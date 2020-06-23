КС у відкритому режимі продовжує розглядати конституційність люстрації
Конституційний суд України у вівторок, 23 червня, в режимі усного слухання розглядає подання про конституційність закону "Про очищення влади".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Так, на пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.
Слухання відбувається у формі усного провадження з урахуванням виниклої необхідності.
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konuhov
показати весь коментар23.06.2020 10:34 Відповісти Мені подобається 3
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