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Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

"Президент підписав закон "Про звільнення від ДПА". Зараз Міністерство освіти і науки готує до оприлюднення листа з роз'ясненнями щодо конкретних дій з реалізації положень цього закону", - написав на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов 01

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Топ коментарі
+10
Он ещё не подписал указ о добровольном обрезании самого себя?
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22.06.2020 12:36
+7
Не ругайте пианиста...
Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3116

Наша-наша кроватка делала шик-шик
Я твое пианино, а ты мой настройщик
Мы так летали, что не заметили т*ою мать
И она сказала, что я просто .....
( из песни " благодарной жены " )
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22.06.2020 12:34
+7
все підписує для поширення хаосу в державі
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22.06.2020 13:07
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Цензор, ЙПТМ! Харе придумувати дебільні заголовки! Не "добровільну здачу ЗНО", а "добровільну здачу ДПА". Де вас таких розумних набрали?
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22.06.2020 12:31 Відповісти
Хочется спросить у Зеленского (и его зеленых рептилий) - зачем он вводит тотальный контроль над людьми? Зачем он вводит обязательную программу слежки за украинцами через айфоны? Зачем ему это надо? Под прикрытием ПАНДЕМИИ Зеленский хочет полностью отобрать у украинцев право на конфиденциальность и личные границы, конституционное право человека. Почему это лайно хочет отобрать у людей право на СВОБОДУ? Эта гадость все делает по распоряжению сатанинского мирового правительства. Урод.
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22.06.2020 12:46 Відповісти
жарко сегодня, правда?
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22.06.2020 13:06 Відповісти
1. Питайте у Найнікчемнішого, я не - не воно.
2. От як жити тим, у кого нема айфону?
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22.06.2020 13:25 Відповісти
Я у него и спрашиваю, обращаюсь к Зеленскому. А как жить без айфона он тебе расскажет. В Китае давно у всех есть айфон и без него даже из подъезда не выйдешь. Ты также хочешь такую жизнь?
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22.06.2020 14:48 Відповісти
вот как просто ******** последний остров правды, которым было ЗНО.Взяткодатели и взяткобратели, радуйтесь, снова востребованные специальности в универах будут полны придурков.
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22.06.2020 21:16 Відповісти
зеленский делает ВСЁ - чтобы уничтожить Украину и вернуть ее в рашку.

ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ: "СПРОБИ СКАСУВАТИ ЗНО ЯК ОДНУ З УСПІШНИХ РЕФОРМ - БУЛИ ЗАВЖДИ. АЛЕ ЗАРАЗ, В УМОВАХ КАРАНТИНУ І ПОСТІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, У ДЕКОГО ВИНИКЛА ІДЕЯ СПРОБУВАТИ ХИТНУТИ СИТУАЦІЮ"
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23.06.2020 01:57 Відповісти
А зачем им контролировать нищебродов, у которых нет денег на айфон? Деньги есть на айфон у тех людей, у которых есть деньги. Вот их и надо контролировать.
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22.06.2020 22:50 Відповісти
Традиційно дорогі іграшки ******* собі купувати переважно "ніщєброди" для випендрьожу. Для того, щоб ними маніпулювати, достатньо відосиків та "кварталу"
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22.06.2020 22:55 Відповісти
ни один закон не обязьівает тебя загружать "дій вдома". остальное все тоже добровольно.
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22.06.2020 14:22 Відповісти
Во - первых никто еще не сказал, что будет добровольно, во вторых, добровольное плавно перейдет в обязательное.
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22.06.2020 14:50 Відповісти
а тебе надо, чтоб кто-то сказал? тебе закон не писан?
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22.06.2020 15:05 Відповісти
Какой закон? Я пишу о проекте, который готовят принять, а ты о чем вообще? Чего привязалося?
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22.06.2020 15:08 Відповісти
тьі реально дура. для тебя особоодарьонной ликбез по лексическому значению слов в русском язьіке: тьі употребляешь слова (никто), которьіе не несут тех знаний и обязательств, которіье несет и накладьівает закон, хоть действуюящий, хоть в проекте. "Закон не писан" как раз описьівает твою логическу тупость. кто такой НИКТО в сравнении с законом? не демонстрируй то, что тебе недодала школа - отсутствии логики в вьіборе слов.
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22.06.2020 16:33 Відповісти
Ты зеленая рептилия? При чем хамовитая. Иди отсюда, научись общаться сначала , а потом царапай тут свои брехни. Я пишу о законе , который готовится и еще не принят. тебе понятно ? Или еще раз повторить? Я вообще -то с олигофренами не общаюсь, но тебе могу повторить.
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22.06.2020 16:42 Відповісти
и пока єто законопрект, то никто не заставить совать голову в єту систему слежки. пусть вьідают смартфоньі со своєй дієй, а вот скажу нет у меня смартфона и они свою дію в голову зхотят загрузить или єелектронньій браслет оденут?
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22.06.2020 16:40 Відповісти
А можна про це більш докладно? Щодо конкретних кроків по введенню тотального контролю.
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23.06.2020 08:23 Відповісти
Ці кроки вже активно робляться. Якщо ти їх не бачишь, то зніми рожеві окуляри.
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23.06.2020 10:14 Відповісти
Можешь послухати відомого адвоката- https://www.youtube.com/watch?v=Atc4IEmRjuQ
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23.06.2020 10:15 Відповісти
Не ругайте пианиста...
Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3116

