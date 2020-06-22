Пенсионер в Москве украшал подъезд Сталиным и погиб, - росСМИ

В Москве при попытке повесить на стену портрет Сталина получил смертельные травмы пенсионер.

Об этом пишет "КП", передает Цензор.НЕТ.

"Поздним вечером 64-летний пенсионер Сергей В. решил украсить свой подъезд портретом Сталина. Мужчина взял стремянку, молоток и оправился мастерить на лестничную клетку. Когда Сергей уже почти закончил дело и стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и плашмя упал со стремянки вниз. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке.

Отмечается, что пенсионера госпитализировали, а врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины.

"Однако спасти его так и не удалось. Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияния под оболочкой и ушибами вещества мозга, осложнившейся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией", - сообщили изданию источники в здравоохранении.

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