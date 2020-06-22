14 областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
14 областей України не відповідають встановленим МОЗ показникам для послаблення карантину.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - зазначили в МОЗ.
Так станом на 22 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають встановленим МОЗ у таких областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях
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Ковид- ковид, отстань уже от нас. Иди гуляй у наших 'братьев' по территории, занимающей шестую часть суши плюс сворованный Крым.
тримається такий самий. З невеликими коливаннями. Якраз зараз ми це і маємо. В США та інших країнах ситуація така сама. На Китай кивати не потрібно. ВІн брехав, бреше і буде брехати. Отже потрібно змінювати критерії оцнки. Інакше з карантину ми не вийдемо ніколи. З цим вірусом вже прийдеться жити завжди.