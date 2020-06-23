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В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил

В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил

В августе 2020 года в российском Омске состоится соревнование по скоростному выкапыванию могил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру

По условиям конкурса, команде из двух человек нужно выкопать стандартную могилу (200 сантиметров в длину, 80 - в ширину, 160 — в глубину) и сделать это как можно аккуратнее - гроб должен войти в неё с первого раза.

Также сообщается, что во Владивостоке состоится дрифт на катафалке.

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Напомним, 24 мая на юге Москвы произошла перестрелка. В конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников. 

По данным росСМИ, часть задержанных после перестрелки оказались сотрудниками работающей на московском рынке компании GrandRitual, а у пострадавшего есть доля в похоронном бизнесе. По одной из версий, ему могли отомстить за то, что он "сливал" клиентов похоронного бюро конкурентам.

конкурс (1142) россия (95546)


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Топ комментарии
+42
Веселый тамада и конкурсы интересные
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23.06.2020 09:47
+25
Хорошее соревнование, нужное!
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23.06.2020 09:49
+21
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 9064
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23.06.2020 10:06
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Веселый тамада и конкурсы интересные
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23.06.2020 09:47 Ответить
и скрепненько!
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23.06.2020 10:41 Ответить
Хорошее соревнование, нужное!
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23.06.2020 09:49 Ответить
Готуються до тендеру по Фуйлу? Мабуть перемогли китайці
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23.06.2020 09:49 Ответить
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 9064
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23.06.2020 10:06 Ответить
Китай тоже нахрен всрался. Лучше распределить по вменяемым странам.
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23.06.2020 10:39 Ответить
Не, китацы ждут на берегу реки, когда будет проплывать труп ху..ла
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23.06.2020 12:00 Ответить
И скоростному самозакапыванию?
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23.06.2020 09:49 Ответить
как раз после парада понадобятся...
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23.06.2020 09:50 Ответить
русское дно ведет в ад
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23.06.2020 09:50 Ответить
вы ошиблись черти дали России транзит через ад сделали и отступили в сторонку ибо с такими даже дьявол как тоне хочет с ними иметь дел...
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23.06.2020 10:14 Ответить
Грамматикой займись, черт-засранец!
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23.06.2020 10:46 Ответить
Дясантник ? Сядай на пляшку, кайфани)...
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23.06.2020 12:29 Ответить
Ихтамнетов не успевают закапывать?😂
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23.06.2020 09:51 Ответить
Наконец то кацапская срань делом,для себя полезным,занялась
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23.06.2020 09:52 Ответить
последнее время в рашке происходят события которые ну просто невозможно прокоментировать, они совершенная карикатура на самих себя. прибавить просто нечего!
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23.06.2020 09:52 Ответить
Проигравших сразу будут закапывать ...? Или зрителей??
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23.06.2020 09:53 Ответить
Хоношая статья, можно будет прочитать
На помойке, куда Лохов зеленский из
Квартир вышвцривать будет за долги по
Комуналке длиже к зиме, после поднятия
Тарифов
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23.06.2020 09:53 Ответить
Шо курил, чучело??? Навоз, не иначе!
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23.06.2020 10:47 Ответить
всем быстро самоизолироваться ...навсегда
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 2581
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23.06.2020 09:54 Ответить
там вместо "М" должно быть "З".
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23.06.2020 09:59 Ответить
По кочкам, по кочкам,
по маленьким дорожкам
В ямку бух! В ямку бух!
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23.06.2020 09:55 Ответить
Хороший конкурс. Нехай по-трошку звикають до землі. Маленький крок для людини - великий крок для очистки Землі від сміття.
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23.06.2020 09:57 Ответить
Невже так погано з харчами?
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23.06.2020 09:59 Ответить
це дуже предбачливо..У зв"язку з наступними санкціями проти росії..

