В системе Минздрава на Львовщине будут кадровые перестановки. Количество тестирований увеличится, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов после рабочего визита во Львовскую область заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений: в частности, будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Минздрава

"Я вижу проблему руководства - и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы ", - заявил Степанов журналистам по итогам визита в Львовскую область в понедельник.

. Министр отметил, что руководство Минздрава решило срочно посетить Львовскую область, поскольку в последнее время там резко возросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также число госпитализированных.

По словам главы ведомства, в ходе визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.

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