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Пенсионер в Москве украшал подъезд Сталиным и погиб, - росСМИ

Пенсионер в Москве украшал подъезд Сталиным и погиб, - росСМИ

В Москве при попытке повесить на стену портрет Сталина получил смертельные травмы пенсионер.

Об этом пишет "КП", передает Цензор.НЕТ.

"Поздним вечером 64-летний пенсионер Сергей В. решил украсить свой подъезд портретом Сталина. Мужчина взял стремянку, молоток и оправился мастерить на лестничную клетку. Когда Сергей уже почти закончил дело и стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и плашмя упал со стремянки вниз. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке.

Отмечается, что пенсионера госпитализировали, а врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины.

"Однако спасти его так и не удалось. Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияния под оболочкой и ушибами вещества мозга, осложнившейся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией", - сообщили изданию источники в здравоохранении.

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москва (3073) смерть (9223) Сталин Иосиф (566)


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Топ комментарии
+85
Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке.Источник:https://censor.net/n3203559 сдается мне, что травму головы он получил гораздо раньше, при своем рождении.
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22.06.2020 16:06
+66
Дьявол продолжает собирать души идиотов.
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22.06.2020 16:02
+57
Що черепна травма - вірю, що мозкова -ні.
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22.06.2020 16:03
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Страница 2 из 2
радісна зустріч в пеклі з чортами...сралін скоро падайдьоть
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22.06.2020 16:46 Ответить
Теперь старый сталинист пребывает в Эдеме Джаннате Вальгалле нирване ГУЛаге.
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22.06.2020 16:48 Ответить
Пенсионер в Москве украшал подъезд Сталиным и погиб, - росСМИ - Цензор.НЕТ 902 Яка сумна новина.
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22.06.2020 16:48 Ответить
Мда... Наверное,пенс высоко вешал своего сталина. Боялся, как бы портрет не скоммуниздили.
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22.06.2020 16:54 Ответить
64 года.он же и не жил при сталине.нафига вешал не понятно.
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22.06.2020 16:57 Ответить
Москва кишит имперскими и комуняцкими сталинистами, даже молодыми и непожилого возраста.
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22.06.2020 17:39 Ответить
Коммунист, погибший при вывешивании портрета Сталина, прямиком попадает а рай!
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22.06.2020 17:00 Ответить
МАЛАДЕЦ, СіРОЖА

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8271
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22.06.2020 17:04 Ответить
Берія з того світу дотягнувся, напевно пенсіонер криво портрет Сталіна повісив.
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22.06.2020 17:06 Ответить
туди тобі і дорога, старе шизофренічне мудило
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22.06.2020 17:07 Ответить
Скрепамозг пробила.
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22.06.2020 17:07 Ответить
Погиб «смертью храбрых!» - треба додати до заголовка. ***** цьому діду ще зірку героя дасть, от побачите.
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22.06.2020 17:08 Ответить
А ШО ТИ СДЄЛАЛ ДЛЯ РОДіНИ?
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 5291
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22.06.2020 17:12 Ответить
Портрет надо бы сделать ПЕРЕХОДЯЩИМ и награждать им ...ну вы поняли.
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22.06.2020 17:15 Ответить
КАК можно получить черепно-мозговую травму,не имея мозга?
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22.06.2020 17:20 Ответить
Скрепою убило...
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22.06.2020 17:23 Ответить
А можно чтобы так вся россия?
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22.06.2020 17:28 Ответить
Головне, що не зґвалтували...
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22.06.2020 17:29 Ответить
Его же предупреждали Сралин Убивает , запомнил только про электро Щит , не влезай убьёт Хорошая новость
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22.06.2020 17:37 Ответить
Да, он хотел повесить портрет своего любимого, кровавого палача. Но делал это без должного уважения... За что и поплатился
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22.06.2020 17:45 Ответить
Что ж ты так то про своих одностадников тупорылых ..
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22.06.2020 22:28 Ответить
Горишь, бубновый?
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23.06.2020 13:24 Ответить
"...Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке..."

