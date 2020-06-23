Непогода в Карпатах забрала жизни троих человек. ВИДЕО
В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.
Об этом говорится в сюжете ТСН Ранок, передает Цензор.НЕТ.
Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Очевидно, водитель не знал, что тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажир погибли, говорится в сюжете.
В селе Красник грунт сдвинулся в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть сел отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, которые уже освободили спасатели.
Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
проснувся під обід, почухав потилицю та пішов різати дерева.... порізав які захотів, вивіз куди захотів та "подарував" не бідним... не життя а казка... Написано з уявлень кожного Ди і Зе!біла, що гори бачив на глобусі...
https://censor.net/ua/comments/locate/3203687/019214df-6f75-719d-8a09-37367d99de6a
На полонині за визначенням ліс не може виросте, бо вона високо.
Є навіть така місцевість Ґорґани.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Ґорґани
Ліс там же хтось чіпує ? Пайовики , яким ліс розпайовали ,чи вони просто його викупили(попри відсутньостті ринку землі) ? наскільки я розумію, ліси Карпат не приватизовані, хату поставили домовившись з кимось з лісгоспа чи ще як, прихвативши 0,6 пасовища чи нормальної землі, яке просто поки що нікому не треба
Ліс згідно законодавства не може бути у приватній власності. Все державне. Ви й такого не знаєте.
________________________________________________________
На расеї ж немає приватної власності на ліса, там все державне ОТ так ОТ
покажи мені простого смертного який володіє лісом, норма безоплатної передачі не передбачає передачі у власність лісів.
Зранку переглядаю дописи до теми злив та повені: засилля свіжо-вилуплених, примітивних екологів, вищих рас (йод п'ють) та адепти цнотливої ТЮльки...
Виправдання безконтрольному вирубуванню лісів нема.
Бачим і лисі гори.
Кого ви намагєтесь виправдати?
Злодіїв?
https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/ https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/
Вдень і вночі ліс валятиме.
Він так казав :--- Я помру,
А ця колода стоятиме!!?
https://rivnepost.rv.ua/news/znimki-z-kosmosu-pokazali-de-naybilshe-virubali-lisiv-lidirue-sered-oblastey-rivnenshchina Лідирує у цьому переліку Рівненщина з показником аж у 13,7 %. Вона перегнала навіть Житомирську область, що займає друге місце по рубкам, де цей відсоток 11,8.