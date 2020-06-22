УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11879 відвідувачів онлайн
Новини
21 140 182

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ

У Москві під час спроби повісити на стіну портрет Сталіна зазнав смертельних травм пенсіонер.

Про це пише "КП", передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 64-річний пенсіонер Сергій В. вирішив прикрасити свій під'їзд портретом Сталіна. Чоловік взяв драбину, молоток і пішов майструвати на сходову клітку. Коли Сергій вже майже закінчив справу і почав вішати портрет на цвях, то випадково оступився, втратив рівновагу і долілиць упав із драбини. Чоловік зазнав серйозних травм голови і був госпіталізований", - йдеться в замітці.

Зазначається, що пенсіонера госпіталізували, а лікарі кілька тижнів боролися за життя чоловіка.

"Однак урятувати його так і не вдалося. Сергій помер від відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами черепа, крововиливів під оболонкою і забоями речовин мозку, який ускладнився розвитком вторинних крововиливів у речовині мозку, його набряком і дислокацією", - повідомили виданню джерела в охороні здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

москва (1245) смерть (6750) Сталін (143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+85
Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке.Источник:https://censor.net/n3203559 сдается мне, что травму головы он получил гораздо раньше, при своем рождении.
показати весь коментар
22.06.2020 16:06
+66
Дьявол продолжает собирать души идиотов.
показати весь коментар
22.06.2020 16:02
+57
Що черепна травма - вірю, що мозкова -ні.
показати весь коментар
22.06.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
радісна зустріч в пеклі з чортами...сралін скоро падайдьоть
показати весь коментар
22.06.2020 16:46 Відповісти
Теперь старый сталинист пребывает в Эдеме Джаннате Вальгалле нирване ГУЛаге.
показати весь коментар
22.06.2020 16:48 Відповісти
Пенсионер в Москве украшал подъезд Сталиным и погиб, - росСМИ - Цензор.НЕТ 902 Яка сумна новина.
показати весь коментар
22.06.2020 16:48 Відповісти
Мда... Наверное,пенс высоко вешал своего сталина. Боялся, как бы портрет не скоммуниздили.
показати весь коментар
22.06.2020 16:54 Відповісти
64 года.он же и не жил при сталине.нафига вешал не понятно.
показати весь коментар
22.06.2020 16:57 Відповісти
Москва кишит имперскими и комуняцкими сталинистами, даже молодыми и непожилого возраста.
показати весь коментар
22.06.2020 17:39 Відповісти
Коммунист, погибший при вывешивании портрета Сталина, прямиком попадает а рай!
показати весь коментар
22.06.2020 17:00 Відповісти
МАЛАДЕЦ, СіРОЖА

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8271
показати весь коментар
22.06.2020 17:04 Відповісти
Берія з того світу дотягнувся, напевно пенсіонер криво портрет Сталіна повісив.
показати весь коментар
22.06.2020 17:06 Відповісти
туди тобі і дорога, старе шизофренічне мудило
показати весь коментар
22.06.2020 17:07 Відповісти
Скрепамозг пробила.
показати весь коментар
22.06.2020 17:07 Відповісти
Погиб «смертью храбрых!» - треба додати до заголовка. ***** цьому діду ще зірку героя дасть, от побачите.
показати весь коментар
22.06.2020 17:08 Відповісти
А ШО ТИ СДЄЛАЛ ДЛЯ РОДіНИ?
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 5291
показати весь коментар
22.06.2020 17:12 Відповісти
Портрет надо бы сделать ПЕРЕХОДЯЩИМ и награждать им ...ну вы поняли.
показати весь коментар
22.06.2020 17:15 Відповісти
КАК можно получить черепно-мозговую травму,не имея мозга?
показати весь коментар
22.06.2020 17:20 Відповісти
Скрепою убило...
показати весь коментар
22.06.2020 17:23 Відповісти
А можно чтобы так вся россия?
показати весь коментар
22.06.2020 17:28 Відповісти
Головне, що не зґвалтували...
показати весь коментар
22.06.2020 17:29 Відповісти
Его же предупреждали Сралин Убивает , запомнил только про электро Щит , не влезай убьёт Хорошая новость
показати весь коментар
22.06.2020 17:37 Відповісти
Да, он хотел повесить портрет своего любимого, кровавого палача. Но делал это без должного уважения... За что и поплатился
показати весь коментар
22.06.2020 17:45 Відповісти
Что ж ты так то про своих одностадников тупорылых ..
показати весь коментар
22.06.2020 22:28 Відповісти
Горишь, бубновый?
показати весь коментар
23.06.2020 13:24 Відповісти
"...Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован", - говорится в заметке..."