У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 4926
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23.06.2020 10:04 Ответить
Гадаю, дуже гарно з нашими хлопцями на передовiй! Утiль-кортель-центр працюэ цiлодобово!
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23.06.2020 11:00 Ответить
не зрозуміло лише.
це повязано з короновірусом (якщо правильно порахувати,на росії 39 тис. смертей,а не 8,як "пишуть")..чи наступним посиленням бойових дій в Лівії ?
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23.06.2020 10:02 Ответить
То по-стаханiвськи хлопцi на Донбасi працюють!
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23.06.2020 11:04 Ответить
Рф надо исключить из перечня территорий, населёнными людьми.
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23.06.2020 10:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE Казкові долбо...
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23.06.2020 10:06 Ответить
https://www.instagram.com/p/CBfI5MUpnpH/?utm_source=ig_embed
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23.06.2020 10:07 Ответить
Развивающие игры по кацапски, лишняя хромосома видать сильна, давит в голове.
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23.06.2020 10:07 Ответить
Просто на омских кладбищах расширение штата и появились новые вакансии, вот и решили провести конкурсный отбор на должности.
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23.06.2020 10:07 Ответить
ось у подібному конкурсі Україна би могла прийняти участь..
по швидкості закопування москалів))
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23.06.2020 10:08 Ответить
В цивилизованных странах соревнуются, как лучше поднять жизненный уровень, условия проживания, быт, планируют куда лучше поехать отдыхать. Россия все этого лишена, никто не хочет видеть россиян, Путина, все насмехаются над парадом. Вообще насмехаются даже над самим краденым названием «Россия». В России даже не могут провести нормальный конкурс. Что это за конкурс есть с лопат, лепить фигуры из говна, скоростное выкапывание могил. Дурная страна, дурные традиции, традиции варваров, дурные люди, которых не хотят видеть в цивилизованном мире.
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23.06.2020 10:09 Ответить
А цивилизованные страны это какие перечислите? У всех свои проблемы. Сейчас весь мир катится в задницу...
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23.06.2020 12:39 Ответить
К сожалению нас украинцев тоже не хотят видеть в вашем цивилизованном мире. А вот африканцев индусов и прочих со стран даже не третьего а четвёртого мира с удовольствием всем зелёный свет, пособия, жилье, защита. А нас только как трудовых рабов на грязных предприятиях. Ну и для кого тогда этот цивилизованный мир?
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23.06.2020 12:45 Ответить
потихеньку спригують з ануслінгусу на могили. шото в цему є
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23.06.2020 10:17 Ответить
) конкурс чёрныйх копарей. хорошо бы такой там теперь провести и в оймяконе. в разгар зимы.
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23.06.2020 10:28 Ответить
ГотовятРШБ (ритуально штурмовой батальон) на денере
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23.06.2020 10:33 Ответить
Метание коровьих лепешек уже не актуально, появилась потребность в других профессиональных навыках.🙂
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23.06.2020 10:34 Ответить
Там реально інший набір хромосом.
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23.06.2020 10:35 Ответить
что кидаться коровьими какашками больше неинтересно ???
Копают могилы ???
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23.06.2020 10:36 Ответить
прекрасний конкурс! Його треба значно розширити. І додати другий тур - швидкісне наповнення і закопування... Що вручати фіналістам - треба подумати...
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23.06.2020 10:47 Ответить
Новую обнуленную конституцию
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23.06.2020 12:04 Ответить
Я в могилу не хочу
Но приходится
Лечу.
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23.06.2020 11:00 Ответить
Финал конкурса должен пройти в столице.
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23.06.2020 11:35 Ответить
то есть лепёшки метать, им мало)
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23.06.2020 11:39 Ответить
Бу-га-га. Дрифт на катафалке.
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23.06.2020 11:46 Ответить
кацапская голь как всегда на выдумки хитра.!
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23.06.2020 12:05 Ответить
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 4724
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23.06.2020 12:09 Ответить
Не здивуюся, якщо труп вискочить із труни і збіжить подалі від такого!
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23.06.2020 13:02 Ответить
гавнометание народная забава расеян
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23.06.2020 12:29 Ответить
У одічалих (радше, над ними) проводяться цікаві досліди.
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23.06.2020 23:43 Ответить
 
 