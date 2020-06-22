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Более 25% больниц Украины не подключены к интернету, - Минцифры

Более 25% больниц Украины не подключены к интернету, - Минцифры

25,74% больниц в Украине вообще не подключены к интернету, а 37% больниц не имеют качественного интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

По данным исследования Минцифры, к интернету подключены 1 304 больницы из 1 756 - это 74,26%. Таким образом 25,74% больниц Украины не подключены к интернету.

К оптическим технологиям подключены 1 111 больниц. То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрении новейших практик. К тому же, пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi.

Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам.

"Большинство больниц еще нуждается в подключении к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины", - подытожили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры

Автор: 

больница (1440) интернет (1706) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+5
"Усраться и не жить"!!! У нас що, людей лікують "Чумаком", чи "Кашпіровським"? Чи у нас виздоровлення наступає після перегляду передачі "доктора Комаровського"? Ви, ............................................ Взагалі, "дупля відбиваєте", що твориться в лікарнях?!!!.... При чому тут комп"ютер? У людей не вистачає простого мила!!!
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22.06.2020 16:59
+2
А эти все переживают, что не все на работе могут читать свежие посты Мендель.
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22.06.2020 16:55
+1
Стыдно . А как же диджитализация ?
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22.06.2020 16:51
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Стыдно . А как же диджитализация ?
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22.06.2020 16:51 Ответить
Так телемедицина же работает, правда?
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22.06.2020 17:02 Ответить
Более 25% больниц Украины не подключены к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 8676
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22.06.2020 17:05 Ответить
Разом з твоїми мізками.
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22.06.2020 17:04 Ответить
Чому у кацапських тролів такі проблеми з пунктуацією постійно?
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22.06.2020 17:30 Ответить
А эти все переживают, что не все на работе могут читать свежие посты Мендель.
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22.06.2020 16:55 Ответить
"Усраться и не жить"!!! У нас що, людей лікують "Чумаком", чи "Кашпіровським"? Чи у нас виздоровлення наступає після перегляду передачі "доктора Комаровського"? Ви, ............................................ Взагалі, "дупля відбиваєте", що твориться в лікарнях?!!!.... При чому тут комп"ютер? У людей не вистачає простого мила!!!
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22.06.2020 16:59 Ответить
ТЕЛЕМЕДИЦИНА.
Кто придумал?
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22.06.2020 17:07 Ответить
Прокидається пацієнт після операції і питає хірурга... а де мої ноги? а той і відповідає -
Нема Wi-Fi, немає і ніг.
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22.06.2020 17:14 Ответить
Он не телемедицину придумал, а спускать в районы неофициальные планы по телемедицинским консультациям, чтобы потом всем впечатляющие циферки показывать.
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22.06.2020 17:17 Ответить
А как же они пользуются МИС? У вас же второй этап медицинской реформы уже почти 3 месяца назад завершен.
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22.06.2020 17:12 Ответить
Зебільна держава дає гроші з державного бюджету лікарям, а не пацієнтам.
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22.06.2020 17:14 Ответить
 
 