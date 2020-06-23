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КС в открытом режиме продолжает рассматривать конституционность люстрации

Конституционный суд Украины во вторник, 23 июня, в режиме устного слушания рассматривает представление о конституционности закона "Об очищении власти".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Так, на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда, судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины о соответствии Основному закону положений закона "Об очищении власти" от 2014 года.

Слушание проходит в форме устного производства с учётом возникшей необходимости.

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КС (2248) люстрация (979)


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Встречаем Януковича.
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23.06.2020 10:34 Ответить
У него там личный судья председателем работает, который умудрялся расти при всех презах
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23.06.2020 10:40 Ответить
он уже год как преЗЕдентствует
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23.06.2020 11:03 Ответить
Зелохам не надо очищение, они хотят со старым дерьмом жить.
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23.06.2020 10:56 Ответить
зелохам что по плюсам покажут то и сьедят
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23.06.2020 11:04 Ответить
А чому ніхто з суддівського агромадного корпусу не розглядає законність введення тарифу для громадян за транспортування газу???
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23.06.2020 16:15 Ответить
 
 