Дальше лікарі константували, що якщо б в потерпілого був мозок, то він міг отримати струс мозку.
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22.06.2020 17:56 Ответить
и немного занимательной математики. Если Сироже 64 года, то родился он в 1956 году, как раз в год 20 съезда КПСС с развенчанием культа личности и через три года после смерти самого вождя пролетариата. Тоесть передача заболевания через поцелуй в живот исключается и самого Джугашвили он видел разве что в кино...
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22.06.2020 17:58 Ответить
От би це був новий флешмоб у рашці.
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22.06.2020 17:59 Ответить
Отдавать почести одному из самых больших кровопийц 20 века - это большой грех перед Богом.
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22.06.2020 18:00 Ответить
на ютубе такие видео имеют маркировку "мгновенная карма"
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22.06.2020 18:05 Ответить
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 4555
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22.06.2020 18:07 Ответить
вампир-пердун умер от голода... никак не мог подкрасться к жертве незаметно
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22.06.2020 22:08 Ответить
От і чудово . Можна сказати , щасливий випадок . Супер-щасливий . Добре коли прихильників людожерських режимів стає менше 😁👍
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22.06.2020 18:15 Ответить
кровоизлияния под оболочкой и ушибами вещества мозга,Источник: https://censor.net.ua/n3203559 От, якби були мізки, замість "вещества мозга", то може ще й жив би.
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22.06.2020 18:27 Ответить
Вы токо вдумайтесь,сколько ж Идиотов в Эрефии
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22.06.2020 18:33 Ответить
Такая у него судьба: отдать жизнь за портрет. И ничего он уже поделать не мог. Бездарно закончил жизнь.
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22.06.2020 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lut2_mGAavA
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22.06.2020 19:14 Ответить
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 9430
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22.06.2020 19:38 Ответить
- Ваня погиб...
- Как ?
- Током в сарае убило...
- Так там электричества нет !!!
- Аккумулятор на голову упал...
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22.06.2020 19:49 Ответить
Главное, что люди не пострадали
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22.06.2020 19:49 Ответить
Он погиб: " За Сталина!"
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22.06.2020 19:50 Ответить
за сРаліна
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24.06.2020 08:05 Ответить
Карма.
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22.06.2020 19:52 Ответить
Однозначно эта тварь была пьяна. Встретится со своим кумиром в одном котле со смолой..
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22.06.2020 19:52 Ответить
"...Мужчина получил серьезные травмы головы..." - серьезные травмы головы он получил еще в роддоме, роняли его неоднократно головой вниз.Источник: https://censor.net/n3203559
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22.06.2020 20:33 Ответить
Бехня !!! Не було в його коробці ніякого мозку !!!
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22.06.2020 20:36 Ответить
В Москве при попытке повесить на стену портрет Сталина получил смертельные травмы пенсионер. Источник: https://censor.net/n3203559

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 511
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22.06.2020 20:44 Ответить
можно сказать это последний, кого Сталин убил
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22.06.2020 21:01 Ответить
Дурнів на расєї ще дохолєри. Я не здивуюся, якщо ще не один лауреат знайде свою Премію Дарвіна у такий спосіб .
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22.06.2020 22:01 Ответить
да и у нас тоже, как оказалось 73%
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23.06.2020 04:56 Ответить


Це казали ще древні римляни - stultorum infinitus est numerus (кількість дурнів безмежна).
Більше того. Хоч як гірко це усвідомлювати, недалеких розумом громадян у нас виявилось 73%+24%=97% - з урахуванням також і тих громадян, кого пошив у дурні Чоколядний Брехун.
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23.06.2020 23:11 Ответить
что тебе плохого Порошенко сделал?
то, что спас тебя от кацапов и возродил армию за 5 лет?
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24.06.2020 07:54 Ответить
Та так, майже нічого - лише обдер, як липку.

А чоколядні мантри про "великого будівничого армії" залиште для лохів (звісно, якщо знайдете їх). Свинарчуки вам у поміч.
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24.06.2020 08:51 Ответить
лично к тебе в карман залез штоли, или ты в казино просто всё спутил а виноват порох)))

а по поводу армии забей в ютубе - "интервью гордона - гиркина" там клятый враг Гиркин сам признал, что в 2014м ещё когда они начали войну армии у нас не было.. а за последние 5 лет Порошенко создал армию ближе к НАТО которую они стали уважать и бояться.. даже у Гордона морда перекосилась узнав правду наконец то
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25.06.2020 12:43 Ответить
Так, школярику. І до мене, і до інших українців саме в кишеню і заліз . Не віриш? То спитай у татуся: як схемою "Роттердам+" було пограбовано населення нашої країни. Одного цього прикладу вже має бути достатньо.
Далі. Практика показує, що в усякі казліно ходять школярі (такі як ти) або ті, хто у своєму розвитку зупинився недалеко від школяра (мені вже років 30 нема чого там робити).
З приводу гіркіндів, гордонів та іншої гидоти. Не витрачай час на дурню - ці персонажі за своє безтямне життя нічого розумного не сказали. І не скажуть.
Це тривіальні речі. І якщо ти їх не розумієш, щось іще тобі пояснювати нема сенсу.
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25.06.2020 13:01 Ответить
ок, давай тогда фактами, без росийско-бениной пропаганды

