Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.
"Президент подписал закон "об освобождении от ГИА". Сейчас Министерство образования и науки готовит к обнародованию письмо с разъяснениями относительно конкретных действий по реализации положений этого закона", - написал на своей странице в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).
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2. От як жити тим, у кого нема айфону?
ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ: "СПРОБИ СКАСУВАТИ ЗНО ЯК ОДНУ З УСПІШНИХ РЕФОРМ - БУЛИ ЗАВЖДИ. АЛЕ ЗАРАЗ, В УМОВАХ КАРАНТИНУ І ПОСТІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, У ДЕКОГО ВИНИКЛА ІДЕЯ СПРОБУВАТИ ХИТНУТИ СИТУАЦІЮ"
Наша-наша кроватка делала шик-шик
Я твое пианино, а ты мой настройщик
Мы так летали, что не заметили т*ою мать
И она сказала, что я просто .....
( из песни " благодарной жены " )
долбо..добровольцев не будет отбоя.....
Вяло!
А вот закон о ПОЛНОЙ ОТМЕНЕ ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ В ШКОЛЕ - все школьники голосуют за тебя !!!