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Новини Коронавірус і карантин
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Ще 5 випадків COVID-19 зафіксували на Рівненській АЕС

Ще 5 випадків COVID-19 зафіксували на Рівненській АЕС

На Рівненській АЕС зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу електростанції.

"Серед працівників електростанції зареєстровано 5 нових випадків захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Таким чином, на Рівненській АЕС зареєстровано 24 випадки захворювання COVID-19, один із яких летальний і 4 працівники одужали", - сказано в повідомленні.

Серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 913 працівників атомної електростанції, у відпустках - 1374 особи.

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АЕС (1147) карантин (18172) Рівне (573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Україна з 15-ма ядерними реакторами - без'ядерна держава, ага... Який там ближче до роісі? Підірвати як пукін бикувати почне і побачимо хто безядерний.
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22.06.2020 15:12 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 15:13 Відповісти
з яких це пір зємалороси стали патріотами України? Бужанський, Сцивоха та сам зєльонський виздихали ?
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22.06.2020 15:22 Відповісти
Неужели в мире не найдётся силы которая утихомирит этих ковидистких б*ядей раз и навсегда ? Ведь есть же у них штаб-квартира. Одной боеголовки будет достаточно.
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22.06.2020 15:24 Відповісти
Рівненська АЕС - найефектиніший захист персоналу (дебілізму немає перешкод).
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22.06.2020 15:32 Відповісти
І всі безсимптомні ух як страшно)
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Мабуть в відпустку захотіли.
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22.06.2020 15:43 Відповісти
затушить реакторы и накрыть саркофагом! иначе мы все умрём
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22.06.2020 16:27 Відповісти
 
 