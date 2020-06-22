Понад 25% лікарень України не підключені до інтернету, - Мінцифри

25,74% лікарень в Україні взагалі не підключені до інтернету, а 37% лікарень не мають якісного інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

За даними дослідження Мінцифри, до інтернету підключено 1 304 лікарні з 1 756 - це 74,26%. Таким чином 25,74% лікарень України не підключені до інтернету.

До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним wi-fi.

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Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників.

"Більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини", - підсумували в міністерстві.