Более 25% больниц Украины не подключены к интернету, - Минцифры

25,74% больниц в Украине вообще не подключены к интернету, а 37% больниц не имеют качественного интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

По данным исследования Минцифры, к интернету подключены 1 304 больницы из 1 756 - это 74,26%. Таким образом 25,74% больниц Украины не подключены к интернету.

К оптическим технологиям подключены 1 111 больниц. То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрении новейших практик. К тому же, пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi.

Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам.

"Большинство больниц еще нуждается в подключении к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины", - подытожили в министерстве.

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