открой статистику с 2014-2019 годы рост ВВП, состояние золотовалютных резервов, состояние бюджета за этот период
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25.06.2020 13:28 Ответить
Ще раз. Про тривіальні речі.
Поясню "на пальцях", по-простому. ВВП - універсальний інструмент для маніпуляцій, чим, власне, влада "успішно займалась" це за часів азірова (якщо ти в курсі, хто це).. Його (ВВП) можна рахувати так, а можна - інакше. Але є практичний бік: у скільки разів за каденцію дона Педро було знецінено гривню? А як в доларовому еквіваленті виглядають зарплати, пенсії і стипендії "до" і "після"? От і приклад №2, як злодійкуватий барига заліз людям у кишеню. Це сумно, але це факт, від якого нікуди не дінешся...
Щодо ватної, чоколядної, зеленої пропаганди. В мене складається враження, що її вигадують в одному кабінеті. Нє?
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25.06.2020 13:44 Ответить
ага, значит ВВП для всего мира показатель, а для вас лично нет.. ну ок) проехали с этим раз фактам не верим

тогда факт номер 2, посмотрите по международному Forbes.com состояние Порошенко за 2013й год и 2019й год сравним, ок?))
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25.06.2020 13:48 Ответить
В усьому світі ним не крутять, як циган сонцем . Цим займаються лише у нас. Можливо, ще на расії.
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25.06.2020 13:56 Ответить
по поводу гривны кстати.. в курсе что как Янык сбежал казна была пуста? он выгреб всё..

потом росийские банки + их дочки + Коломойский выводили баксы за рубеж.. Порошенко это всё пресёк, рос. банки позакрывал, Приват национализировал, успел, на сколько это можно было сделать в состоянии войны сделать.. Если б это был Зе на его месте, то бакс был бы не по 26 а по 26000 уже ))
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25.06.2020 13:51 Ответить
Я не фахівець з економічних питань. Та ситуацію розумію приблизно так. Дійсно, Шапкокрад і Ко вигребли з казни перед втечею все, що було. Але надходження до бюджету йшли і надалі (хоч якось працювала економіка, люди платили податки і т.д.). Долар підріс до 10 грн., потім - до 12. На цьому ситуація стабілізувалась. А потім почались художества дурнуватої алкоголічки - мадам гонтарєвої - з банкопадом. Через то гривня відправилась у піке, а дехто на тому озолотився.
Далі. Я не фанат Бєні (радше, навпаки). Але належне йому треба віддати: він далеко не дурень, і втямив, що його Приват (на той час ще цілком успішний) збираються віджати. Що він зробив? Правильно, швиденько вивів купу грошей, щоб у нього віджали вже проблемний банк. А потім підняв гвалт до небес (не був би він Бєньою ).
Якось так.
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25.06.2020 14:12 Ответить
ты пойми, если Гонтарева преступник, то почему она живёт в Англии, где её могли б арестовать, если она преступник?? и почему на неё даже при нынешней бениной власти не заведено ни одного уголовного дела?

правильно - потому что она не преступник, а наоборот спасла экономику страны (не путать с кошельком бени)

второе - если беня не преступник, то почему он всё это время скрывался в стране, которая не выдаёт преступников - Израиле?

вывод напрашивается сам ))
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25.06.2020 20:23 Ответить
Друже, добра порада: не зловживай фразами "ти поймі" та їм подібними. Я вже не кажу, що це ватне кліше, таким висловом ти натякаєш співрозмовнику на те, що йому, на відміну від тебе, бракує клепки. І, як наслідок, за конструктивну бесіду можеш забути. Але то таке - лірика.
По суті написаного. Рано чи пізно дурнувату п'яничку притиснуть, де б вона не ховалась. Поки що її покривають так звані соросята. Але так буде не вічно. Як тільки у Штатах "демократи" остаточно зійдуть на пси, вплив соросятні по цілому світу стане значно меншим. Направду справи на неї заведено. Погугли, про це писалося. Але зараз не особливо говорять. Тримати тихенько злодюжку на гачку - звична практика з часів куЧМА. Так дуже зручно, бо принагідно зі злодюжки можна збити те, чого за інших обставин не зіб'єш. І ще. Наповнення гаманців спершу Шапкокрада, а потім дона Педро і порятунок України - трохи різні речі. Надмірний пафос неумісний, коли йдеться про цинічні штуки (як, наприклад, відмивання грошей), вибач.
Щодо Бєні. Питання не за адресою. Повторюсь: я не його прес-секретар і навіть не фанат. Але міркую так. Його перспективи дуже залежать від того, які вердикти винесе Високий Суд Англії. А якого милого він сидів в Ізраїлі? Дідько його знає. Посадити його в Україні було би дещо проблематично (враховуючи корумпованість наших судів, клишорукість прокурорів і - вишенька на торт! - кримінально-процесуальний кодекс імені портнова). А от попсувати нерви Порошенко йому цілком міг. Мабуть, тому він і дременув куди подалі. Перше - у Швейцарію, затим - до Ізраїлю. Та й якісь гешефти в Ізраїлі провернути дуже навіть зручно. Особливо, коли він - далеко не останній чоловік у єврейському середовищі.
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26.06.2020 04:03 Ответить
да не собираюсь я весь твой этот бред читать
что тебе дурню можно объяснить?
у нас был шанс достигнуть уровня Польши через 5-10 лет максимум с Порохом, мы к этому шли
теперь благодаря себе же, будешь ты под рашкой, принмать гостей из мацковии
путин впихнул зелю как технического преза, следующим будет медведчук или бойко, тогда запоёшь и будешь вспоминать Петра только хорошими словами.

