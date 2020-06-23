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Новости Коронавирус и карантин
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55 детей и 92 медработника заболели COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

55 детей и 92 медработника заболели COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

В Украина коронавирусной инфекцией заразились 2 790 детей и 6 138 медицинских работников

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 833 человека. Из них 55 детей, а также 92 медработника", - отметил министр.

Кроме того, были госпитализированы 153 человека. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом побороли коронавирус 314 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 38 074 человека. Из них 2 790 детей, а также 6 138 медработников", - добавил Степанов.

В то же время 16 956 пациентов выздоровели, а летальных случаев - 1 035.

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Ну, медики широко отмечали профессиональный праздник с обильными возлияниями и доверительными товарищескими отношениями
Завтра будет ещё порция инфицированных.
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23.06.2020 09:42 Ответить
З такими пільгами та компенсаціями, що їм назначили вони тепер всі перехворіють і стануть інвалідами першої групи, а часи цієї "пандемії" будуть згадуати, як найкращі роки свого життя. Те ж саме стосується держслужбовців та інших бюджетників.
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23.06.2020 10:34 Ответить
Ми бачимо неабиякий прогрес - вже не кожен п"ятий медик, а кожний шостий - хворий на ковід. Про що це говорить? У нас кінчаються медики.
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23.06.2020 09:57 Ответить
Дети всегда чем то болеют. Но блатная секта ковида вне очереди. Остальные внеплановые подождут, пока деньги ковидные не освоят.Тяжкий труд 62 млрд пристроить все таки.
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23.06.2020 10:43 Ответить
 
 