1 026 4
55 детей и 92 медработника заболели COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов
В Украина коронавирусной инфекцией заразились 2 790 детей и 6 138 медицинских работников
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 833 человека. Из них 55 детей, а также 92 медработника", - отметил министр.
Кроме того, были госпитализированы 153 человека. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом побороли коронавирус 314 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 38 074 человека. Из них 2 790 детей, а также 6 138 медработников", - добавил Степанов.
В то же время 16 956 пациентов выздоровели, а летальных случаев - 1 035.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завтра будет ещё порция инфицированных.