Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним і загинув, - РосЗМІ

У Москві під час спроби повісити на стіну портрет Сталіна зазнав смертельних травм пенсіонер.

Про це пише "КП", передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 64-річний пенсіонер Сергій В. вирішив прикрасити свій під'їзд портретом Сталіна. Чоловік взяв драбину, молоток і пішов майструвати на сходову клітку. Коли Сергій вже майже закінчив справу і почав вішати портрет на цвях, то випадково оступився, втратив рівновагу і долілиць упав із драбини. Чоловік зазнав серйозних травм голови і був госпіталізований", - йдеться в замітці.

Зазначається, що пенсіонера госпіталізували, а лікарі кілька тижнів боролися за життя чоловіка.

"Однак урятувати його так і не вдалося. Сергій помер від відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами черепа, крововиливів під оболонкою і забоями речовин мозку, який ускладнився розвитком вторинних крововиливів у речовині мозку, його набряком і дислокацією", - повідомили виданню джерела в охороні здоров'я.

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