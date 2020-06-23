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Число заболевших коронавирусом на Ривненщине превысило 3 тысячи, - ОГА
По состоянию на вечер 22 июня на Ровенщине подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом, в целом по области – 3036 заражений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Фейсбуке
Такое количество новых случаев диагностировали во время лабораторного исследования 280 образцов.
В частности болезнь обнаружили у 27 жителей областного центра. Возраст новых больных от 8 до 71 года.
В этот же день от осложнений болезни скончался 66-летний житель Владимирецкого района. Таким образом, на Ривенщине уже 59 летальных случаев.
Побороли коронавирус 1530 жителей области. 22 июня вылечились еще 16 человек.
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