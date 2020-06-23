55 детей и 92 медработника заболели COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

В Украина коронавирусной инфекцией заразились 2 790 детей и 6 138 медицинских работников

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 833 человека. Из них 55 детей, а также 92 медработника", - отметил министр.

Кроме того, были госпитализированы 153 человека. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом побороли коронавирус 314 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 38 074 человека. Из них 2 790 детей, а также 6 138 медработников", - добавил Степанов.

В то же время 16 956 пациентов выздоровели, а летальных случаев - 1 035.

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