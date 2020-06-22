Пасажирські автоперевезення відновлюють на Львівщині, - рішення ОДА
У Львівській області відновлюють пасажирські автоперевезення. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричинює значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що законні транспортні перевезення дадуть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, а також розвантажити існуюючі маршрути", - прокоментував рішення голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За дотриманням карантинних норм стежитимуть мобільні групи у складі працівників поліції, Держспоживслужби і представників місцевого самоврядування.
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логіка? а ніякої логіки..тому що ввели карантин не тоді коли треба вводити а тоді коли робили усі.