Пасажирські автоперевезення відновлюють на Львівщині, - рішення ОДА

У Львівській області відновлюють пасажирські автоперевезення. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричинює значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що законні транспортні перевезення дадуть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, а також розвантажити існуюючі маршрути", - прокоментував рішення голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За дотриманням карантинних норм стежитимуть мобільні групи у складі працівників поліції, Держспоживслужби і представників місцевого самоврядування.

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