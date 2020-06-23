В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил

В августе 2020 года в российском Омске состоится соревнование по скоростному выкапыванию могил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

По условиям конкурса, команде из двух человек нужно выкопать стандартную могилу (200 сантиметров в длину, 80 - в ширину, 160 — в глубину) и сделать это как можно аккуратнее - гроб должен войти в неё с первого раза.

Также сообщается, что во Владивостоке состоится дрифт на катафалке.

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Напомним, 24 мая на юге Москвы произошла перестрелка. В конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников.

По данным росСМИ, часть задержанных после перестрелки оказались сотрудниками работающей на московском рынке компании GrandRitual, а у пострадавшего есть доля в похоронном бизнесе. По одной из версий, ему могли отомстить за то, что он "сливал" клиентов похоронного бюро конкурентам.