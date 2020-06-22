Пассажирские автоперевозки возобновляют на Львовщине, - решение ОГА

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также - разгрузить существующие маршруты", - прокомментировал решение глава Львовской ОГА Максима Козицкого.

За соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и представителей местного самоуправления.

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