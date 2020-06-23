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Непогода в Карпатах забрала жизни троих человек. ВИДЕО

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН Ранок, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Очевидно, водитель не знал, что тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажир погибли, говорится в сюжете.

В селе Красник грунт сдвинулся в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть сел отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, которые уже освободили спасатели.

Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

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Карпаты (305) непогода (816) смерть (9223)


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Топ комментарии
+25
Как Карапаты пилить, и вывозить составами так норм, а теперь топит? Ниодна падла дорогу не перекрывала, когда лес вывозили, да и сейчас вывозят. А теперь - дай государство денег на дамбы и последствия?
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23.06.2020 11:25
+14
Вирубка лісу змінює і клімат в тому числі. Тепер нехай не скиглять.
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23.06.2020 11:28
+7
надо было лесорубов закапывать вместе с добытчиками янтаря и зелененьким мародером, который ничего не сделал для улучшения ситуации
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23.06.2020 11:37
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Как Карапаты пилить, и вывозить составами так норм, а теперь топит? Ниодна падла дорогу не перекрывала, когда лес вывозили, да и сейчас вывозят. А теперь - дай государство денег на дамбы и последствия?
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23.06.2020 11:25 Ответить
Вирубка лісу змінює і клімат в тому числі. Тепер нехай не скиглять.
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23.06.2020 11:28 Ответить
Потрібно терміново надсилати Національну Гвардію та мобілізовувати будівельну техніку для відновлення дамби! Потрібно вводити Воєнний стан в Закарпатті і по всій Україні!
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23.06.2020 11:56 Ответить
і по всій Україні!
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23.06.2020 12:07 Ответить
Лоботомію та глобус України для https://censor.net/user/347491- це максимум.
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23.06.2020 13:19 Ответить
там де лісів нема то і опадів обмаль, стало меньше лісу то мабуть і опадів мало поменшати
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23.06.2020 12:13 Ответить
а ты чего падла не выезжал и дорогу не перекрывал? да и откуда ты знаешь что не перекрывали? ты откуда вещаешь пернатый? из небес? все видишь и все знаешь,всех судишь и определяешь кто прав а кто нет? возомнил сеья господом богом и пупом земли?
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23.06.2020 12:33 Ответить
Про ліс можна говорити з будь-якого приводу : чи засухі, чи повені. Але повені і засухи бувають і будуть завжди, і не тільки в Україні (чи Карпатах). Клімат міняється, і вплив українських лісів на нього мінімальний. Конкретно по регіону Микуличин-Яблунів, там ліс майже не рубають. Тому причина не в лісі. Років 40 тому мав можливість приймати участь у рятувальних роботах в такому ж регіоні з того ж приводу- повінь. Так деревами річку загатило , рівень піднявся і змивало все..
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23.06.2020 15:00 Ответить
надо было лесорубов закапывать вместе с добытчиками янтаря и зелененьким мародером, который ничего не сделал для улучшения ситуации
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23.06.2020 11:37 Ответить
потрібно ліс вирубати в ноль, тоді топити не буде.
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23.06.2020 11:39 Ответить
Навіть якби була 100% лісистість така кількість опадів зумовила б затоплення.
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23.06.2020 11:40 Ответить
чому ви такі наївні чи проплачені? Увага, десь є слово лопата!

проснувся під обід, почухав потилицю та пішов різати дерева.... порізав які захотів, вивіз куди захотів та "подарував" не бідним... не життя а казка... Написано з уявлень кожного Ди і Зе!біла, що гори бачив на глобусі...
https://censor.net/ua/comments/locate/3203687/019214df-6f75-719d-8a09-37367d99de6a
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23.06.2020 11:53 Ответить
Я маю в горах хату і 60 соток. Два дні тому вернувся з Путили до Львова. Брат з сином там залишився до вересня. Ліс для того є, щоб його рубати, бо впаде і зогниє. Катастрофа зі знелісненням нема. Карпати взагалі можуть обходитися без лісу прекрасно. На полонинах ліс навіть і не може вирости.
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23.06.2020 12:34 Ответить
ідіоти із совєтскої україни не розуміють,вони про гори і ліс ніколи не чули і не бачили того, їх всю історію інтересувало тільки як краще облизати дупу старшому братові
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23.06.2020 12:38 Ответить
Ну ясно що на полонині ліс не може рости, бо як виросте, то тут же стане полонина лісом, це те ж саме стверджувати, що лисина це не чуб Маєш хату в горах, а поштова адреса є, кадастровий номер ділянки в 0,6 га є ? Чи все самозахват ? Ще й ліс пиляєш ?
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23.06.2020 12:46 Ответить
Вуйку, який самозахват??? Там кожен метр квадратний чийсь. Ліс пиляти не можна - кожне дерево чіповане. Якщо щось падає, то лісник може виписати на дрова.
На полонині за визначенням ліс не може виросте, бо вона високо.
Є навіть така місцевість Ґорґани.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Ґорґани
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23.06.2020 12:53 Ответить
Ви так і не відповіли, чи маєте державного акту з кадастровим на володіння землею, чи маєте якісь папери на хату, ну там архітектурний проект, адресу
Ліс там же хтось чіпує ? Пайовики , яким ліс розпайовали ,чи вони просто його викупили(попри відсутньостті ринку землі) ? наскільки я розумію, ліси Карпат не приватизовані, хату поставили домовившись з кимось з лісгоспа чи ще як, прихвативши 0,6 пасовища чи нормальної землі, яке просто поки що нікому не треба
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23.06.2020 13:26 Ответить
Да не треба ніякого самозахоплення, є можливість в тому ж Путильскому раойні придбати хатинку у людей разом з землею.
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23.06.2020 13:36 Ответить
Ви смішний чоловік далекий від реального життя. Дідусь моєї дружини-гуцулки мав за Румунії 7 гектарів лісу. Але прийшли совєти і то все забрали. Залишилось 60 соток (30+30), які дружини мами приватизувала і у 2012 подарувала дочці, тобто моїй дружині. Після оформлення дарчої - навів порядок з хатою і ділянкою. Всі документи є само собою, ніколи не діяв без документів.
Ліс згідно законодавства не може бути у приватній власності. Все державне. Ви й такого не знаєте.
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23.06.2020 13:41 Ответить
"Згідно зі ст. 7 ЛК України, ліси, які ростуть в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених КУ. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.
________________________________________________________

