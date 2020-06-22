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Ще 5 випадків COVID-19 зафіксували на Рівненській АЕС
На Рівненській АЕС зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу електростанції.
"Серед працівників електростанції зареєстровано 5 нових випадків захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Таким чином, на Рівненській АЕС зареєстровано 24 випадки захворювання COVID-19, один із яких летальний і 4 працівники одужали", - сказано в повідомленні.
Серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 913 працівників атомної електростанції, у відпустках - 1374 особи.
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Костянтин Залізняк
показати весь коментар22.06.2020 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Rem Mer
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