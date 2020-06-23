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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 9 млн
У світі станом на 22 червня зафіксовано 9 015 582 випадки інфікування коронавірусом, померли 469 378 осіб, видужали понад 4,4 мільйона.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.
Ще 18 червня повідомлялося про трохи більш як 8,5 мільйона інфікованих.
Найбільша кількість інфікованих і смертей у США - майже 2,3 мільйона і понад 120 тис. відповідно.
У Бразилії виявили понад 1 млн випадків, померли більш як 50 тис. осіб.
За кількістю інфікованих третє місце у світі посідає Росія - понад 591 000, а за смертністю Велика Британія - 42 731 жертва.
Топ коментарі
+2 юра Лонг
показати весь коментар23.06.2020 04:57
+1 aquarius580 .
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+1 Кирилл Лещенко
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Как может работать " санитаром леса" вирус с летальностью ноль? Да и мировая статистика не подтверждает Ваших слов.
Слово "ноль", кстати, тоже...
"Санитары леса" - устойчивое выражение. Пропущены кавычки.
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