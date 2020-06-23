209 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок суботи знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 72, Київська – 52, Чернігівська – 29, Івано-Франківська – 29, Черкаська – 19, Чернівецька – 5 та Кіровоградська – 3", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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