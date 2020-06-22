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Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда

На сайте Верховной Рады обнародован президентский законопроект №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить судебную реформу, которую Конституционный Суд признал несоответствующей Основному закону. В частности, он предлагает отменить сокращение числа судей.

"Законопроектом предлагается исключить из Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного Суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Проектом изымаются из Закона №193-IX соответствующие положения о порядке проведения отбора судей кассационных судов в составе Верховного Суда, связанного с сокращением количества судей Верховного Суда", - говорится в пояснительной записке.

Также, согласно документу, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы с соответствующим стажем профессиональной деятельности.

Отбор будет производить конкурсная комиссия в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. Предлагается, чтобы в нее входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные ВСП. Последний будет определять их на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции/судебной власти/предотвращения и противодействия коррупции.

Отмечается, что проект отменяет создание и деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. В правовой позиции КС указано, что "орган, учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционного органе".

Глава государства определил закон как неотложный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Закон о судоустройстве и статусе судей

Автор: 

ВР (29246) Зеленский Владимир (20362) суд (25096) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+15
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5859
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22.06.2020 17:55
+15
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5776
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22.06.2020 17:56
+15
Глава государства определил закон как неотложный. ))))))))))

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6032
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22.06.2020 17:58
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Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5859
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22.06.2020 17:55 Ответить
на вопрос мнимого царя "За чей счет этот банкет?" должен был следовать ответ "народ". Цензура решила заменить "народ" на нейтральное "…во всяком случае, не мы"
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22.06.2020 18:23 Ответить
Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале же - «Народ, народ, батюшка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E#cite_note-kp.ru-2 [2] .
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22.06.2020 18:29 Ответить
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5776
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22.06.2020 17:56 Ответить
Дальше некуда. Страшно за будущее Украины.
Введите еще рабство и ежедневный оброк на жизнь
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22.06.2020 18:02 Ответить
ЧТО ТВОРИТ ЭТОТ зеленый оманский ШМОНДЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.06.2020 18:07 Ответить
Все что подписывает и предлагает Зеленский вредит Украине. Он ходячий вредитель и работает со своей партией против украинцев. Это что-то невообразимое, что он творит. Кто его родил и что ему сделали украинцы, что он их так ненавидит. Хуже дикого зверя.Живет в Украине,жрет украинский хлеб и еще какой хлеб и НЕНАВИДИТ народ Украины. Караул...
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22.06.2020 18:23 Ответить
зебил
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22.06.2020 17:57 Ответить
Спочатку зебіл скоротив суддів Верховного Суду, щоб легше контролювати його. Адже, коли менше суддів, то і проблем з їхнім контродюлем менше, як і менше грошей потрібно на 'х стимуляцію у певних питаннях. Але главзебвл за таку муйню отримав по шапці чпичаику від Венеціанської комісії, а потім від Конституційного суду.
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22.06.2020 18:54 Ответить
Суды в Украине это раковая опухоль, и ее нужно поскорее оперировать...
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22.06.2020 17:57 Ответить
Ага, давай клоун тебе апендицит вырежет
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22.06.2020 17:58 Ответить
А ты был в суде хоть раз в жизни?
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22.06.2020 17:59 Ответить
Та, зебилу абы перднуть
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22.06.2020 18:01 Ответить
Глава государства определил закон как неотложный. ))))))))))

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6032
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22.06.2020 17:58 Ответить
А підозри не шлюхи - вони креатівщики
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22.06.2020 18:00 Ответить
Назвемо ********** - підозри, так толерантніше.
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22.06.2020 18:02 Ответить
ага, так коректор підказав
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22.06.2020 18:18 Ответить
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22.06.2020 18:29 Ответить
А шо Юзіка у Верховний суд, обрегочешся, бидлу сподобається.
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22.06.2020 17:58 Ответить
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 4005
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22.06.2020 18:00 Ответить
Правильно , стоя,сидя ,лёжа толпой они смотреться будут лучше
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22.06.2020 18:00 Ответить
Что, дохрена бабла уже заимел, чтоб этим дармоедам платить зарплаты, так они и без зарплат не хреново живут на взяточках.
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22.06.2020 18:03 Ответить
про обсерацію патєрпєвшого

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9380
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22.06.2020 18:04 Ответить
ну всьо - бєзконтрольно размножацца
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22.06.2020 18:11 Ответить
Та можна не слухати, він під кайфом
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22.06.2020 18:12 Ответить
Так це ж повернення до тих норм судової реформи стосовно Верховного Суду, що були прийняті ще Верховною Радою VІІІ скликання! Який тоді був смисл турборежимної зебільної судової реформи?
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22.06.2020 18:13 Ответить
пиль в глаза
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22.06.2020 18:20 Ответить
ой, живой! ну надо же! дом в Киеве взрорван - голограмма молчит, по нашим на границе с лугандоном стреляют, голограмма молчит.... а тут гляди ж - материализовалась
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22.06.2020 18:18 Ответить
а не хочет этот зеленый "недоюрист" начать проверку квалификации, добропорядочности и честности судей первого звена ???????????
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22.06.2020 18:21 Ответить
cfvmsq самьій худший президент... пока... шо?
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22.06.2020 18:21 Ответить
Чим менше суддів тим вища персональна відповідальність. А чим їх більша тим менша і при цьому дуже легко маніпулювати та купувати потрібне рішення завдяки "колегіальній відповідальності". Тобто там де зявляется "колгосп суддів" кожний суддя хапнувши хабар, зарплату, посаду відразу косить під дурника - "... а що я? в мене лише один голос і він не є вирішальним..." або особисто я підтримав, але інші "ні" і ніхто ніколи не дізнається хто і що підтримав... ЗЕгенерат хоче мати кишеньковий Конституційний Суд. Ну і чим це ЧМО відрізняється від попередників? Моніка Зелінськи вже мала "свого прокурора" на свою дурну голову... Не даремно кажуть що повія має відкривати рот тільки для того щоб зробити мінет...
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22.06.2020 18:27 Ответить
Зеленский настойчиво предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда. Но только в том случае если суд будет принимает свои правильные и нужные решения, и отказывать в принятии неправильных ненужных решений. Что не так уж и трудно в нашем ЗЕбильном -государстве ....заявил ЗЕбил - капитулянт.
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22.06.2020 18:32 Ответить
За время Зеленского, как президента, суд окончательно превратиться в судилище.
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22.06.2020 19:59 Ответить
Через 4 года эти же продажные ДБР, прокуроры и судья накроют зе и его прихлебателей мокрыми трусами.

Какая прелесть!
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22.06.2020 20:05 Ответить
Калічить Україну на радістъ зеботам.
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22.06.2020 21:20 Ответить
 
 