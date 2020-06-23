КС в открытом режиме продолжает рассматривать конституционность люстрации

Конституционный суд Украины во вторник, 23 июня, в режиме устного слушания рассматривает представление о конституционности закона "Об очищении власти".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Так, на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда, судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины о соответствии Основному закону положений закона "Об очищении власти" от 2014 года.

Слушание проходит в форме устного производства с учётом возникшей необходимости.

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