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Зеленський пропонує скасувати скорочення кількості суддів Верховного Суду

Зеленський пропонує скасувати скорочення кількості суддів Верховного Суду

На сайті Верховної Ради оприлюднено президентський законопроєкт №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду й органів суддівського управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді змінити судову реформу, яку Конституційний Суд визнав невідповідною Основному закону. Зокрема, він пропонує скасувати скорочення кількості суддів.

"Законопроєктом пропонується виключити із Закону України "Про судоустрій і статус суддів" положення про встановлення максимальної кількості суддів Верховного Суду. Замість цього пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України. Проєктом вилучаються із Закону №193-ІХ відповідні положення про порядок проведення відбору суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, пов'язаного зі скороченням кількості суддів Верховного Суду", - йдеться в пояснювальній записці.

Також, згідно з документом, новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (16 членів) буде призначати Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, в якому зможуть взяти участь юристи з відповідним стажем професійної діяльності.

Відбір буде проводити конкурсна комісія у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів. Пропонується, щоб у неї входили три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, і три людини з числа міжнародних експертів, визначені ВРП. Остання визначатиме їх на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, що надають Україні міжнародну технічну допомогу або здійснюють свою діяльність у сфері юстиції / судової влади / запобігання і протидії корупції.

Зазначається, що проєкт скасовує створення і діяльність Комісії з питань доброчесності та етики. У правовій позиції КС вказано, що "орган, установа, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією в цьому конституційного органі".

Глава держави визначив закон як невідкладний.

Також читайте: Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

Автор: 

ВР (14974) Зеленський Володимир (23829) суд (11679) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+15
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5859
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22.06.2020 17:55
+15
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5776
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22.06.2020 17:56
+15
Глава государства определил закон как неотложный. ))))))))))

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6032
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22.06.2020 17:58
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Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5859
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22.06.2020 17:55 Відповісти
на вопрос мнимого царя "За чей счет этот банкет?" должен был следовать ответ "народ". Цензура решила заменить "народ" на нейтральное "…во всяком случае, не мы"
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22.06.2020 18:23 Відповісти
Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале же - «Народ, народ, батюшка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E#cite_note-kp.ru-2 [2] .
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22.06.2020 18:29 Відповісти
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 5776
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22.06.2020 17:56 Відповісти
Дальше некуда. Страшно за будущее Украины.
Введите еще рабство и ежедневный оброк на жизнь
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22.06.2020 18:02 Відповісти
ЧТО ТВОРИТ ЭТОТ зеленый оманский ШМОНДЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.06.2020 18:07 Відповісти
Все что подписывает и предлагает Зеленский вредит Украине. Он ходячий вредитель и работает со своей партией против украинцев. Это что-то невообразимое, что он творит. Кто его родил и что ему сделали украинцы, что он их так ненавидит. Хуже дикого зверя.Живет в Украине,жрет украинский хлеб и еще какой хлеб и НЕНАВИДИТ народ Украины. Караул...
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22.06.2020 18:23 Відповісти
зебил
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22.06.2020 17:57 Відповісти
Спочатку зебіл скоротив суддів Верховного Суду, щоб легше контролювати його. Адже, коли менше суддів, то і проблем з їхнім контродюлем менше, як і менше грошей потрібно на 'х стимуляцію у певних питаннях. Але главзебвл за таку муйню отримав по шапці чпичаику від Венеціанської комісії, а потім від Конституційного суду.
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22.06.2020 18:54 Відповісти
Суды в Украине это раковая опухоль, и ее нужно поскорее оперировать...
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22.06.2020 17:57 Відповісти
Ага, давай клоун тебе апендицит вырежет
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22.06.2020 17:58 Відповісти
А ты был в суде хоть раз в жизни?
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22.06.2020 17:59 Відповісти
Та, зебилу абы перднуть
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22.06.2020 18:01 Відповісти
Глава государства определил закон как неотложный. ))))))))))

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6032
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22.06.2020 17:58 Відповісти
А підозри не шлюхи - вони креатівщики
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22.06.2020 18:00 Відповісти
Назвемо ********** - підозри, так толерантніше.
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22.06.2020 18:02 Відповісти
ага, так коректор підказав
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22.06.2020 18:18 Відповісти
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22.06.2020 18:29 Відповісти
А шо Юзіка у Верховний суд, обрегочешся, бидлу сподобається.
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22.06.2020 17:58 Відповісти
Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 4005
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22.06.2020 18:00 Відповісти
Правильно , стоя,сидя ,лёжа толпой они смотреться будут лучше
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22.06.2020 18:00 Відповісти
Что, дохрена бабла уже заимел, чтоб этим дармоедам платить зарплаты, так они и без зарплат не хреново живут на взяточках.
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22.06.2020 18:03 Відповісти
про обсерацію патєрпєвшого

Зеленский предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9380
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22.06.2020 18:04 Відповісти
ну всьо - бєзконтрольно размножацца
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22.06.2020 18:11 Відповісти
Та можна не слухати, він під кайфом
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22.06.2020 18:12 Відповісти
Так це ж повернення до тих норм судової реформи стосовно Верховного Суду, що були прийняті ще Верховною Радою VІІІ скликання! Який тоді був смисл турборежимної зебільної судової реформи?
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22.06.2020 18:13 Відповісти
пиль в глаза
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22.06.2020 18:20 Відповісти
ой, живой! ну надо же! дом в Киеве взрорван - голограмма молчит, по нашим на границе с лугандоном стреляют, голограмма молчит.... а тут гляди ж - материализовалась
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22.06.2020 18:18 Відповісти
а не хочет этот зеленый "недоюрист" начать проверку квалификации, добропорядочности и честности судей первого звена ???????????
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22.06.2020 18:21 Відповісти
cfvmsq самьій худший президент... пока... шо?
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22.06.2020 18:21 Відповісти
Чим менше суддів тим вища персональна відповідальність. А чим їх більша тим менша і при цьому дуже легко маніпулювати та купувати потрібне рішення завдяки "колегіальній відповідальності". Тобто там де зявляется "колгосп суддів" кожний суддя хапнувши хабар, зарплату, посаду відразу косить під дурника - "... а що я? в мене лише один голос і він не є вирішальним..." або особисто я підтримав, але інші "ні" і ніхто ніколи не дізнається хто і що підтримав... ЗЕгенерат хоче мати кишеньковий Конституційний Суд. Ну і чим це ЧМО відрізняється від попередників? Моніка Зелінськи вже мала "свого прокурора" на свою дурну голову... Не даремно кажуть що повія має відкривати рот тільки для того щоб зробити мінет...
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22.06.2020 18:27 Відповісти
Зеленский настойчиво предлагает отменить сокращение количества судей Верховного Суда. Но только в том случае если суд будет принимает свои правильные и нужные решения, и отказывать в принятии неправильных ненужных решений. Что не так уж и трудно в нашем ЗЕбильном -государстве ....заявил ЗЕбил - капитулянт.
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22.06.2020 18:32 Відповісти
За время Зеленского, как президента, суд окончательно превратиться в судилище.
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22.06.2020 19:59 Відповісти
Через 4 года эти же продажные ДБР, прокуроры и судья накроют зе и его прихлебателей мокрыми трусами.

Какая прелесть!
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22.06.2020 20:05 Відповісти
Калічить Україну на радістъ зеботам.
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22.06.2020 21:20 Відповісти
 
 