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КС у відкритому режимі продовжує розглядати конституційність люстрації

Конституційний суд України у вівторок, 23 червня, в режимі усного слухання розглядає подання про конституційність закону "Про очищення влади".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Так, на пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.

Слухання відбувається у формі усного провадження з урахуванням виниклої необхідності.

Також читайте: Мін'юст підготував зміни до закону про люстрацію з урахуванням вимог ЄСПЛ, - Малюська

Автор: 

КС (1427) люстрація (273)


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Встречаем Януковича.
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23.06.2020 10:34 Відповісти
У него там личный судья председателем работает, который умудрялся расти при всех презах
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23.06.2020 10:40 Відповісти
он уже год как преЗЕдентствует
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23.06.2020 11:03 Відповісти
Зелохам не надо очищение, они хотят со старым дерьмом жить.
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23.06.2020 10:56 Відповісти
зелохам что по плюсам покажут то и сьедят
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23.06.2020 11:04 Відповісти
А чому ніхто з суддівського агромадного корпусу не розглядає законність введення тарифу для громадян за транспортування газу???
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23.06.2020 16:15 Відповісти
 
 