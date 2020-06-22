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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: экс-правоохранителю, действующему адвокату сообщили о подозрении в преследовании активиста

Дела Майдана: экс-правоохранителю, действующему адвокату сообщили о подозрении в преследовании активиста

Прокуроры Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 -2014 годах, Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований по поручению заместителя Генерального прокурора 22 июня 2020 года сообщили о подозрении действующему адвокату - бывшему старшему следователю районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 21 января 2014 бывший правоохранитель с целью препятствования акциям протеста, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. Старший следователь совершил служебный подлог и 23 января 2014 года подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Экс-правоохранителю инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог; заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, совмещенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления по предварительному сговору группой лиц.

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Дела Майдана: экс-правоохранителю, действующему адвокату сообщили о подозрении в преследовании активиста - Цензор.НЕТ 265
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22.06.2020 15:49 Ответить
Що за ..уйня? Вже ж Київ не грабує Дамбас, там живуть як нафтові шейхи. Які претензії?
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22.06.2020 16:27 Ответить
хей хоп на на ней
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22.06.2020 16:16 Ответить
Хіба зараз не засуджують незаконно активістів і патріотів? пора вже займатися свіжими "правоохоронцями"
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22.06.2020 16:29 Ответить
Так іди займися. Чого розсівся на дивані? Чи так зручніше? Та ще й з московії.
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22.06.2020 16:57 Ответить
На парашоботофермі тиша.
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22.06.2020 17:07 Ответить
 
 