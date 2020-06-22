Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ
У Москві під час спроби повісити на стіну портрет Сталіна зазнав смертельних травм пенсіонер.
Про це пише "КП", передає Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері 64-річний пенсіонер Сергій В. вирішив прикрасити свій під'їзд портретом Сталіна. Чоловік взяв драбину, молоток і пішов майструвати на сходову клітку. Коли Сергій вже майже закінчив справу і почав вішати портрет на цвях, то випадково оступився, втратив рівновагу і долілиць упав із драбини. Чоловік зазнав серйозних травм голови і був госпіталізований", - йдеться в замітці.
Зазначається, що пенсіонера госпіталізували, а лікарі кілька тижнів боролися за життя чоловіка.
"Однак урятувати його так і не вдалося. Сергій помер від відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами черепа, крововиливів під оболонкою і забоями речовин мозку, який ускладнився розвитком вторинних крововиливів у речовині мозку, його набряком і дислокацією", - повідомили виданню джерела в охороні здоров'я.
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Эдеме Джаннате Вальгалле нирванеГУЛаге.
Дальше лікарі константували, що якщо б в потерпілого був мозок, то він міг отримати струс мозку.
- Как ?
- Током в сарае убило...
- Так там электричества нет !!!
- Аккумулятор на голову упал...
Це казали ще древні римляни - stultorum infinitus est numerus (кількість дурнів безмежна).
Більше того. Хоч як гірко це усвідомлювати, недалеких розумом громадян у нас виявилось 73%+24%=97% - з урахуванням також і тих громадян, кого пошив у дурні Чоколядний Брехун.
то, что спас тебя от кацапов и возродил армию за 5 лет?
А чоколядні мантри про "великого будівничого армії" залиште для лохів (звісно, якщо знайдете їх). Свинарчуки вам у поміч.
а по поводу армии забей в ютубе - "интервью гордона - гиркина" там клятый враг Гиркин сам признал, что в 2014м ещё когда они начали войну армии у нас не было.. а за последние 5 лет Порошенко создал армию ближе к НАТО которую они стали уважать и бояться.. даже у Гордона морда перекосилась узнав правду наконец то
Далі. Практика показує, що в усякі казліно ходять школярі (такі як ти) або ті, хто у своєму розвитку зупинився недалеко від школяра (мені вже років 30 нема чого там робити).
З приводу гіркіндів, гордонів та іншої гидоти. Не витрачай час на дурню - ці персонажі за своє безтямне життя нічого розумного не сказали. І не скажуть.
Це тривіальні речі. І якщо ти їх не розумієш, щось іще тобі пояснювати нема сенсу.
открой статистику с 2014-2019 годы рост ВВП, состояние золотовалютных резервов, состояние бюджета за этот период
Поясню "на пальцях", по-простому. ВВП - універсальний інструмент для маніпуляцій, чим, власне, влада "успішно займалась" це за часів азірова (якщо ти в курсі, хто це).. Його (ВВП) можна рахувати так, а можна - інакше. Але є практичний бік: у скільки разів за каденцію дона Педро було знецінено гривню? А як в доларовому еквіваленті виглядають зарплати, пенсії і стипендії "до" і "після"? От і приклад №2, як злодійкуватий барига заліз людям у кишеню. Це сумно, але це факт, від якого нікуди не дінешся...
Щодо ватної, чоколядної, зеленої пропаганди. В мене складається враження, що її вигадують в одному кабінеті. Нє?
тогда факт номер 2, посмотрите по международному Forbes.com состояние Порошенко за 2013й год и 2019й год сравним, ок?))
потом росийские банки + их дочки + Коломойский выводили баксы за рубеж.. Порошенко это всё пресёк, рос. банки позакрывал, Приват национализировал, успел, на сколько это можно было сделать в состоянии войны сделать.. Если б это был Зе на его месте, то бакс был бы не по 26 а по 26000 уже ))
Далі. Я не фанат Бєні (радше, навпаки). Але належне йому треба віддати: він далеко не дурень, і втямив, що його Приват (на той час ще цілком успішний) збираються віджати. Що він зробив? Правильно, швиденько вивів купу грошей, щоб у нього віджали вже проблемний банк. А потім підняв гвалт до небес (не був би він Бєньою ).
Якось так.
правильно - потому что она не преступник, а наоборот спасла экономику страны (не путать с кошельком бени)
второе - если беня не преступник, то почему он всё это время скрывался в стране, которая не выдаёт преступников - Израиле?
вывод напрашивается сам ))
По суті написаного. Рано чи пізно дурнувату п'яничку притиснуть, де б вона не ховалась. Поки що її покривають так звані соросята. Але так буде не вічно. Як тільки у Штатах "демократи" остаточно зійдуть на пси, вплив соросятні по цілому світу стане значно меншим. Направду справи на неї заведено. Погугли, про це писалося. Але зараз не особливо говорять. Тримати тихенько злодюжку на гачку - звична практика з часів куЧМА. Так дуже зручно, бо принагідно зі злодюжки можна збити те, чого за інших обставин не зіб'єш. І ще. Наповнення гаманців спершу Шапкокрада, а потім дона Педро і порятунок України - трохи різні речі. Надмірний пафос неумісний, коли йдеться про цинічні штуки (як, наприклад, відмивання грошей), вибач.
Щодо Бєні. Питання не за адресою. Повторюсь: я не його прес-секретар і навіть не фанат. Але міркую так. Його перспективи дуже залежать від того, які вердикти винесе Високий Суд Англії. А якого милого він сидів в Ізраїлі? Дідько його знає. Посадити його в Україні було би дещо проблематично (враховуючи корумпованість наших судів, клишорукість прокурорів і - вишенька на торт! - кримінально-процесуальний кодекс імені портнова). А от попсувати нерви Порошенко йому цілком міг. Мабуть, тому він і дременув куди подалі. Перше - у Швейцарію, затим - до Ізраїлю. Та й якісь гешефти в Ізраїлі провернути дуже навіть зручно. Особливо, коли він - далеко не останній чоловік у єврейському середовищі.
что тебе дурню можно объяснить?
у нас был шанс достигнуть уровня Польши через 5-10 лет максимум с Порохом, мы к этому шли
теперь благодаря себе же, будешь ты под рашкой, принмать гостей из мацковии
путин впихнул зелю как технического преза, следующим будет медведчук или бойко, тогда запоёшь и будешь вспоминать Петра только хорошими словами.
Но такие как ты скорей всего сбегут куда нибудь в Польшу, остальным здравомыслящим придётся всё это разгребать после вас зебельнутых
Поїж соєвих цукорків і ходи здоровенький, москалику. І не морочи мені тестикул - я не дитячий лікар.
Цілком можлива і така версія: гражданін-сталініст напередодні сходив до м'ясної крамниці і купив собі кіло гов'яжих мізків замість тої субстанції, на яку був багатий. Потім успішно здійснив імплантацію покупки. Хоча й це його не врятувало...
Просто не у всех была такая возможность...))) а выссказать свое мнение перед шестерой равносильно смерти..в лучшем случае 25 лет гулаг..и обоссаные штаны шестеры
Или просто когда мусора подойдут в трамвае и потребуют одеть маску докажи им что нету чрезвычайного положения и принципиально не одевай...