Дальше лікарі константували, що якщо б в потерпілого був мозок, то він міг отримати струс мозку.
показати весь коментар
22.06.2020 17:56 Відповісти
и немного занимательной математики. Если Сироже 64 года, то родился он в 1956 году, как раз в год 20 съезда КПСС с развенчанием культа личности и через три года после смерти самого вождя пролетариата. Тоесть передача заболевания через поцелуй в живот исключается и самого Джугашвили он видел разве что в кино...
показати весь коментар
22.06.2020 17:58 Відповісти
От би це був новий флешмоб у рашці.
показати весь коментар
22.06.2020 17:59 Відповісти
Отдавать почести одному из самых больших кровопийц 20 века - это большой грех перед Богом.
показати весь коментар
22.06.2020 18:00 Відповісти
на ютубе такие видео имеют маркировку "мгновенная карма"
показати весь коментар
22.06.2020 18:05 Відповісти
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 4555
показати весь коментар
22.06.2020 18:07 Відповісти
вампир-пердун умер от голода... никак не мог подкрасться к жертве незаметно
показати весь коментар
22.06.2020 22:08 Відповісти
От і чудово . Можна сказати , щасливий випадок . Супер-щасливий . Добре коли прихильників людожерських режимів стає менше 😁👍
показати весь коментар
22.06.2020 18:15 Відповісти
кровоизлияния под оболочкой и ушибами вещества мозга,Источник: https://censor.net.ua/n3203559 От, якби були мізки, замість "вещества мозга", то може ще й жив би.
показати весь коментар
22.06.2020 18:27 Відповісти
Вы токо вдумайтесь,сколько ж Идиотов в Эрефии
показати весь коментар
22.06.2020 18:33 Відповісти
Такая у него судьба: отдать жизнь за портрет. И ничего он уже поделать не мог. Бездарно закончил жизнь.
показати весь коментар
22.06.2020 18:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lut2_mGAavA
показати весь коментар
22.06.2020 19:14 Відповісти
Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 9430
показати весь коментар
22.06.2020 19:38 Відповісти
- Ваня погиб...
- Как ?
- Током в сарае убило...
- Так там электричества нет !!!
- Аккумулятор на голову упал...
показати весь коментар
22.06.2020 19:49 Відповісти
Главное, что люди не пострадали
показати весь коментар
22.06.2020 19:49 Відповісти
Он погиб: " За Сталина!"
показати весь коментар
22.06.2020 19:50 Відповісти
за сРаліна
показати весь коментар
24.06.2020 08:05 Відповісти
Карма.
показати весь коментар
22.06.2020 19:52 Відповісти
Однозначно эта тварь была пьяна. Встретится со своим кумиром в одном котле со смолой..
показати весь коментар
22.06.2020 19:52 Відповісти
"...Мужчина получил серьезные травмы головы..." - серьезные травмы головы он получил еще в роддоме, роняли его неоднократно головой вниз.Источник: https://censor.net/n3203559
показати весь коментар
22.06.2020 20:33 Відповісти
Бехня !!! Не було в його коробці ніякого мозку !!!
показати весь коментар
22.06.2020 20:36 Відповісти
В Москве при попытке повесить на стену портрет Сталина получил смертельные травмы пенсионер. Источник: https://censor.net/n3203559

Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 511
показати весь коментар
22.06.2020 20:44 Відповісти
можно сказать это последний, кого Сталин убил
показати весь коментар
22.06.2020 21:01 Відповісти
Дурнів на расєї ще дохолєри. Я не здивуюся, якщо ще не один лауреат знайде свою Премію Дарвіна у такий спосіб .
показати весь коментар
22.06.2020 22:01 Відповісти
да и у нас тоже, как оказалось 73%
показати весь коментар
23.06.2020 04:56 Відповісти


Це казали ще древні римляни - stultorum infinitus est numerus (кількість дурнів безмежна).
Більше того. Хоч як гірко це усвідомлювати, недалеких розумом громадян у нас виявилось 73%+24%=97% - з урахуванням також і тих громадян, кого пошив у дурні Чоколядний Брехун.
показати весь коментар
23.06.2020 23:11 Відповісти
что тебе плохого Порошенко сделал?
то, что спас тебя от кацапов и возродил армию за 5 лет?
показати весь коментар
24.06.2020 07:54 Відповісти
Та так, майже нічого - лише обдер, як липку.

А чоколядні мантри про "великого будівничого армії" залиште для лохів (звісно, якщо знайдете їх). Свинарчуки вам у поміч.
показати весь коментар
24.06.2020 08:51 Відповісти
лично к тебе в карман залез штоли, или ты в казино просто всё спутил а виноват порох)))

а по поводу армии забей в ютубе - "интервью гордона - гиркина" там клятый враг Гиркин сам признал, что в 2014м ещё когда они начали войну армии у нас не было.. а за последние 5 лет Порошенко создал армию ближе к НАТО которую они стали уважать и бояться.. даже у Гордона морда перекосилась узнав правду наконец то
показати весь коментар
25.06.2020 12:43 Відповісти
Так, школярику. І до мене, і до інших українців саме в кишеню і заліз . Не віриш? То спитай у татуся: як схемою "Роттердам+" було пограбовано населення нашої країни. Одного цього прикладу вже має бути достатньо.
Далі. Практика показує, що в усякі казліно ходять школярі (такі як ти) або ті, хто у своєму розвитку зупинився недалеко від школяра (мені вже років 30 нема чого там робити).
З приводу гіркіндів, гордонів та іншої гидоти. Не витрачай час на дурню - ці персонажі за своє безтямне життя нічого розумного не сказали. І не скажуть.
Це тривіальні речі. І якщо ти їх не розумієш, щось іще тобі пояснювати нема сенсу.
показати весь коментар
25.06.2020 13:01 Відповісти
ок, давай тогда фактами, без росийско-бениной пропаганды

открой статистику с 2014-2019 годы рост ВВП, состояние золотовалютных резервов, состояние бюджета за этот период
показати весь коментар
25.06.2020 13:28 Відповісти
Ще раз. Про тривіальні речі.
Поясню "на пальцях", по-простому. ВВП - універсальний інструмент для маніпуляцій, чим, власне, влада "успішно займалась" це за часів азірова (якщо ти в курсі, хто це).. Його (ВВП) можна рахувати так, а можна - інакше. Але є практичний бік: у скільки разів за каденцію дона Педро було знецінено гривню? А як в доларовому еквіваленті виглядають зарплати, пенсії і стипендії "до" і "після"? От і приклад №2, як злодійкуватий барига заліз людям у кишеню. Це сумно, але це факт, від якого нікуди не дінешся...
Щодо ватної, чоколядної, зеленої пропаганди. В мене складається враження, що її вигадують в одному кабінеті. Нє?
показати весь коментар
25.06.2020 13:44 Відповісти
ага, значит ВВП для всего мира показатель, а для вас лично нет.. ну ок) проехали с этим раз фактам не верим

тогда факт номер 2, посмотрите по международному Forbes.com состояние Порошенко за 2013й год и 2019й год сравним, ок?))
показати весь коментар
25.06.2020 13:48 Відповісти
В усьому світі ним не крутять, як циган сонцем . Цим займаються лише у нас. Можливо, ще на расії.
показати весь коментар
25.06.2020 13:56 Відповісти
по поводу гривны кстати.. в курсе что как Янык сбежал казна была пуста? он выгреб всё..