Но такие как ты скорей всего сбегут куда нибудь в Польшу, остальным здравомыслящим придётся всё это разгребать после вас зебельнутых
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26.06.2020 09:28 Ответить
А, зрозуміло. Тут, нажаль, клінічний випадок - "блажен, кто вєруєт" .
Поїж соєвих цукорків і ходи здоровенький, москалику. І не морочи мені тестикул - я не дитячий лікар.
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26.06.2020 16:01 Ответить
пнх селюк не образованный
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27.06.2020 13:42 Ответить
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27.06.2020 15:21 Ответить
Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы ....и отправился прямиком в ад к своему кумиру сралину
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22.06.2020 21:09 Ответить
Символично
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22.06.2020 21:51 Ответить
Награда нашла своего героя.
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22.06.2020 21:55 Ответить
Мабуть, і на расєї завелися правосєки та інші бандерівці...
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22.06.2020 22:03 Ответить
Достойный конец краснозадого пдрса, все деньги длбба и его родственников ушли к аптечным магнатам и врачам ,а сам ,клейменый серпом и кувалдой на лбу претерпел заслуженных мук...
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22.06.2020 22:21 Ответить
С трудом верится что у него было это "вещество мозга".
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22.06.2020 22:24 Ответить
А Ви точно про то знаєте?
Цілком можлива і така версія: гражданін-сталініст напередодні сходив до м'ясної крамниці і купив собі кіло гов'яжих мізків замість тої субстанції, на яку був багатий. Потім успішно здійснив імплантацію покупки. Хоча й це його не врятувало...
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23.06.2020 23:16 Ответить
Шкода старого, розоряв би собі гасударство расійскоє своєю пенсією, а ні атдал героіческі жизнь за родіну,за Сталіна!
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22.06.2020 23:05 Ответить
Cралин был не самый главный,-самый главный был Ефим Павлович! Реальный случай,как говорят... Молодые футболисты спрашивают старого футболиста Е. П. Папандопуло: -Ефим Павлович,Вам столько уже лет,значит, Вы наверное знали Сталина? Ну,старик и рассказывает.Мне было 16 лет,и нас спортсменов,на какой-то спартакиаде,взяли и мы стоим в шеренге. Тут появляется Сталин со всей свитой,и идет вдоль шеренги. Когда он поравнялся со мной,я сделал шаг вперед и сказал -Здравствуйте,товарищ Сталин! Он остановился,повернулся ко мне,потом подошел ко мне,протянул руку и сказал -Здравствуйте, Ефим Павлович!
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23.06.2020 06:14 Ответить
Ну и..Сталин как старый урка очень уважал тех, кто осмеливался ему выссказать свое мнение напрямую в разрез с мнением Сталина...Это доказанные факты...
Просто не у всех была такая возможность...))) а выссказать свое мнение перед шестерой равносильно смерти..в лучшем случае 25 лет гулаг..и обоссаные штаны шестеры
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25.06.2020 13:34 Ответить
В качестве доказательства в легком варианте можешь оспорить с руководителем курс гендиректора или владельца компании...
Или просто когда мусора подойдут в трамвае и потребуют одеть маску докажи им что нету чрезвычайного положения и принципиально не одевай...
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25.06.2020 13:37 Ответить
Одной злобной тварью стало меньше на планете, 64 года не старость, мог успеть еще много зла сотворить, да он этим и занимался, пропагандировал упыря, смолы ему погорячее в котле у чертей.
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23.06.2020 06:18 Ответить
это карма сталинизма.
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23.06.2020 16:27 Ответить
Сірожа, -молодец...
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23.06.2020 23:42 Ответить
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