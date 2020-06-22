В системе Минздрава на Львовщине будут кадровые перестановки. Количество тестирований увеличится, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов после рабочего визита во Львовскую область заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений: в частности, будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Минздрава
"Я вижу проблему руководства - и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы ", - заявил Степанов журналистам по итогам визита в Львовскую область в понедельник.
. Министр отметил, что руководство Минздрава решило срочно посетить Львовскую область, поскольку в последнее время там резко возросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также число госпитализированных.
По словам главы ведомства, в ходе визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.
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Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
Сигаретами и янтарем приторговывать?
Значит, я угадал.
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
https://twitter.com/tZEinform/status/1275094414852001794?s=20 В 18 областях и г. Киеве общее количество запасов ПЦР-тестов не превышает двухсуточной потребности.
Через пару суток можно докладывать о победе над коронавирусом !
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.