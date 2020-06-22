Ще 5 випадків COVID-19 зафіксували на Рівненській АЕС

На Рівненській АЕС зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу електростанції.

"Серед працівників електростанції зареєстровано 5 нових випадків захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Таким чином, на Рівненській АЕС зареєстровано 24 випадки захворювання COVID-19, один із яких летальний і 4 працівники одужали", - сказано в повідомленні.

Серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 913 працівників атомної електростанції, у відпустках - 1374 особи.

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