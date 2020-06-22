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Новини Коронавірус і карантин
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14 областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ

14 областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ

14 областей України не відповідають встановленим МОЗ показникам для послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - зазначили в МОЗ.

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Так станом на 22 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають встановленим МОЗ у таких областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях

14 областей не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01
14 областей не готові до помякшення карантину, - МОЗ 02

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карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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% позитивних: 10-15 від протестованих. Ще памятаємо, що 80% переносять або в легкій формі, або взагалі безсимптомно. Ліжка не заповнені навіть на половину (крім 2 областей). Де той дуже заразний вірус ховається, хз.
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22.06.2020 16:08 Відповісти
У нас врач и депутат-соССиалист,Штефан Гацкан,выложил в Фейсбуке фейк-ньюс о коронавирусе! Когда его спросили почему он выставил такой комментарий,то он ответил -"Люди должны знать и другую сторону НАУЧНЫХ НАУК (!)..." И печальная новость,у нас,из 672 коек приготовленных под вирус,остались свободны 66 (!) !
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22.06.2020 16:31 Відповісти
У нас народ на выдумки горазд- уже научились обходить приложение Дія. То есть , как , оставляя дома соло телефоно , делать вид, что ты не выходишь из дома. Знаю уже двоих, прибывших из долгих рейсов, моряков , которые именно так и делают. У них нет признаков заболевания, но, тем не менее, есть , скорей всего,такие, кто не соблюдает самоизоляцию и больны.
Ковид- ковид, отстань уже от нас. Иди гуляй у наших 'братьев' по территории, занимающей шестую часть суши плюс сворованный Крым.
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22.06.2020 16:40 Відповісти
Коли той карантин запроваджували,було по нількадесять випадків на добу, а як внаслідок вдало та своєчасно проведеної противірусної апірациі їх стало по кількасот, то пора карантин пом'якшити - ану ж навпаки сработаєт.
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22.06.2020 16:47 Відповісти
Показники послаблення карантину були встановилені для природних вірусів. Для них кількість захворілих добре моделюється так званою кривою Гауса: спочатку швидкий ріст потім насичення і швидкий спад. Тобто він має приблизно колокообразну форму . Але цей вірус не природний а синтезований. І вже доведено, що він не підкоряється кривій Гауса. Спочатк йде швидкий ріст, потім насичення, потім невелике падіння а далі рівень довго
тримається такий самий. З невеликими коливаннями. Якраз зараз ми це і маємо. В США та інших країнах ситуація така сама. На Китай кивати не потрібно. ВІн брехав, бреше і буде брехати. Отже потрібно змінювати критерії оцнки. Інакше з карантину ми не вийдемо ніколи. З цим вірусом вже прийдеться жити завжди.
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22.06.2020 20:25 Відповісти
 
 