже ,происходит локальное воспаление дупы, ....... регламент
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22.06.2020 15:04 Відповісти
Такі хворобливі люди - хто цих інвалідів на роботу брав?
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22.06.2020 15:05 Відповісти
Прокурорские уже в открытую просят: купи справку и мы отстанем!
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22.06.2020 15:06 Відповісти
"Правоохранители расследуют действия врачей и соратников Владислава Мангера, которые препятствовали его приводу в суд Прокуратура и полиция расследуют действия врачей Херсонского областного кардиодиспансера, куда госпитализировали Владислава Мангера на прошлых выходных, после того, как не явился в суд для избрания меры пресечения "...
Что , и в Феофании врачам вдруг стремно стало?
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22.06.2020 15:09 Відповісти
когда клоуна будут арестовывать у него тоже обострится геморрой
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22.06.2020 15:09 Відповісти
как только в суд,Насиров требует плед
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22.06.2020 15:09 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2842
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22.06.2020 15:10 Відповісти
Ну прямо мумия фараона
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22.06.2020 19:05 Відповісти
Порохоботы знают как красиво увиливать от ответственности.
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22.06.2020 15:11 Відповісти
картины в музее выставлять, чтобы клоуна опозорить
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22.06.2020 15:13 Відповісти
ага, ермак с братиком ниразу тоже не увиливали..
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22.06.2020 15:16 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 6394Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 1259
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22.06.2020 15:13 Відповісти
Диагноз - хитрожопость второй степени.
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22.06.2020 15:14 Відповісти
"Простите, как же он у вас подотделом заведовал?"
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22.06.2020 15:14 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 3450
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22.06.2020 15:15 Відповісти
один Петя красавец , на зеленых всех ложил
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22.06.2020 15:15 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 2050
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22.06.2020 15:17 Відповісти
2 года с последнего суда скакал молодым козленком, но за 3 дня до суда достает любимое одеяло и в больничку.
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22.06.2020 15:17 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - Цензор.НЕТ 812
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22.06.2020 15:18 Відповісти
Хроническая болезнь - полушерстяная клетчатка....
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22.06.2020 15:19 Відповісти
Скукотища. Когда уже что-то новенькое придумают?
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22.06.2020 15:20 Відповісти
Це ще справи, які розслідувало відомство Ю.Луценка, коли ДБР (Труби) ще було в стані становлення.
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22.06.2020 17:18 Відповісти
Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней" - если не замотался в клетчатое одеяло, значит брешет.
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22.06.2020 15:24 Відповісти
Хватит на сегодня😂🌷××
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22.06.2020 15:42 Відповісти
У Насралова знову прикинулась ковдрова хвороба.
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22.06.2020 15:32 Відповісти
во судьба у чела)))
Насіров не прийшов до суду через "різке загострення хронічних хвороб" - Цензор.НЕТ 7175
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22.06.2020 15:34 Відповісти
Ему бы еще свечку в руки
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22.06.2020 15:45 Відповісти
...и в крематорий.
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22.06.2020 19:07 Відповісти
лучше под клечатым сидеть чем в клетке
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Да добейте его уже ... из жалости .
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22.06.2020 15:46 Відповісти
нет, серьезно, на этот раз начисто отвалилось яйцо
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22.06.2020 15:46 Відповісти
одел памперс, лег на каталку, укрылся пледом и ждет принудительного отправления в суд и назло судьям насрет прямо в зале суда
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22.06.2020 15:48 Відповісти
Кароче, лучший шанс для Пети отпетлять от тюрьмы это доказать что то в чем его обвиняют совершал не он а его второе я Петр Инкогнито к которому Петр Порошенко не имеет никакого отношения
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22.06.2020 15:50 Відповісти
Ой я памятаю, як цей ублюдок-хапок Насіров бігав по Міндоху з тупорилими дєвочками, які все підписували. Ще тоді було видно закінчить він погано.
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22.06.2020 16:08 Відповісти
Что? Опять у таджика -вора срачка??
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22.06.2020 16:08 Відповісти
Что? Опять у таджика -вора срачка??
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22.06.2020 16:09 Відповісти
А привлечь за неуважение к суду не пробовали?
Суды отмазывают убийц (дело Сармата и пр.) и коррупционеров (дело Насирова и пр.). При этом эти так называемые "суды" преследуют и сажают за решетку украинских патриотов (дело Шеремета, дело Стерненка и пр.). Каму и чему служит нынешнее украинское правосудия? Бандит не перестает быть бандитом, надев судейскую мантию.
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22.06.2020 16:38 Відповісти
Насиров был на телеэфире у Савика Шустера в "Свободе Слова" 13.06 и выглядел здоровым, а как суд,- так сразу болен. Сколько будет продолжатся это цирк? Вор должен сидеть в тюрьме!
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22.06.2020 16:44 Відповісти
этот цирк будет продолжаться, пока главный клоун у власти.
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22.06.2020 17:28 Відповісти
Да, действительно, что у него резкое обострение хитрости. Все до одного, кто попадает в такую ситуацию,оказываются с таким-же диагнозом, во напасть-то какая. Пинком его под сраку и сразу станет здоров!
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22.06.2020 17:26 Відповісти
Видать начинает "пригорать".
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22.06.2020 19:10 Відповісти
Редкий пи......ун!
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22.06.2020 19:53 Відповісти
Тільки недавно ця пройдоха скакала козлом у Шустера. А як суд-то відразу майже смертельно хворий.
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22.06.2020 20:28 Відповісти
Его болезнь называется - хроническое попукивание.
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22.06.2020 20:51 Відповісти
Йой! Біда бідезна! Перше мангера, тепер і насірова заїло люте загострення шлангіту і радикуліту п'ят!
Якщо так триватиме і далі, картатих ковдр на всіх не вистачить. І, як наслідок, комусь таки доведеться відсидіти...
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22.06.2020 22:38 Відповісти
 
 