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У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил

У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил

У серпні 2020 року в російському Омську відбудеться змагання зі швидкісного викопування могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За умовами конкурсу, команді з двох осіб потрібно викопати стандартну могилу (200 сантиметрів завдовжки, 80 - завширшки, 160 - завглибшки) і зробити це якомога акуратніше - труна має увійти в неї з першого разу.

Також повідомляється, що у Владивостоці відбудеться дрифт на катафалку.

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Нагадаємо, 24 травня на півдні Москви сталася перестрілка. У конфлікті брали участь дві конкуруючі фірми у сфері ритуальних послуг, в тому числі особи, які були неофіційно працевлаштовані в цих фірмах і не значилися серед їхніх працівників.

За даними РосЗМІ, частина затриманих після перестрілки виявилися співробітниками працюючої на московському ринку компанії GrandRitual, а в потерпілого є частка в похоронному бізнесі. За однією з версій, йому могли помститися за те, що він "зливав" клієнтів похоронного бюро конкурентам.

Автор: 

конкурс (1287) росія (65191)


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Топ коментарі
+42
Веселый тамада и конкурсы интересные
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23.06.2020 09:47
+25
Хорошее соревнование, нужное!
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23.06.2020 09:49
+21
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 9064
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23.06.2020 10:06
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Веселый тамада и конкурсы интересные
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23.06.2020 09:47 Відповісти
и скрепненько!
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23.06.2020 10:41 Відповісти
Хорошее соревнование, нужное!
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23.06.2020 09:49 Відповісти
Готуються до тендеру по Фуйлу? Мабуть перемогли китайці
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23.06.2020 09:49 Відповісти
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 9064
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23.06.2020 10:06 Відповісти
Китай тоже нахрен всрался. Лучше распределить по вменяемым странам.
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23.06.2020 10:39 Відповісти
Не, китацы ждут на берегу реки, когда будет проплывать труп ху..ла
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23.06.2020 12:00 Відповісти
И скоростному самозакапыванию?
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23.06.2020 09:49 Відповісти
как раз после парада понадобятся...
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23.06.2020 09:50 Відповісти
русское дно ведет в ад
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23.06.2020 09:50 Відповісти
вы ошиблись черти дали России транзит через ад сделали и отступили в сторонку ибо с такими даже дьявол как тоне хочет с ними иметь дел...
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23.06.2020 10:14 Відповісти
Грамматикой займись, черт-засранец!
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23.06.2020 10:46 Відповісти
Дясантник ? Сядай на пляшку, кайфани)...
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23.06.2020 12:29 Відповісти
Ихтамнетов не успевают закапывать?😂
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23.06.2020 09:51 Відповісти
Наконец то кацапская срань делом,для себя полезным,занялась
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23.06.2020 09:52 Відповісти
последнее время в рашке происходят события которые ну просто невозможно прокоментировать, они совершенная карикатура на самих себя. прибавить просто нечего!
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23.06.2020 09:52 Відповісти
Проигравших сразу будут закапывать ...? Или зрителей??
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23.06.2020 09:53 Відповісти
Хоношая статья, можно будет прочитать
На помойке, куда Лохов зеленский из
Квартир вышвцривать будет за долги по
Комуналке длиже к зиме, после поднятия
Тарифов
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23.06.2020 09:53 Відповісти
Шо курил, чучело??? Навоз, не иначе!
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23.06.2020 10:47 Відповісти
всем быстро самоизолироваться ...навсегда
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 2581
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23.06.2020 09:54 Відповісти
там вместо "М" должно быть "З".
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23.06.2020 09:59 Відповісти
По кочкам, по кочкам,
по маленьким дорожкам
В ямку бух! В ямку бух!
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23.06.2020 09:55 Відповісти
Хороший конкурс. Нехай по-трошку звикають до землі. Маленький крок для людини - великий крок для очистки Землі від сміття.
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23.06.2020 09:57 Відповісти
Невже так погано з харчами?
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23.06.2020 09:59 Відповісти
це дуже предбачливо..У зв"язку з наступними санкціями проти росії..

