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Новини Коронавірус і карантин
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Пасажирські автоперевезення відновлюють на Львівщині, - рішення ОДА

Пасажирські автоперевезення відновлюють на Львівщині, - рішення ОДА

У Львівській області відновлюють пасажирські автоперевезення. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричинює значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що законні транспортні перевезення дадуть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, а також розвантажити існуюючі маршрути", - прокоментував рішення голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За дотриманням карантинних норм стежитимуть мобільні групи у складі працівників поліції, Держспоживслужби і представників місцевого самоврядування.

Також читайте: Львівщина б'є антирекорди із COVID-19, тому що там ліквідували чергу на тести, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) транспорт (1393) Козицький Максим (126) автобус (344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2427)


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Во Львовской области установили рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки, значит можно запускать общественный транспорт. Зебильная власть боится людей.
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22.06.2020 20:48 Відповісти
Закрыть их там и пусть ездят.
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22.06.2020 21:11 Відповісти
ай да молодцы , все внедряют в массы , как всегда бабло победило зло
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22.06.2020 21:43 Відповісти
електрички не їздять..це поки що..значить вигідніше здирати гроші з переповнених автобусах ,ніж в просторіших електропоїздах де звичайно перевезення пасажирів дешевше. а карантин вводили .бо всі так робили.хотя по статистиці і зараз висока захворюванність в області.
логіка? а ніякої логіки..тому що ввели карантин не тоді коли треба вводити а тоді коли робили усі.
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23.06.2020 08:00 Відповісти
 
 