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Понад 25% лікарень України не підключені до інтернету, - Мінцифри

Понад 25% лікарень України не підключені до інтернету, - Мінцифри

25,74% лікарень в Україні взагалі не підключені до інтернету, а 37% лікарень не мають якісного інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

За даними дослідження Мінцифри, до інтернету підключено 1 304 лікарні з 1 756 - це 74,26%. Таким чином 25,74% лікарень України не підключені до інтернету.

До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним wi-fi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри

Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників.

"Більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини", - підсумували в міністерстві.

Автор: 

лікарня (1360) інтернет (1993) Мінцифри (1187)


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Топ коментарі
+5
"Усраться и не жить"!!! У нас що, людей лікують "Чумаком", чи "Кашпіровським"? Чи у нас виздоровлення наступає після перегляду передачі "доктора Комаровського"? Ви, ............................................ Взагалі, "дупля відбиваєте", що твориться в лікарнях?!!!.... При чому тут комп"ютер? У людей не вистачає простого мила!!!
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22.06.2020 16:59
+2
А эти все переживают, что не все на работе могут читать свежие посты Мендель.
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22.06.2020 16:55
+1
Стыдно . А как же диджитализация ?
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22.06.2020 16:51
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Стыдно . А как же диджитализация ?
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22.06.2020 16:51 Відповісти
Так телемедицина же работает, правда?
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22.06.2020 17:02 Відповісти
Более 25% больниц Украины не подключены к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 8676
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22.06.2020 17:05 Відповісти
Разом з твоїми мізками.
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22.06.2020 17:04 Відповісти
Чому у кацапських тролів такі проблеми з пунктуацією постійно?
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22.06.2020 17:30 Відповісти
А эти все переживают, что не все на работе могут читать свежие посты Мендель.
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22.06.2020 16:55 Відповісти
"Усраться и не жить"!!! У нас що, людей лікують "Чумаком", чи "Кашпіровським"? Чи у нас виздоровлення наступає після перегляду передачі "доктора Комаровського"? Ви, ............................................ Взагалі, "дупля відбиваєте", що твориться в лікарнях?!!!.... При чому тут комп"ютер? У людей не вистачає простого мила!!!
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22.06.2020 16:59 Відповісти
ТЕЛЕМЕДИЦИНА.
Кто придумал?
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22.06.2020 17:07 Відповісти
Прокидається пацієнт після операції і питає хірурга... а де мої ноги? а той і відповідає -
Нема Wi-Fi, немає і ніг.
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22.06.2020 17:14 Відповісти
Он не телемедицину придумал, а спускать в районы неофициальные планы по телемедицинским консультациям, чтобы потом всем впечатляющие циферки показывать.
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22.06.2020 17:17 Відповісти
А как же они пользуются МИС? У вас же второй этап медицинской реформы уже почти 3 месяца назад завершен.
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22.06.2020 17:12 Відповісти
Зебільна держава дає гроші з державного бюджету лікарям, а не пацієнтам.
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22.06.2020 17:14 Відповісти
 
 