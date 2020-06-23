Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

В мире по состоянию на 22 июня зафиксировано 9 015 582 случая инфицирования коронавирусом, умерли 469 378 человек, выздоровели более 4,4 миллиона.

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Еще 18 июня сообщалось о чуть более 8,5 миллиона инфицированных.

Наибольшее количество инфицированных и смертей в США - почти 2,3 миллиона и более 120 тыс. соответственно.

В Бразилии обнаружили более 1 млн случаев, умерли более 50 тыс. человек.

По количеству инфицированных третье место в мире занимает Россия - более 591 000, а по смертности Великобритания - 42 731 жертва.

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