На расеї ж немає приватної власності на ліса, там все державне ОТ так ОТ
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23.06.2020 14:10 Ответить
І в Україні нема. Хіба шо посадите на своїй ділянці і за 80 років матимете ліс.
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23.06.2020 14:33 Ответить
ст.7 Лісового кодексу України, виділив жирним , бо так і думав, що не побачите
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23.06.2020 14:46 Ответить
росіянці (росботи) часто паляться на таких деталях, що проектують своє законодавство на наше, думають що і у нас так , як у них. Сидять тут з позмінно, розпалюють ворожнечу між різними групами громадян України.
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23.06.2020 14:16 Ответить
ти б сам питання вивчив ))
покажи мені простого смертного який володіє лісом, норма безоплатної передачі не передбачає передачі у власність лісів.
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23.06.2020 16:13 Ответить
Вважаю, що ми одне одного розуміємо.
Зранку переглядаю дописи до теми злив та повені: засилля свіжо-вилуплених, примітивних екологів, вищих рас (йод п'ють) та адепти цнотливої ТЮльки...
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23.06.2020 12:52 Ответить
Я сам працював лісником і знаю, що ліс рубають, але березу в 60 років, сосну 80 років, а до цього проводять освітлення, прорідження, санітарні рубки, а не пдпали пожежі і тотальне вирубування лісів на згарищах. Таким чином, зараз в Карпатах повині рубати сосни 1940 року посадки. Є ще рубки, коли є епідемічні захворювання лісів від комах шкідників, топографів, короїдів тощо, але для цього існує наука дендрологія, лісова ентомологія. Хіба тупорила баба бухгалтер, яка керувала комітетом з лісовго господарства це все розуміла? І міністрество лісового господарсва ліквідували ці тупорилі виродки, які чомусь керують Україною.
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23.06.2020 13:40 Ответить
Ну гуцули теж приклалися до того, щоб тупорилі зебіли стали керувати.
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23.06.2020 13:48 Ответить
шановний, якщо ви маєте на увазі райони України- то так... Інші не винні.
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23.06.2020 15:03 Ответить
пожинают
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23.06.2020 12:08 Ответить
Помню, по телевизору смотрел про наводнение в Германии. Там немцы маленькие мешочки с песком укладывали, килограмм по 10, а наши один большой мешок еле вдвоём тащат. Маленькие мешочки немцам наверное немецкое МЧС выдало.
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23.06.2020 12:17 Ответить
А, ви **** більше рубайте ліс і не садіть взамін - ще не таке буде
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23.06.2020 12:30 Ответить
Лісистість Карпат тут ні при чому. Навіть при 100% лісистості така кількість опадів в горах викликає повені.
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23.06.2020 12:56 Ответить
Можливо і викликає, але не в таких масштабах.
Виправдання безконтрольному вирубуванню лісів нема.
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23.06.2020 13:16 Ответить
Яке безконтрольне??? Навпаки, замало рубають, перезрілі дерева падають і захаращують ліси. Важко гриби збирати.
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23.06.2020 13:43 Ответить
Пан Юст певно робит лісничим раз так його серце болить ,що мало рубають)))
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23.06.2020 17:25 Ответить
Спробуй зрубай хоч одне дерево. Але немає лісів, є лісове господарство, лісництво. Як і всьому світі. Яке має певну технологію від вирощування дерев, до їх переробки. Ліс, як і людина , має свій вік.Термін зрілості дерев в середньому 80-100 років. Далі воно вмирає і лише розповсюджує хвороби..
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23.06.2020 15:07 Ответить
лісистість може й до сраки, а от те що русла струмків та річок забиті мусором який при рубках мав би прибиратись з лісу робить велику біду.
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23.06.2020 16:17 Ответить
Є лишень один дієвий метод боротьби з такими повенями...Взяти всіх лісників,лісничих,керівників рай і обллісгосподарств,директорів деревообробних підприємств...і втопити всіх в цій повені...
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23.06.2020 12:31 Ответить
Себе втопи.
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23.06.2020 12:57 Ответить
https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса . Под прикрытием Луценко старшего Балога, Медведчук, братья Суркисы лес рубли, а Луценко младший с подельниками продавал.
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23.06.2020 13:17 Ответить
спробуй сам це прочитати- обдарований.
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23.06.2020 13:28 Ответить
Сегодня видел как очередной состав с Карпатским лесом погнал на Румынию
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23.06.2020 13:30 Ответить
Може для когось новина але зараз Карпати рубають менше ніж зо СРСР і менше ніж при Австро-Угоршині, основний ліс у нас рубають на Волині і Рівненщині.
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23.06.2020 13:34 Ответить
Розповідали ще в 1997 році місцеві літні люди (не пов'язані з бізнесом по продажу деревени), що раніше дерева вирубали вибірково, а не квадратами. Корені живого дерева утримують вологу. А потім розпоясалися на усіх рівнях. Багато, казали, приклали руки Балога і Медведчук та й маленькі "хазяї" життя.Не садять нові дерева на місцях вирубки. Минулим літом подорожували по Португалії на авто.Бачили дуже багато згорілих лісів, просто жах. Але дуже багато нових молоденьких насаджень. Виявляється не тільки держава , а і самі громади брали участь у відроджені лісів.
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23.06.2020 13:41 Ответить
І в Карпатах є молоді насадження. Тої вологи що звалилася з неба тепер, жодне дерево не втримає. Навіть якби була 100% лісистість.
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23.06.2020 13:46 Ответить
Бачили і бачим залізничні станції, забиті ешелонами з лісом.
Бачим і лисі гори.
Кого ви намагєтесь виправдати?
Злодіїв?
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23.06.2020 19:38 Ответить
Винні у вирубці лісів фарисейська влада, церква ( яка вчить нас терпіння та що "влада від Бога", а виявляється від сатани ( адже сказав Хрестос фарисеям: "Ваш отець диявол" ,Євангліє від Івана 8.44) тому терплячий народ мовчить.
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23.06.2020 14:07 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 6288Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 8271
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23.06.2020 16:29 Ответить
Та ні , та не утримують зелені насадження вологу та грунт, не уберігають схили від ерозії, немає ніякої екосистеми, то були хворі дерева, порізали щоб гриби та ягоди добре росли, і взагалі то ще порізали за Совєтів та австріяках, а ми пАртріЙоти оберігаємо, бо скоро не буде де московських катів підвісити за те що зробили з Україною за тридцять останніх років! Чи не так пани Юст та Віталій Фреїв?
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23.06.2020 17:23 Ответить
А почему фотографии Африки в теме о Карпатах?

