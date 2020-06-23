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Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
В мире по состоянию на 22 июня зафиксировано 9 015 582 случая инфицирования коронавирусом, умерли 469 378 человек, выздоровели более 4,4 миллиона.
Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Еще 18 июня сообщалось о чуть более 8,5 миллиона инфицированных.
Наибольшее количество инфицированных и смертей в США - почти 2,3 миллиона и более 120 тыс. соответственно.
В Бразилии обнаружили более 1 млн случаев, умерли более 50 тыс. человек.
По количеству инфицированных третье место в мире занимает Россия - более 591 000, а по смертности Великобритания - 42 731 жертва.
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Как может работать " санитаром леса" вирус с летальностью ноль? Да и мировая статистика не подтверждает Ваших слов.
Слово "ноль", кстати, тоже...
"Санитары леса" - устойчивое выражение. Пропущены кавычки.
Работать над шлифовкой текста можно очень долго. Да только вот зачем, когда и так всё понятно!
Дурантин был введён с нарушением закона. Верховный суд в теме. Тот же судебный исполнитель, когда он нарушает закон становится прежде всего преступником. А судебным исполнителем потом. Особо тяжёлым считается случай, когда преступники захватили власть в целом государстве... Именно Нюрнбергский процесс был первым, который...
Дерзайте, но спешите. У меня такое чувство, что до конца срока Зеля в кресле не досидит.