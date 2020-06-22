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Новости Коронавирус и карантин
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В системе Минздрава на Львовщине будут кадровые перестановки. Количество тестирований увеличится, - Степанов

В системе Минздрава на Львовщине будут кадровые перестановки. Количество тестирований увеличится, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов после рабочего визита во Львовскую область заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений: в частности, будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Минздрава

"Я вижу проблему руководства - и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы ", - заявил Степанов журналистам по итогам визита в Львовскую область в понедельник.

. Министр отметил, что руководство Минздрава решило срочно посетить Львовскую область, поскольку в последнее время там резко возросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также число госпитализированных.

По словам главы ведомства, в ходе визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов прибыл на Львовщину проинспектировать больницы, лечащие пациентов с COVID-19: В регионе очень большое количество больных

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2904)


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Топ комментарии
+2
Степанову нужно увеличение случаев заболевания, он жмет на медиков как может, тасует , увольняет непослушных, которые не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев. Степанов на то и зеленый министр- рептилоид, чтобы так себя вести. Его не интересуют люди, его интересует что скажет сатанинская ВОЗ, от которой нормальные страны отказались уже, что скажет мировое правительство, которого украинцы не избирали и власть которому не давали.
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22.06.2020 21:27
+1
Степанов, люди сталкиваются с неправильным оформлением тестов PCR при переходе границы , кто-то разберётся?

Не вбивают В справку паспортные данные человека , а только ФИО
ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРМОЙ СПРАВКИ
Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
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22.06.2020 21:13
+1
ШО?!!
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
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22.06.2020 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Степанов, люди сталкиваются с неправильным оформлением тестов PCR при переходе границы , кто-то разберётся?

Не вбивают В справку паспортные данные человека , а только ФИО
ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРМОЙ СПРАВКИ
Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
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22.06.2020 21:13 Ответить
Рекомендую подъехать к пограничным пунктам и опросить людей - 70 процентов народа заворачивают обратно Из-за оформления справок
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22.06.2020 21:15 Ответить
А нах вам за границу, тем более сейчас?
Сигаретами и янтарем приторговывать?
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22.06.2020 21:18 Ответить
Пошёл на Фер , кацап
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22.06.2020 21:24 Ответить
Вау, ты подгорел!
Значит, я угадал.
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22.06.2020 21:27 Ответить
ШО?!!
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
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22.06.2020 21:16 Ответить
Степанову нужно увеличение случаев заболевания, он жмет на медиков как может, тасует , увольняет непослушных, которые не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев. Степанов на то и зеленый министр- рептилоид, чтобы так себя вести. Его не интересуют люди, его интересует что скажет сатанинская ВОЗ, от которой нормальные страны отказались уже, что скажет мировое правительство, которого украинцы не избирали и власть которому не давали.
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22.06.2020 21:27 Ответить
....не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев.

https://twitter.com/tZEinform/status/1275094414852001794?s=20 В 18 областях и г. Киеве общее количество запасов ПЦР-тестов не превышает двухсуточной потребности.
Через пару суток можно докладывать о победе над коронавирусом !
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22.06.2020 22:04 Ответить
Дай бог. Надіюся в них закінчаться тести
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22.06.2020 23:33 Ответить
Ляшко сказав, що збільшення на Львівщині через 100% тестування. Степанов це Трамп?
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22.06.2020 21:35 Ответить
Трамп предложил уменьшить количество тестирований, чтобы улучшить статистику эпидемии. https://twitter.com/tZEinform/status/1274962622463578116?s=20 Трамп - жалкий плагиатор ! Степанов додумался до этого на сутки раньше !
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22.06.2020 22:06 Ответить
Степанов хоче збільшити. Різницю вловлюєте? Якщо трамп зацікавлений вв щвижкому виході з карантину, то ці дебілоїди бажають навпаки створювати незручності народу. Геноцид хочуть
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22.06.2020 23:35 Ответить
ситуация до банального простая , тесты стоят бабло и не малое бабло , и бабло от больниц , а поэтому сегодня на ура тесты всем подряд , завтра на ура эти больнички без зарплаты ,медикаментов итд ,поэтому у главврачей делема или ИЛИ, поэтому учет и необходимость использования тестов регламентировано так что наркоте и не снилось ,а кроме этого негласное ни ни с облздравов ,министерства , так что с дуру назначить тест врачу аж ни как не удастся ,даже своему,даже по блату ....... ТАК ЧТО не фиг Степаныч дурака клеить и искать крайнего ,он не в больничке ,он в Министерстве
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22.06.2020 21:35 Ответить
Да че ты лапшу вешаешь. 65 млрд выделели на секту ковидчиков. Если они так жмут тесты откуда берутся тогда купа безсимптомных?? Без тестов определяют уже? Тоесть они даже в лабараториях не делают их? Так выходит?
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22.06.2020 23:37 Ответить
ты что тупой ?тесты закупают , услуги лабораторий то же не бесплатны ,лаборатории делают , но не всегда определяется ..... примерно на 7-8 день болезни определить можно , тестирование в 1-2-3.... день дает пролет, а безсимптомных куча именно из за отсутствия у больных тестирования ,не всякому кто попал в больничку их делают -- нет симптомов ковида тест не делается, так что воспаление это или ковид аллах его знает
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22.06.2020 23:50 Ответить
Ты дурачек?? Как безсмиптомного можно назвать больным??? Загугли историю о семье забировых. Все были безсимптомные и всп ковид приписали. Что ты *** такой наивный та они статистику накручивают как могут что бы оправдать журантины
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23.06.2020 00:04 Ответить
статистику не накручивают ,а умалчивают, в инфекции у кумы 40 пневмоний и не одного пилядь ковида......., ни кто журавтины твои не оправдывает ,классических журавтинов еще не было , дай Бог бы и не были
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23.06.2020 00:29 Ответить
Ох ты и сказочник. Где же вы ковидиопсихозники беретесь. Ваши фейки льються как дождь осенью
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23.06.2020 00:37 Ответить
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.
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23.06.2020 00:43 Ответить
Не скажеш чому ковід який такий прям смертельний ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. Розумака! Поясни, секста святого ковіда, вам шах і мат ніякої дожаткової смертності немає і не може бути.
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23.06.2020 00:46 Ответить
Внаслідок кадрових перестановок в честь коронавірусу на Львівщині відновлять пасажирські автоперевезення. Це значно спростить виявлення нових корононосців - не потрібно буде й тестувань збільшувати - "само пойдьот"...
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23.06.2020 00:35 Ответить
 
 