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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

В мире по состоянию на 22 июня зафиксировано 9 015 582 случая инфицирования коронавирусом, умерли 469 378 человек, выздоровели более 4,4 миллиона.

 Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Еще 18 июня сообщалось о чуть более 8,5 миллиона инфицированных.

Наибольшее количество инфицированных и смертей в США - почти 2,3 миллиона и более 120 тыс. соответственно.

В Бразилии обнаружили более 1 млн случаев, умерли более 50 тыс. человек.

По количеству инфицированных третье место в мире занимает Россия - более 591 000, а по смертности Великобритания - 42 731 жертва.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Кроме короновируса человек инфецирован еще 200 вирусами. Одним больше одним меньше. Летальности от них ноль Работают как санитары леса только на ослабленные организмы или без имунитета. И постаяно изменяются не дают дремать имунитету.
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23.06.2020 04:57
+1
"Институт Хопкинса" - левоглобалистская контора, занятая дезинформацией населения планеты.
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23.06.2020 02:26
+1
Всё воюете с "ветряными мельницам"? Или действительно всё так плохо со способностью извлекать смысл из текста?
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23.06.2020 08:31
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Очень мало. Надо что б 763 035 303 человек.
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23.06.2020 01:23 Ответить
"Институт Хопкинса" - левоглобалистская контора, занятая дезинформацией населения планеты.
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23.06.2020 02:26 Ответить
Вы еще такую иллюстрацию к новости поставьте , чтоб все боялись.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 9 млн - Цензор.НЕТ 4445
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23.06.2020 11:36 Ответить
Кроме короновируса человек инфецирован еще 200 вирусами. Одним больше одним меньше. Летальности от них ноль Работают как санитары леса только на ослабленные организмы или без имунитета. И постаяно изменяются не дают дремать имунитету.
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23.06.2020 04:57 Ответить
"Летальности от них ноль. Работают как санитары леса только на ослабленные организмы или без имунитета."

Как может работать " санитаром леса" вирус с летальностью ноль? Да и мировая статистика не подтверждает Ваших слов.
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23.06.2020 07:48 Ответить
Всё воюете с "ветряными мельницам"? Или действительно всё так плохо со способностью извлекать смысл из текста?
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23.06.2020 08:31 Ответить
Из текста, где одно предложение противоречит другому, смысл извлекать бесполезно.
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23.06.2020 10:21 Ответить
Раз у Вас все хорошо с со способностью извлекать смысл из такого текста, может Вы ответите на вопрос: "Как может работать " санитаром леса" вирус с летальностью ноль?"
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23.06.2020 10:22 Ответить
Элементарно. Слово "летальность" употреблено не вполне корректно (может быть). Имелось в виду летальность, для случая, когда нет т.н. сопутствующих.

Слово "ноль", кстати, тоже...
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23.06.2020 10:27 Ответить
А что ж Вы у автора поста о значении не спросили? Там еще и "санитары" и "лес" неправильно употреблены. И вскоре от изначального отрывка останутся только знаки препинания...
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23.06.2020 10:53 Ответить
Не спросил по той же причине, что и в прошлый раз - надобности не было.

"Санитары леса" - устойчивое выражение. Пропущены кавычки.

Работать над шлифовкой текста можно очень долго. Да только вот зачем, когда и так всё понятно!
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23.06.2020 11:54 Ответить
"Санитары леса" - животные, птицы или насекомые, уничтожающие паразитов и вредителей или больных животных. А пропаганда и способствование уничтожению старых людей, делая их больными заразной болезнью, это может потянуть на статью. И тогда придут другие санитары.
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23.06.2020 12:03 Ответить
Вижу Вы бАльшой поклонник методов ляшка и банды - запугивание (часто с враньём) - это Ваше всё. Так говорите, каждый, кто не готов отдать всё (включая здоровье) для спасения старпёров, преступник хуже доктора менгеле? да? венедиктова навеяла?
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23.06.2020 12:10 Ответить
Среди сторонников улучшения человечества путем уничтожения стариков и больных гораздо более одиозные фигуры. Один Адик Алоизович чего стоит. И, как Вы верно заметили, д-р Менгеле из той же компании.
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23.06.2020 12:15 Ответить
Вы снова сворачиваете в сторону.
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23.06.2020 12:18 Ответить
В сторону от чего? Я ответил на Ваш же вопрос. Только и всего.
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23.06.2020 12:31 Ответить
вопрос был почти риторический. ответ был не на него.
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23.06.2020 12:34 Ответить
Если вопрос был почти риторический, то ответ был почти на него.
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23.06.2020 12:39 Ответить
Вы снова и снова весьма изобретательно уходите от основного момента: Насколько общество имеет право "обворовать" одну группу людей, чтоб "облагодетельствовать" другую.
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23.06.2020 13:40 Ответить
Вы решили бороться за отмену солидарной пенсионной системы?
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23.06.2020 14:16 Ответить
нет. за отмену дурантина и образцово-показательно наказание виновных.
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23.06.2020 14:17 Ответить
А какой статьей КК у нас предусмотрены образцово-показательные наказания?
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23.06.2020 14:24 Ответить
это вне кодекса. нужно организовать нечто вроде Нюрнбергского процесса. с широчайшим освещением. с большим количеством комментариев. с полным соблюдением всех юридических норм и привлечением всех-всех причастных... чтоб после этого лет 300 было неповадно.
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23.06.2020 14:29 Ответить
А если родственники умерших от ковида организуют такой процесс над отрицателями ковида и борцами с карантином?
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23.06.2020 14:35 Ответить
Во-первых, уже давно идёт что-то подобное. А во-вторых, это то, от обсуждения чего Вы уходите, а именно: Почему я обязан гробить своё здоровье и т.д. в интересах какого-то левого дяди (тёти)? Почему уклонение от такого грабежа есть преступление? Если экстраполировать Вашу логику, то если я отобьюсь от грабителя, которому нужны были бабки на лечение его бандитской мамочки, то я преступник, да?
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23.06.2020 14:44 Ответить
У Вас подмена тезиса. Если Вы отобьетесь от налогового инспектора или судебного исполнителя, которые должны взыскать часть Ваших средств в виде налогов и которые должны пойти на разные цели, в тч и на лечение больных, то Вы - преступник.
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23.06.2020 14:49 Ответить
У меня нет подмены тезиса. Хотя бы потому, что не было ни первого тезиса ни второго, был только иллюстративный пример. Возможно не самый удачный... Я уже перестал стараться. Ибо Вы не цените.
Дурантин был введён с нарушением закона. Верховный суд в теме. Тот же судебный исполнитель, когда он нарушает закон становится прежде всего преступником. А судебным исполнителем потом. Особо тяжёлым считается случай, когда преступники захватили власть в целом государстве... Именно Нюрнбергский процесс был первым, который...
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23.06.2020 14:56 Ответить
Ну, я о Зеленском как о юристе такого же низкого мнения, чем о человеке.
Дерзайте, но спешите. У меня такое чувство, что до конца срока Зеля в кресле не досидит.
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23.06.2020 15:04 Ответить
зе дерьмо, но не он архитектор коронабесия... хотелось бы добраться до истоков... кстати чешский (и вроде французский) КС признали местные карантины незаконными. но эти решения мало на что повлияли....
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23.06.2020 15:10 Ответить
 
 