В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил
В августе 2020 года в российском Омске состоится соревнование по скоростному выкапыванию могил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
По условиям конкурса, команде из двух человек нужно выкопать стандартную могилу (200 сантиметров в длину, 80 - в ширину, 160 — в глубину) и сделать это как можно аккуратнее - гроб должен войти в неё с первого раза.
Также сообщается, что во Владивостоке состоится дрифт на катафалке.
Напомним, 24 мая на юге Москвы произошла перестрелка. В конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников.
По данным росСМИ, часть задержанных после перестрелки оказались сотрудниками работающей на московском рынке компании GrandRitual, а у пострадавшего есть доля в похоронном бизнесе. По одной из версий, ему могли отомстить за то, что он "сливал" клиентов похоронного бюро конкурентам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На помойке, куда Лохов зеленский из
Квартир вышвцривать будет за долги по
Комуналке длиже к зиме, после поднятия
Тарифов
по маленьким дорожкам
В ямку бух! В ямку бух!
це повязано з короновірусом (якщо правильно порахувати,на росії 39 тис. смертей,а не 8,як "пишуть")..чи наступним посиленням бойових дій в Лівії ?
по швидкості закопування москалів))
Копают могилы ???
Но приходится
Лечу.