Зеленський пропонує скасувати скорочення кількості суддів Верховного Суду

На сайті Верховної Ради оприлюднено президентський законопроєкт №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду й органів суддівського управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді змінити судову реформу, яку Конституційний Суд визнав невідповідною Основному закону. Зокрема, він пропонує скасувати скорочення кількості суддів.

"Законопроєктом пропонується виключити із Закону України "Про судоустрій і статус суддів" положення про встановлення максимальної кількості суддів Верховного Суду. Замість цього пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України. Проєктом вилучаються із Закону №193-ІХ відповідні положення про порядок проведення відбору суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, пов'язаного зі скороченням кількості суддів Верховного Суду", - йдеться в пояснювальній записці.

Також, згідно з документом, новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (16 членів) буде призначати Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, в якому зможуть взяти участь юристи з відповідним стажем професійної діяльності.

Відбір буде проводити конкурсна комісія у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів. Пропонується, щоб у неї входили три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, і три людини з числа міжнародних експертів, визначені ВРП. Остання визначатиме їх на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, що надають Україні міжнародну технічну допомогу або здійснюють свою діяльність у сфері юстиції / судової влади / запобігання і протидії корупції.

Зазначається, що проєкт скасовує створення і діяльність Комісії з питань доброчесності та етики. У правовій позиції КС вказано, що "орган, установа, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією в цьому конституційного органі".

Глава держави визначив закон як невідкладний.

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