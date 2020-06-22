14 областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

14 областей Украины не соответствуют установленным Минздравом показателям для ослабления карантина.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - отметили в МОЗ.

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Так по состоянию на 22 июня показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий не отвечают установленным Минздравом в следующих областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.