потом росийские банки + их дочки + Коломойский выводили баксы за рубеж.. Порошенко это всё пресёк, рос. банки позакрывал, Приват национализировал, успел, на сколько это можно было сделать в состоянии войны сделать.. Если б это был Зе на его месте, то бакс был бы не по 26 а по 26000 уже ))
показати весь коментар
25.06.2020 13:51 Відповісти
Я не фахівець з економічних питань. Та ситуацію розумію приблизно так. Дійсно, Шапкокрад і Ко вигребли з казни перед втечею все, що було. Але надходження до бюджету йшли і надалі (хоч якось працювала економіка, люди платили податки і т.д.). Долар підріс до 10 грн., потім - до 12. На цьому ситуація стабілізувалась. А потім почались художества дурнуватої алкоголічки - мадам гонтарєвої - з банкопадом. Через то гривня відправилась у піке, а дехто на тому озолотився.
Далі. Я не фанат Бєні (радше, навпаки). Але належне йому треба віддати: він далеко не дурень, і втямив, що його Приват (на той час ще цілком успішний) збираються віджати. Що він зробив? Правильно, швиденько вивів купу грошей, щоб у нього віджали вже проблемний банк. А потім підняв гвалт до небес (не був би він Бєньою ).
Якось так.
показати весь коментар
25.06.2020 14:12 Відповісти
ты пойми, если Гонтарева преступник, то почему она живёт в Англии, где её могли б арестовать, если она преступник?? и почему на неё даже при нынешней бениной власти не заведено ни одного уголовного дела?

правильно - потому что она не преступник, а наоборот спасла экономику страны (не путать с кошельком бени)

второе - если беня не преступник, то почему он всё это время скрывался в стране, которая не выдаёт преступников - Израиле?

вывод напрашивается сам ))
показати весь коментар
25.06.2020 20:23 Відповісти
Друже, добра порада: не зловживай фразами "ти поймі" та їм подібними. Я вже не кажу, що це ватне кліше, таким висловом ти натякаєш співрозмовнику на те, що йому, на відміну від тебе, бракує клепки. І, як наслідок, за конструктивну бесіду можеш забути. Але то таке - лірика.
По суті написаного. Рано чи пізно дурнувату п'яничку притиснуть, де б вона не ховалась. Поки що її покривають так звані соросята. Але так буде не вічно. Як тільки у Штатах "демократи" остаточно зійдуть на пси, вплив соросятні по цілому світу стане значно меншим. Направду справи на неї заведено. Погугли, про це писалося. Але зараз не особливо говорять. Тримати тихенько злодюжку на гачку - звична практика з часів куЧМА. Так дуже зручно, бо принагідно зі злодюжки можна збити те, чого за інших обставин не зіб'єш. І ще. Наповнення гаманців спершу Шапкокрада, а потім дона Педро і порятунок України - трохи різні речі. Надмірний пафос неумісний, коли йдеться про цинічні штуки (як, наприклад, відмивання грошей), вибач.
Щодо Бєні. Питання не за адресою. Повторюсь: я не його прес-секретар і навіть не фанат. Але міркую так. Його перспективи дуже залежать від того, які вердикти винесе Високий Суд Англії. А якого милого він сидів в Ізраїлі? Дідько його знає. Посадити його в Україні було би дещо проблематично (враховуючи корумпованість наших судів, клишорукість прокурорів і - вишенька на торт! - кримінально-процесуальний кодекс імені портнова). А от попсувати нерви Порошенко йому цілком міг. Мабуть, тому він і дременув куди подалі. Перше - у Швейцарію, затим - до Ізраїлю. Та й якісь гешефти в Ізраїлі провернути дуже навіть зручно. Особливо, коли він - далеко не останній чоловік у єврейському середовищі.
показати весь коментар
26.06.2020 04:03 Відповісти
да не собираюсь я весь твой этот бред читать
что тебе дурню можно объяснить?
у нас был шанс достигнуть уровня Польши через 5-10 лет максимум с Порохом, мы к этому шли
теперь благодаря себе же, будешь ты под рашкой, принмать гостей из мацковии
путин впихнул зелю как технического преза, следующим будет медведчук или бойко, тогда запоёшь и будешь вспоминать Петра только хорошими словами.

