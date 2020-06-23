Непогода в Карпатах забрала жизни троих человек. ВИДЕО

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН Ранок, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Очевидно, водитель не знал, что тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажир погибли, говорится в сюжете.

В селе Красник грунт сдвинулся в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть сел отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, которые уже освободили спасатели.

Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

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