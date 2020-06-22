Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда

На сайте Верховной Рады обнародован президентский законопроект №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить судебную реформу, которую Конституционный Суд признал несоответствующей Основному закону. В частности, он предлагает отменить сокращение числа судей.

"Законопроектом предлагается исключить из Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного Суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Проектом изымаются из Закона №193-IX соответствующие положения о порядке проведения отбора судей кассационных судов в составе Верховного Суда, связанного с сокращением количества судей Верховного Суда", - говорится в пояснительной записке.

Также, согласно документу, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы с соответствующим стажем профессиональной деятельности.

Отбор будет производить конкурсная комиссия в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. Предлагается, чтобы в нее входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные ВСП. Последний будет определять их на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции/судебной власти/предотвращения и противодействия коррупции.

Отмечается, что проект отменяет создание и деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. В правовой позиции КС указано, что "орган, учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционного органе".

Глава государства определил закон как неотложный.

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