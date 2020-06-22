14 областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ

14 областей України не відповідають встановленим МОЗ показникам для послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - зазначили в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 може викликати діабет у здорових пацієнтів, - вчені

Так станом на 22 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають встановленим МОЗ у таких областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях



