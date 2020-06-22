РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11890 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 099 4

Пассажирские автоперевозки возобновляют на Львовщине, - решение ОГА

Пассажирские автоперевозки возобновляют на Львовщине, - решение ОГА

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также - разгрузить существующие маршруты", - прокомментировал решение глава Львовской ОГА Максима Козицкого.

За соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и представителей местного самоуправления.

Также на Цензор.НЕТ: Львовщина бьет антирекорды по COVID-19, потому что там ликвидировали очередь на тесты, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) транспорт (1758) Козицкий Максим (98) автобус (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во Львовской области установили рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки, значит можно запускать общественный транспорт. Зебильная власть боится людей.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:48 Ответить
Закрыть их там и пусть ездят.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:11 Ответить
ай да молодцы , все внедряют в массы , как всегда бабло победило зло
показать весь комментарий
22.06.2020 21:43 Ответить
електрички не їздять..це поки що..значить вигідніше здирати гроші з переповнених автобусах ,ніж в просторіших електропоїздах де звичайно перевезення пасажирів дешевше. а карантин вводили .бо всі так робили.хотя по статистиці і зараз висока захворюванність в області.
логіка? а ніякої логіки..тому що ввели карантин не тоді коли треба вводити а тоді коли робили усі.
показать весь комментарий
23.06.2020 08:00 Ответить
 
 