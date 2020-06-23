У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил

У серпні 2020 року в російському Омську відбудеться змагання зі швидкісного викопування могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За умовами конкурсу, команді з двох осіб потрібно викопати стандартну могилу (200 сантиметрів завдовжки, 80 - завширшки, 160 - завглибшки) і зробити це якомога акуратніше - труна має увійти в неї з першого разу.

Також повідомляється, що у Владивостоці відбудеться дрифт на катафалку.

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Нагадаємо, 24 травня на півдні Москви сталася перестрілка. У конфлікті брали участь дві конкуруючі фірми у сфері ритуальних послуг, в тому числі особи, які були неофіційно працевлаштовані в цих фірмах і не значилися серед їхніх працівників.

За даними РосЗМІ, частина затриманих після перестрілки виявилися співробітниками працюючої на московському ринку компанії GrandRitual, а в потерпілого є частка в похоронному бізнесі. За однією з версій, йому могли помститися за те, що він "зливав" клієнтів похоронного бюро конкурентам.