Но такие как ты скорей всего сбегут куда нибудь в Польшу, остальным здравомыслящим придётся всё это разгребать после вас зебельнутых
показати весь коментар
26.06.2020 09:28 Відповісти
А, зрозуміло. Тут, нажаль, клінічний випадок - "блажен, кто вєруєт" .
Поїж соєвих цукорків і ходи здоровенький, москалику. І не морочи мені тестикул - я не дитячий лікар.
показати весь коментар
26.06.2020 16:01 Відповісти
пнх селюк не образованный
показати весь коментар
27.06.2020 13:42 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2020 15:21 Відповісти
Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы ....и отправился прямиком в ад к своему кумиру сралину
показати весь коментар
22.06.2020 21:09 Відповісти
Символично
показати весь коментар
22.06.2020 21:51 Відповісти
Награда нашла своего героя.
показати весь коментар
22.06.2020 21:55 Відповісти
Мабуть, і на расєї завелися правосєки та інші бандерівці...
показати весь коментар
22.06.2020 22:03 Відповісти
Достойный конец краснозадого пдрса, все деньги длбба и его родственников ушли к аптечным магнатам и врачам ,а сам ,клейменый серпом и кувалдой на лбу претерпел заслуженных мук...
показати весь коментар
22.06.2020 22:21 Відповісти
С трудом верится что у него было это "вещество мозга".
показати весь коментар
22.06.2020 22:24 Відповісти
А Ви точно про то знаєте?
Цілком можлива і така версія: гражданін-сталініст напередодні сходив до м'ясної крамниці і купив собі кіло гов'яжих мізків замість тої субстанції, на яку був багатий. Потім успішно здійснив імплантацію покупки. Хоча й це його не врятувало...
показати весь коментар
23.06.2020 23:16 Відповісти
Шкода старого, розоряв би собі гасударство расійскоє своєю пенсією, а ні атдал героіческі жизнь за родіну,за Сталіна!
показати весь коментар
22.06.2020 23:05 Відповісти
Cралин был не самый главный,-самый главный был Ефим Павлович! Реальный случай,как говорят... Молодые футболисты спрашивают старого футболиста Е. П. Папандопуло: -Ефим Павлович,Вам столько уже лет,значит, Вы наверное знали Сталина? Ну,старик и рассказывает.Мне было 16 лет,и нас спортсменов,на какой-то спартакиаде,взяли и мы стоим в шеренге. Тут появляется Сталин со всей свитой,и идет вдоль шеренги. Когда он поравнялся со мной,я сделал шаг вперед и сказал -Здравствуйте,товарищ Сталин! Он остановился,повернулся ко мне,потом подошел ко мне,протянул руку и сказал -Здравствуйте, Ефим Павлович!
показати весь коментар
23.06.2020 06:14 Відповісти
Ну и..Сталин как старый урка очень уважал тех, кто осмеливался ему выссказать свое мнение напрямую в разрез с мнением Сталина...Это доказанные факты...
Просто не у всех была такая возможность...))) а выссказать свое мнение перед шестерой равносильно смерти..в лучшем случае 25 лет гулаг..и обоссаные штаны шестеры
показати весь коментар
25.06.2020 13:34 Відповісти
В качестве доказательства в легком варианте можешь оспорить с руководителем курс гендиректора или владельца компании...
Или просто когда мусора подойдут в трамвае и потребуют одеть маску докажи им что нету чрезвычайного положения и принципиально не одевай...
показати весь коментар
25.06.2020 13:37 Відповісти
Одной злобной тварью стало меньше на планете, 64 года не старость, мог успеть еще много зла сотворить, да он этим и занимался, пропагандировал упыря, смолы ему погорячее в котле у чертей.
показати весь коментар
23.06.2020 06:18 Відповісти
это карма сталинизма.
показати весь коментар
23.06.2020 16:27 Відповісти
Сірожа, -молодец...
показати весь коментар
23.06.2020 23:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 