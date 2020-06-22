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Новости Коронавирус и карантин
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Еще 5 случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненской АЭС

Еще 5 случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненской АЭС

На Ривненской АЭС зафиксированы 5 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу электростанции.

"Среди работников электростанции зарегистрировано 5 новых случаев заболевания. Контактные лица находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. Таким образом, на Ривненской АЭС зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19, один из которых летальный и 4 работника выздоровели", - говорится в сообщении.

Среди персонала РАЭС на работу дома переведены 913 работников атомной электростанции, в отпусках - 1374 человека.

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Україна з 15-ма ядерними реакторами - без'ядерна держава, ага... Який там ближче до роісі? Підірвати як пукін бикувати почне і побачимо хто безядерний.
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22.06.2020 15:12 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 15:13 Ответить
з яких це пір зємалороси стали патріотами України? Бужанський, Сцивоха та сам зєльонський виздихали ?
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22.06.2020 15:22 Ответить
Неужели в мире не найдётся силы которая утихомирит этих ковидистких б*ядей раз и навсегда ? Ведь есть же у них штаб-квартира. Одной боеголовки будет достаточно.
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22.06.2020 15:24 Ответить
Рівненська АЕС - найефектиніший захист персоналу (дебілізму немає перешкод).
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22.06.2020 15:32 Ответить
І всі безсимптомні ух як страшно)
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22.06.2020 15:42 Ответить
Мабуть в відпустку захотіли.
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22.06.2020 15:43 Ответить
затушить реакторы и накрыть саркофагом! иначе мы все умрём
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22.06.2020 16:27 Ответить
 
 