https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/ https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/
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23.06.2020 18:34 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 8912Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 4837Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 9752Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 585
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23.06.2020 20:07 Ответить
Пилите и дальше деревья. Лишайте не только себя безопасной жизни, но и всю Украину свежего воздуха и влажного климата. Раньше подобные новости рвали душу. А теперь фиолетово от слова "вообще".
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23.06.2020 17:44 Ответить
Був в нас стерв"ятник-лісник,
Вдень і вночі ліс валятиме.
Він так казав :--- Я помру,
А ця колода стоятиме!!?
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23.06.2020 18:06 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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23.06.2020 19:34 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 9057Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 1887Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 6122
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23.06.2020 20:01 Ответить
Київський еколого-культурний центр провів глобальне дослідження масових рубок лісу в Україні в цілому і по кожній області зокрема. Для цього вони використовували новітню систему «Global forest watch», що робить знімки з космосу, та дані за останні 15 років, повідомляє прес-служба Київського еколого-культурного центру.
https://rivnepost.rv.ua/news/znimki-z-kosmosu-pokazali-de-naybilshe-virubali-lisiv-lidirue-sered-oblastey-rivnenshchina Лідирує у цьому переліку Рівненщина з показником аж у 13,7 %. Вона перегнала навіть Житомирську область, що займає друге місце по рубкам, де цей відсоток 11,8.
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24.06.2020 09:08 Ответить
Масштабная вырубка тысячелетних сосен в Закарпатье.

Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 3831
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24.06.2020 09:11 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 6253
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24.06.2020 09:18 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 2672
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24.06.2020 09:19 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 9303
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24.06.2020 09:21 Ответить
Негода в Карпатах забрала життя трьох людей - Цензор.НЕТ 1910
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24.06.2020 09:22 Ответить
Это Фридлант в Чехии, он расположен в Йизерскых горах, на такой-же высоте как сёла затопленые в Закарпатьё. Леса над Фридлантом-заповедник первой степени, там запрещена даже санитарная вырубка. Могут присутствующие здесь гидлоги, дендрологи, экологи и остальные специалисты широкого профиля объяснить причину наводнения?
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24.06.2020 09:31 Ответить
 
 