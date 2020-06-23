209 населенных пунктов в семи областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская - 72, Киевская - 52, Черниговская - 29, Ивано-Франковская - 29, Черкасская - 19, Черновицкая - 5 и Кировоградская – 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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