Наша-наша кроватка делала шик-шик
Я твое пианино, а ты мой настройщик
Мы так летали, что не заметили т*ою мать
И она сказала, что я просто .....
( из песни " благодарной жены " )
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22.06.2020 12:34 Відповісти
Ходяча піаніна.
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22.06.2020 12:35 Відповісти
А мо стоячий пісюаніст?
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22.06.2020 13:41 Відповісти
Он ещё не подписал указ о добровольном обрезании самого себя?
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22.06.2020 12:36 Відповісти
Він оголосить про своє обрізання тоді коли наступить повна жопа напередодні шухеру. Вони так всі роблять. Це стара репатріанська традиція.
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22.06.2020 13:43 Відповісти
от долбо.. добровольцев не будет отбоя.....
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22.06.2020 12:42 Відповісти
Ідіоти...
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22.06.2020 12:45 Відповісти
в чом ідеотизм? зменшилася кількість учасників ЗНО.
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22.06.2020 14:23 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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22.06.2020 13:06 Відповісти
все підписує для поширення хаосу в державі
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22.06.2020 13:07 Відповісти
трандюк. нормально підписав. ДПА-4клас та ДПА-9клас теж були відмінені ще у березні. ДПА-11клас здають разом із ЗНО-11клас і було обов"язковим. Тепер ДПА-11клас (видає атестат про повну середню освіту) є добровільним іспитом, а ЗНО-11клас (видає атестат про повну середню освіту та квиток у вуз) залишився обов"язковим.
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22.06.2020 14:28 Відповісти
І дипломи буде сам особисто малювати?
Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 7237
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22.06.2020 15:03 Відповісти
мова за дипломи не йде лише ща шкільний атестат про повну середню освіту.
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22.06.2020 15:06 Відповісти
Якось треба змінювати ставлення роботодавця до найманого працівника. Щоб від маляра, чи екскаваторника, не вимагали вищої освіти. Щоб від програміста не вимагали стресостійкості. Припинити, нарешті дискримінацію за віком, та статтю. Лізуть всі у виші тільки тому, що без диплома роботодавець навіть розмовляти не буде.
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22.06.2020 16:57 Відповісти
Когда я сдавал зно, оно и не было обязательным, лишь для тех, кто хотел получать высшее образование. Сейчас иначе? В заголовке идет речь о ЗНО, а в тексте омбудсмена про ДПА. Это разве одно и то же?
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22.06.2020 17:44 Відповісти
Вяло, Зеля!
Вяло!
А вот закон о ПОЛНОЙ ОТМЕНЕ ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ В ШКОЛЕ - все школьники голосуют за тебя !!!
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23.06.2020 10:40 Відповісти
 
 