У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 4926
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23.06.2020 10:04 Відповісти
Гадаю, дуже гарно з нашими хлопцями на передовiй! Утiль-кортель-центр працюэ цiлодобово!
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23.06.2020 11:00 Відповісти
не зрозуміло лише.
це повязано з короновірусом (якщо правильно порахувати,на росії 39 тис. смертей,а не 8,як "пишуть")..чи наступним посиленням бойових дій в Лівії ?
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23.06.2020 10:02 Відповісти
То по-стаханiвськи хлопцi на Донбасi працюють!
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23.06.2020 11:04 Відповісти
Рф надо исключить из перечня территорий, населёнными людьми.
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23.06.2020 10:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE Казкові долбо...
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23.06.2020 10:06 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CBfI5MUpnpH/?utm_source=ig_embed
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23.06.2020 10:07 Відповісти
Развивающие игры по кацапски, лишняя хромосома видать сильна, давит в голове.
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23.06.2020 10:07 Відповісти
Просто на омских кладбищах расширение штата и появились новые вакансии, вот и решили провести конкурсный отбор на должности.
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23.06.2020 10:07 Відповісти
ось у подібному конкурсі Україна би могла прийняти участь..
по швидкості закопування москалів))
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23.06.2020 10:08 Відповісти
В цивилизованных странах соревнуются, как лучше поднять жизненный уровень, условия проживания, быт, планируют куда лучше поехать отдыхать. Россия все этого лишена, никто не хочет видеть россиян, Путина, все насмехаются над парадом. Вообще насмехаются даже над самим краденым названием «Россия». В России даже не могут провести нормальный конкурс. Что это за конкурс есть с лопат, лепить фигуры из говна, скоростное выкапывание могил. Дурная страна, дурные традиции, традиции варваров, дурные люди, которых не хотят видеть в цивилизованном мире.
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23.06.2020 10:09 Відповісти
А цивилизованные страны это какие перечислите? У всех свои проблемы. Сейчас весь мир катится в задницу...
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23.06.2020 12:39 Відповісти
К сожалению нас украинцев тоже не хотят видеть в вашем цивилизованном мире. А вот африканцев индусов и прочих со стран даже не третьего а четвёртого мира с удовольствием всем зелёный свет, пособия, жилье, защита. А нас только как трудовых рабов на грязных предприятиях. Ну и для кого тогда этот цивилизованный мир?
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23.06.2020 12:45 Відповісти
потихеньку спригують з ануслінгусу на могили. шото в цему є
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23.06.2020 10:17 Відповісти
) конкурс чёрныйх копарей. хорошо бы такой там теперь провести и в оймяконе. в разгар зимы.
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23.06.2020 10:28 Відповісти
ГотовятРШБ (ритуально штурмовой батальон) на денере
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23.06.2020 10:33 Відповісти
Метание коровьих лепешек уже не актуально, появилась потребность в других профессиональных навыках.🙂
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23.06.2020 10:34 Відповісти
Там реально інший набір хромосом.
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23.06.2020 10:35 Відповісти
что кидаться коровьими какашками больше неинтересно ???
Копают могилы ???
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23.06.2020 10:36 Відповісти
прекрасний конкурс! Його треба значно розширити. І додати другий тур - швидкісне наповнення і закопування... Що вручати фіналістам - треба подумати...
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23.06.2020 10:47 Відповісти
Новую обнуленную конституцию
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23.06.2020 12:04 Відповісти
Я в могилу не хочу
Но приходится
Лечу.
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23.06.2020 11:00 Відповісти
Финал конкурса должен пройти в столице.
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23.06.2020 11:35 Відповісти
то есть лепёшки метать, им мало)
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23.06.2020 11:39 Відповісти
Бу-га-га. Дрифт на катафалке.
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23.06.2020 11:46 Відповісти
кацапская голь как всегда на выдумки хитра.!
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23.06.2020 12:05 Відповісти
У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил - Цензор.НЕТ 4724
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23.06.2020 12:09 Відповісти
Не здивуюся, якщо труп вискочить із труни і збіжить подалі від такого!
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23.06.2020 13:02 Відповісти
гавнометание народная забава расеян
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23.06.2020 12:29 Відповісти
У одічалих (радше, над ними) проводяться цікаві досліди.
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23.06.2020 23:43 Відповісти
 
 