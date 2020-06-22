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Еще 5 случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненской АЭС
На Ривненской АЭС зафиксированы 5 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу электростанции.
"Среди работников электростанции зарегистрировано 5 новых случаев заболевания. Контактные лица находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. Таким образом, на Ривненской АЭС зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19, один из которых летальный и 4 работника выздоровели", - говорится в сообщении.
Среди персонала РАЭС на работу дома переведены 913 работников атомной электростанции, в отпусках - 1374 человека.
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