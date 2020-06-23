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Новости Коронавирус и карантин
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Число заболевших коронавирусом на Ривненщине превысило 3 тысячи, - ОГА

Число заболевших коронавирусом на Ривненщине превысило 3 тысячи, - ОГА

По состоянию на вечер 22 июня на Ровенщине подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом, в целом по области – 3036 заражений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Фейсбуке

Такое количество новых случаев диагностировали во время лабораторного исследования 280 образцов.

В частности болезнь обнаружили у 27 жителей областного центра. Возраст новых больных от 8 до 71 года.

В этот же день от осложнений болезни скончался 66-летний житель Владимирецкого района. Таким образом, на Ривенщине уже 59 летальных случаев.

Побороли коронавирус 1530 жителей области. 22 июня вылечились еще 16 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 2959, из них 57 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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23.06.2020 03:22 Ответить
Сколько умерших моложе 70 лет ? Это единственная цифра, которая заслуживает внимания.
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23.06.2020 04:56 Ответить
А будет ещё больше. Продавцы и покупатели игнорируют ношение масок, пассажиры транспорта аналогично.На рынках температуру не измеряют. На летних площадках людей без масок как кильки в консервах Итд итп.
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23.06.2020 07:29 Ответить
И не говори. Люди мрут как мухи. То там то сям.
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23.06.2020 07:33 Ответить
У Рівненській області загальна кількість аварій сягнула 2614, що на 13,4% більше, ніж у 2018 році. Кількість випадків, коли постраждали люди - 752, це на 33,1% перевищує дані за попередній рік. Під час ДТП загинула 131 особа (+19,1%), травмовано - 891 осіб (+30,3%).
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23.06.2020 07:35 Ответить
Станом на 1 лютого у Рівному проживало 246 тисяч осіб. Упродовж січня чисельність населення в обласному центрі зменшилася на 38 осіб. Про це інформує ГУ статистики у Рівненській області.
Протягом січня у Рівному народилося 194 особи, тоді як померло 206.
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23.06.2020 07:37 Ответить
 
 